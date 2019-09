El cúmulo de irregularidades de la clínica donde murió Diana

"Hay tantas irregularidades que no nos sorprendió lo que ocurrió con la paciente Diana Ramírez Polanco; es una atrocidad que debe sancionarse porque los seudo médicos que hay, entre ellos el señalado por ese caso, Pedro Samuel Infante León, no tiene la preparación adecuada, no sabemos si tiene cédula porque usa la de otro doctor", refirió en entrevista.