PRIMERA PARTE

El "cártel" inmobiliario de CDMX; sus operadores en el gobierno de Mancera

Funcionarios de la ciudad (o sus familiares ) son socios de empresas beneficiadas o intocables pese irregularidades

Paris Alejandro Salazar / Gloria Piña / Sandra Romandía 19/02/2018 06:05 a.m.

Un grupo con relaciones en el poder, liderado por Simón Neumann Ladenzon y Fausto Ernesto Galván Escobar, integra una red de empresas de construcción y venta de inmuebles. (Especial)

"Lo compramos en el 2014 a una inmobiliario que se llama DEKAH, nos salió en un millón 200 mil y nos prometieron que iba a tener roof garden, áreas verdes, lugar para hacer eventos, carne asada, y no hay nada. También nos vendieron el cajón de estacionamiento en 120 mil pesos", recuerda Lizeth Macedo mientras juguetea con las llaves de su departamento.

Ella es una de los 91 condóminos de Vista Azcapotzalco, conjunto ubicado en Azcapotzalco La Villa 111, colonia Santo Tomás, al norte de la Ciudad de México.

"Nos vieron la cara. Nos lo cobraron a más del doble", lamenta mientras pone la mirada en el suelo y agita la cabeza, en un ademán de reprobación.

Lizeth Macedo pagará el doble del costo al que el constructor se comprometió ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) a comercializar.

La empresa Vista Azcapotzalco III S.A. de C.V. solicitó en 2012 la aplicación de la Norma 26, un ordenamiento previsto para impulsar y facilitar la construcción de vivienda de interés social y popular en suelo urbano, que permite a desarrolladores construir más pisos y departamentos de lo que el uso de suelo establece, con la condición de que las viviendas se comercialicen a un precio de 29.9 veces el salario mínimo anualizado (VSMA), es decir, $682 mil 500 pesos, en ese entonces.

Los departamentos los comercializó DEKAH ASOCIADOS, empresa fundada por Simón Neumann Ladenzon y Fausto Ernesto Galván Escobar, quienes actualmente ocupan cargos clave en temas urbanos en la administración del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Simón Neumman Ladenzón fue titular de la SEDUVI de diciembre de 2012 a octubre de 2014, y es asesor de Mancera Espinosa para temas de desarrollo urbano desde noviembre de 2014; aparece en la estructura del gobierno con nivel de puesto 45.5, y sueldo de 67 mil pesos mensuales.

Fausto Ernesto Galván Escobar es coordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad en Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) desde 1 de julio 2013. En su currículo se indica también que fue asesor de Salvador Chertorivski Woldenberg, titular de esa dependencia, aunque Galván asegura que eso no ocurrió y se trata de un error en su hoja curricular.

De acuerdo al instrumento número 16315 de fecha 3 de octubre de 2003 ante el notario 215 de la Ciudad de México se constituyó DEKAH ASOCIADOS S.A. de C.V. para "la realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas". Según documentos oficiales en poder de La Silla Rota, el 17 de noviembre de 2006 se estableció que de un total de 100 acciones Neumman Ladenzón y Galván Escobar tendrían 50 cada uno. En el 2011 se integraron nuevos accionistas: Simon Nathan Gitller Salomón y Norton Carlos Figot Sheinberg. El último presidente de DEKAH ASOCIADOS fue el hijo de Neumann, Eli Markus según documentos oficiales.

Fausto Galván aseguró a La Silla Rota que él cedió sus acciones a su esposa, "para no caer en conflicto de interés", así como Neumann a sus hijos; aunque estos cambios no aparecen en registros públicos. "Pero son sus familiares directos, ¿no tienen intereses?", se le cuestionó. "Es una suposición, pero tampoco es que así sea".

Además, un contrato de cesión de marcas fechado el 3 de enero de 2014 en poder de La Silla Rota muestra a Neumann como apoderado legal de Dekah Asociados y está firmado por él.

Este conjunto departamental no es el único que vendió este grupo que trabaja para Miguel Ángel Mancera, violando normas de construcción y uso de suelo.

En una investigación realizada desde 2017, La Silla Rota documentó 11 desarrollos departamentales que fueron construidos y/o vendidos por funcionarios del jefe de gobierno como accionistas o representantes legales de las compañías, o por quienes son sus mismos socios en otras empresas, lo que representa un conflicto de interés.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 47, fracción XIII, señala que el servidor público debe "excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación, o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte".

Algunos de estos desarrollos violaron normas ambientales, de uso de suelo y construcción.

Así, un grupo con relaciones en el poder, liderado por Neumann y Fausto, integra una red de empresas de construcción y venta de inmuebles en la que comparten y coinciden domicilios fiscales, representantes legales y socios. Y algo más importante: Miguel Ángel Mancera fue durante años su representante legal antes de entrar al gobierno capitalino.

A pesar de dictámenes y documentos que revelan las irregularidades, ninguno de los implicados ha sido sancionado o suspendido.

Fausto Galván concedió una entrevista en la que aseguró que sería voz también de su socio, Neumann. Rechazó que lo anterior represente un conflicto de interés, y reconoció que se violaron normas como la 26, pero porque "todos los desarrolladores lo hacían".

El gobierno capitalino envió una tarjeta informativa en la que rechaza que el Jefe de Gobierno haya violado alguna normatividad referente a conflicto de interés, pero señaló que Simón Neumann podría verse involucrado de evidenciarse sus relaciones en la iniciativa privada y en el gobierno simultáneamente.

En el caso de C. Neumann podría actualizarse la prohibición, siempre y cuando se acredite que él hubiese otorgado, atendido, tramitado o resuelto en cualquier empresa o persona en la que tuviera interés personal, familiar o de negocios".

En La Silla Rota te contamos cómo ha actuado este grupo, quiénes son, y cómo han sido sus relaciones desde el poder y la iniciativa privada.

Quién es quién en el "cártel inmobiliario Cdmx"

"Con Miguel Ángel Mancera ha sido la fusión, incluso institucional, entre franjas del sector inmobiliario y el funcionariado público, haciendo que sean uno solo... quién más representa esa fusión es (Simón) Neumann", explica Ricardo Pascoe, activista, ex embajador mexicano y ex militante del PRD.

Señala que esto se hace con la intención de dirigir procesos urbanos desde el gobierno para beneficiar a un grupo.

"Él fue colocado ahí para defender a ciertos intereses inmobiliarios, no de todos, y los que están más vinculados con él y con el grupo que está aún en el poder en la ciudad, de ahí que se ha hablado y creo que con razón de un Cártel Inmobiliario gobernando la Ciudad", puntualiza.

Fuera del gobierno, Simón Neumann es socio y apoderado legal de los principales desarrolladores inmobiliarios de la Ciudad de México, y desde la oficina pública lidera a un grupo de ex empleados de BAITA y DEKAH, colocados en sitios estratégicos en el desarrollo urbano capitalino.

Neumann y su familia manejan las empresas inmobiliarias Metra Desarrolladora S.A. de C.V, Besi S.A. de C.V., Eli Neumann Arquitectos, Promotora Inmobiliaria Dekah, las cuales tiene como dirección Enrique Ibsen número 40 en la colonia Chapultepec en la Delegación Miguel Hidalgo, según documentos en poder de La Silla Rota.

Metra Desarrolladora y Eli Neumann Arquietectos diseñaron el Hotel Presidente Intercontinental Santa Fe de Grupo Hoteles Intercontinental (IHG) y el Santa Fe Hills-Hotel Hyatt House-Belmont Village, dos iconos arquitectónicos de la zona.

BAITA PROMOCIÓN S.A. de C.V., es otra empresa constituida por Neumann y José Antonio Moratinos Ayestarán, y en la que Galván Escobar fue apoderado legal, la cual ha vendido más de 40 desarrollos departamentales.

Neumann y Moratinos Ayestarán también fundaron BICYQ INMOBILIARIA.

En Prolongación Melchor Ocampo No. 302 Colonia Coyoacán tiene sus oficinas BAITA, BICYQ INMOBILIARIA, Inmobiliaria Movica S.A. de C.V. e Inmobiliaria Becerril S.A. de C.V.

Inmobiliaria Movica S.A. de C.V. la encabeza la señora Chiqui Ayestarán Lerchundi y Luis Morartinos Ayestarán, madre y hermano de Antonio Moratinos Ayestarán, que construyó el desarrollo Spazio Cuahtemoc en la colonia Narvarte y que comercializó BAITA.

Mientras que el administrador único de Inmobiliaria Becerril y Asociados S.A. de C.V. es Roberto Olmedo Mendieta, quien también es representante legal de BAITA y de Inmobiliaria Movica S.A. de C.V.

Inmobiliaria Becerril y Asociados S.A. de C.V. construyó el desarrollo Capital Condesa en Vasconcelos 92 y que también vendió BAITA.

Otra empresa que fundaron Neumann y Galván Escobar es INMOBILIARIA RINCONADA DE ARAGÓN S.A. de C.V. En ella también son socios los empresarios Martín y Amin Guindi Dayan.

Sobre esta empresa también fue cuestionado Fausto Galván. "Yo, ¿socio?", interrumpe al reportero, pero al ver los documentos lo reconoce. "Ah sí, es una empresa que tenemos sí, su activo es un predio".

Simón Neumann y Norton Carlos Figot Sheinberg constituyeron la empresa SINELA S.A. de C.V. y Galván Escobar es apoderado legal.

Galván Escobar es representante legal de INMOBILIARIA RADIATAS S.A. de C.V., empresa que comercializó locales en Santa Fe.

Neumann es apoderado legal de Conjunto Parnelli S.A de la familia Metta. Esta empresa construyó el desarrollo Tres Lagos Santa María en Azcapotzalco y fue comercializado por DEKAH.

Las familias Metta Metta y Metta Cohen son dueños de la desarrolladora Hogares Unión S.A.de C.V., GIM Desarrollos S.A. de C.V. e Inmobiliaria Reforma 77 S.A. de C.V. está última construyó Plaza Residences en Paseo de la Reforma 77 colonia Tabacalera.

La empresa Promotora Neumet S.A. de C.V. fue constituida por Neumann y los Metta, tiene oficinas en Prolongación Paseo de la Reforma número 1236, piso PH, Santa Fe; la misma dirección que Hogares Unión S.A.de C.V.

Neumann junto con Marcos Metta Metta e Isaac Metta Cohen son apoderados legales de Grupo MOIS S.A. de C.V. de Israel Moisés Itzkowich Sod y Rick Itzkowich Kreimerman, y de MEZ UNO S.A. de C.V. de Mauricio y Eduardo Zundelevich Kauffman, hijos del dueño de la acerera Plesa Steel.

Con Jaime Mizrahi Levy -hermano de Alberto Mizrahi Levy presidente de AM Desarrollos Inmobiliarios-, Simón Neumann creó Inmobiliaria JAYSI S.A. de C.V.

Simón Neumann, Salomón Shabot Cherem y José Shabot Cherem encabezan la empresa AGRIMIN S.A. de C.V. y construyeron dos desarrollos inmobiliarios en 2011 y 2013: Puerta Bicentenario, ubicado en Cañito 68, colonia San Diego Ocoyoacac en la Delegación Miguel Hidalgo; y Parque Estrella, en Estrella No. 40, Colonia Guerrero Delegación Cuauhtémoc.

Los Shabot Cherem son los dueños de QUIERO CASA S.A de C.V., una de las constructoras con decenas de desarrollos en la capital del país.

Puerta Bicentenario lo comercializó DEKAH y Parque Estrella se vendió a través de QUIERO CASA.

Además de Simón Neumann como asesor de Mancera y Galván Escobar en SEDECO, hay al menos otros 6 ex empleados de BAITA y DEKAH en el gobierno de la Ciudad de México, o bien con contratos de servicios.

En la subdirección de Servicios Inmobiliarios está José Octavio Almazán Mendoza, y en la Jefatura de Regularización de Corredores y Administradores Inmobiliarios está Ernesto Humberto Rangel Malvido, ambos fueron apoderados legales de BAITA, y sus áreas dependen de la Coordinación que dirige Galván Escobar.

Otro representante legal de BAITA fue Gerardo Nava Mata, quien encabezó la dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor capitalina, y fue el responsable de la contratación de una empresa para la remodelación de la oficina del Jefe de Gobierno en 2013 por 2.6 millones de pesos donde aprobó acabados de mármol y marfil.

Un ex BAITA más es Marco Antonio Velasco Arredondo, quien fue integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y quien en febrero de 2017 fue propuesto por Mancera como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y ratificado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Luis Antonio Osorio Estrada, ex apoderado de BAITA, no ingresó al gobierno capitalino pero si logró contratos millonarios para PM Grupo Jurídico, firma de la cual es socio. PM Grupo Jurídico tiene cuatro contratos con la Secretaría de Finanzas capitalina por 55.4 millones de pesos "por apoyo legal para la recuperación de carteras de crédito", y el propio Osorio Estrada suscribió los documentos con la dependencia.

Todos ellos fueron apoderados legales de BAITA con Simón Neumann.

Mientras que Carlos Manuel Guzmán Magaña, quien fue representante legal de DEKAH designado por Galván Escobar, laboró hasta 2014 como director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de ProCDMX, la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo para la Ciudad de México.

"Este fenómeno de la fusión entre el funcionariado público y el empresario inmobiliario privado en esta administración es muy preocupante, porque no está permitiéndonos pensar en la ciudad a futuro, nos está obligando a pensar en términos de un botín urbano", expone Ricardo Pascoe.

El ex integrante BAITA con el mayor rango en el gobierno capitalino es el propio Miguel Ángel Mancera, quien de 1995 a 2004 fue apoderado legal de la empresa y cuya designación hizo Simón Neumann.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Coordinación de Comunicación Social, aseguró que "La relación de trabajo que pudo haberse dado entre 1995 a 2003 surtió efecto entre particulares, pero sólo incidió en ese periodo, ya que posteriormente esa relación laboral no continuó".

Violaciones Norma 26

Al predio de Azcapotzalco La Villa No. 111 colonia Santo Tomas le aplicaba la zonificación H3/30/B (Habitacional, máximo tres niveles de construcción, 30% mínimo de área libre) y por colocarse en un segundo territorio también le aplicaba la H6/20 (habitacional, seis niveles máximos de construcción y 20% de área libre).

En el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 20283-181MEER12 expedido el 9 de julio de 2012, la corrida financiera establece que el valor de cada vivienda será de 682 mil 500 pesos.

Pero DEKAH no cumplió con lo establecido, ni tampoco con las promesas que hizo a los compradores.

"El departamento me lo entregaron en diciembre del 2014. Pagué un millón 210 mil pesos pero con un cajón de estacionamiento, y firme dos contratos, uno aproximadamente de 800 mil pesos que decía que únicamente era la obra y otro por 300 y fracción que era de acabados", explica Karina, vecina de Vista Azcapotzalco.

"Recuerdo perfectamente que cuando lo compré me toparon en mi empresa el préstamo por estar en Norma 26. Fue un fraude", señala.

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) realizó una investigación sobre Vista Azcapotzalco y detectó irregularidades en la construcción y en el precio de venta.

La resolución administrativa PAOT-2013-1149-SOT-530 del 27 de enero de 2014 señala que "el proyecto de vivienda no cumple con el precio final manifestado en la corrida financiera presentada el 28 de mayo de 2012, toda vez que los precios de las viviendas son de $849 mil 956 pesos a $1,391,209 MN incumpliendo las disposiciones previstas en la Norma de Ordenación General 26, aunado a lo anterior, no cuenta con la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con respecto a la incorporación de los criterios y principios indicados en la Tabla de Incorporación de Principios de Sustentabilidad, y así incrementar adicionalmente dos niveles".

Resolvió que "el inmueble ubicado en la calle Azcapotzalco La Villa número 111, colonia Santo Tomás, contraviene las disposiciones previstas en la Norma de Ordenación General 26 para Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular, y el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la incorporar los criterios de sustentabilidad a los proyectos de vivienda, asimismo incumple, la zonificación H 3/30/B (Habitacional, máximo tres niveles de construcción, 30% mínimo de área libre) densidad (B) Baja 1 vivienda por cada 100 m2 de la superficie total del terreno, de conformidad con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano vigente en Azcapotzalco".

"Corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, realizar las acciones correspondientes para dejar sin efectos el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio 20283-181MEER12 expedido el 9 de julio de2012, toda vez que el desarrollador no cumple con el precio final".

En la fecha de 2014 en que se emitió la resolución de la PAOT, Simón Neumann era el titular de la SEDUVI, y no se inició acción administrativa contra su propia empresa.

"La norma 26 no tuvo diseño adecuado; lo que pasó con todos los desarrollos de la ciudad es que se manejaba el precio de venta de la vivienda y aparte de los acabados y los cajones de estacionamiento, eso por una razón de mercado. Todos estos constructores vendían a un precio, no distinto, sino que dividían el precio en dos partes. Así lo hacen todos los desarrollos", reconoce Fausto Galván.

Simón Neumann dejó la SEDUVI el 20 de octubre de 2014, para incorporarse como asesor de Miguel Ángel Mancera.

Hasta el 26 de octubre de 2015 el director de Asuntos Jurídicos de le SEDUVI, Mario Iván Verguer Cazadero, solicitó a la PAOT documentos para promover alguna sanción, pero a la fecha no hay ninguna.

Además de lo anterior, el edificio carece del permiso para habitarse. En el oficio DEL/AZCA/DDU/SDU/UDUSA/2017-1867 del 18 de diciembre de 2017 la Delegación Azcapotzalco informó que "de acuerdo a la búsqueda minuciosa en los archivos que obran en la Dirección de Desarrollo Urbano, no se localizó autorización de uso y ocupación alguno respecto al inmueble solicitado".

De 2004 a 2017, DEKAH acumula 37 denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Los principales motivos de reclamación son "contiene cláusulas abusivas", "incumplimiento de plazos", "negativa a la devolución de depósito" y "defectos de fabricación".

Transferencia de potencialidades a socios

La Norma 26 no fue el único instrumento de desarrollo urbano del que se aprovecharon los empresarios para construir de más y de manera ilegal.

Josefina Mc Gregor, líder de la agrupación Suma Urbana -organización que busca informar sobre las normas de desarrollo urbano y denunciar la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México- explica que la transferencia de potencialidades es otra modalidad con la que se ha beneficiado a los grupos inmobiliarios relacionados a funcionarios del gobierno de Mancera.

La transferencia de potencialidades autoriza al desarrollador aumentar la intensidad de construcción, es decir, construir más y reducir el área libre de un predio; el gobierno capitalino recibe dinero por la autorización y los recursos ingresan a un fideicomiso para supuestamente realizar obras de mejoramiento en la ciudad.

Afirma que con Simón Neumann al frente de la SEDUVI "vimos una explosión brutal de transferencia de potencialidad en toda la ciudad muy discrecional, con él se otorgaron permisos de transferencia de potencialidad y le vendió a particulares a 100 pesos el metro cuadrado adicional en Reforma, donde el precio de venta podía estar a 50 mil pesos, donde no se podía hacer 3 o 4 pisos más lo autoriza SEDUVI y les cobra a cambio de esa transacción".

Uno de estos casos fue el de Torre Manacar, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 1457 colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez.

Al predio le aplicaba la zonificación HM 30/50, habitacional mixto, altura 30 niveles máximo de construcción y 50 % mínimo de área libre.

Simón Neumann como titular de SEDUVI aprobó la aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano para aumentar la superficie e intensidad de construcción en el predio, lo que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 1942 del 11 de septiembre de 2014.

Banca MIFEL S.A. Fideicomiso No. 1412/2012 y Terrenos Continental, S.A.P.I. de C.V. eran los propietarios del terrero, y se les autorizó reducir de 4,164.11 m2 a 1,443.52 m2 el área libre, es decir, aumentar 32.7% la superficie de construcción en el predio.

Por construir adicionalmente en una superficie 2, 720.59 m2, MIFEL y Terrenos Continental pagaron 10 millones 924 mil 534 pesos con 71 centavos, lo que implica que cada metro cuadrado les costó 4 mil 015 pesos con 50 centavos en Avenida Insurgentes, en una de la vialidades con mayor plusvalía en la Ciudad de México, y como se construyeron 29 niveles, cada metro cuadrado excedente en cada piso les costó 138 pesos con 46 centavos.

Torre Manacar fue edificada por Pulso Inmobiliario S.A. de C.V. de Salomón Kamkhaji Ambe, quien es presidente de Terrenos Continental, y su suplente es Moisés Kamkhaji Ambe, su hermano.

En la auditoría interna de SEDUVI 08-1 de fecha 29 de diciembre de 2016 sobre "Aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades del Desarrollo Urbano" de 2014 y 2015 se revisó el expediente de Insurgentes Sur No 1457 bajo el folio 38389-351ALFE13 y se detectaron anomalías.

En el estudio técnico "la poligonal descrita en el cuadro de construcción, contenida en el plano TO-01, con los vértices y coordenadas asentadas no cierra; las alturas de los locales no corresponden con las especificadas por la Norma Técnico Complementarias para el Proyecto Arquitectónico; en relación a las Alturas de Edificación y Restricciones en la Colindancia Posterior del Predio de los 145.90 m de altura total de la edificación no es acorde a lo especificado en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Insurgentes Mixcoac del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en la Delegación Benito Juárez"

El documento lo elaboró Juan Francisco García Hernández, jefe de Auditoría Operativa y Administrativa A1; Ángel Luz Velázquez, subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa "B"; y Jesús Argimiro Anaya Villegas, contralor interno de la SEDUVI.

Curiosamente dos meses después las observaciones fueron subsanadas, la información y documentos faltantes aparecieron; sin embargo, el documento de seguimiento lo firmó un nuevo contralor interno, Juan Pablo Franco Labrada, y otro subdirector, Francisco Morquecho Hernández.

También Simón Neumann aprobó el 10 de julio de 2013 la aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano para el predio de Paseo de la Reforma No. 342 en la colonia Juárez, los propietarios eran MIFEL y Torre del Ángel S.A. de C.V., está última conformada por Moisés Farca Amiga y Moisés Kamkhaji Ambe.

Por aumentar la construcción en 266.40 m2 del terreno, MIFEL y Torre del Ángel pagaron 899 mil 134 pesos con 29 centavos, es decir, 3 mil 375 pesos con 12 centavos el m2, y como se construyeron 25 niveles, cada m2 adicional costó 135 pesos.

En Paseo de la Reforma No. 342 la empresa Pulso Inmobiliario construyó la Torre New York Life.

Simón Neumann fue integrante del Consejo Hipotecario de MIFEL y los accionistas actuales de la banca son sus socios en otra empresa inmobiliaria de la que Neumann es accionista, BAITA, según los documentos vigentes obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México.

Samuel Nanes Venguer actualmente es accionista, apoderado legal y vocal en el consejo de administración de BAITA, así como accionista de Banca MIFEL.

Moisés Punsky Pomerancenbaum e Israel Feldman Punsky, son accionistas en ambas empresas.

León Feldman Punsky, hermano de Israel, también fue accionistas de BAITA, quien falleció el 7 de noviembre de 2015. Su hermano Jaime Aarón Feldman Punsky también tiene acciones en MIFEL.

Mientras que Luis Moratinos Ayestarán y José Antonio Moratinos Ayestarán son accionistas en BAITA; el primero fue consejero propietario del consejo de administración de MIFEL, y el segundo actualmente es consejero suplente de Israel Feldman Punsky en el mismo grupo financiero.

En conjunto estos empresarios poseen el 51% de BAITA y el 28.01% de MIFEL, mientras que Simón Neumann tiene el 10% de la primera.

Fausto Galván aseguró en entrevista Neumann vendió sus acciones hace más de 15 años, aunque no mostró documentos ni especificó el año preciso de esa venta. Esa transacción no está registrada en documentos oficiales.

Otro de los accionistas de MIFEL es Víctor Zundelevich Shapiro, quien es cónsul honorario de Gambia y presidente de Acero Plesa Steel, tiene el 18.1 de las acciones de MIFEL.

Los hijos de Víctor Zundelevich Shapiro, Mauricio y Eduardo Zundelevich Kauffman constituyeron la empresa MEZ UNO S.A. de C.V., donde Simón Neumann, Marcos Metta Metta e Isaac Metta Cohen son nombrados apoderados legales.

Un accionista más de MIFEL es Justino Hirschhorn Rothschild, de HIR CASA.

Construcciones irregulares

BAITA y Desarrollos Vasconcelos 88 S.A. de C.V. construyeron y comercializaron el conjunto Unique Residencial en avenida Palma No. 68, colonia Lomas de Vista Hermosa, en la delegación Cuajimalpa. En el predio sólo se podían construir 13 viviendas, pero se edificaron 28.

Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la empresa BAITA registró la marca "Unique Residencial".

Al realizar una investigación la PAOT detectó irregularidades respecto de la emisión de certificados de uso de suelo, ya que existían dos, uno por 30 viviendas y otro por 13.

Se le consultó a la SEDUVI sobre los certificados y respondió a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en el oficio DGAJ/1833/2011 el 22 de febrero de 2011, en el que señaló que "en Avenida de la Palma número 68 Colonia Lomas de Vista Hermosa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, le corresponde hasta un máximo de 13 viviendas, con una altura máxima de 12 metros".

La PAOT en la resolución administrativa PAOT-2009-908-SOT-432 del 27 de enero de 2012 expuso que del análisis a la legislación aplicable en el predio "sólo se podrán construir una (1) vivienda por cada 500 m2 de terreno (...) y no se podrá rebasar la altura de 12 metros a partir del primer nivel de desplante".

Un año después, la PAOT en el informe anual de actividades 2013 consideró que "el proyecto constructivo que se desarrolla en el lugar, pretende construir 30 viviendas, lo cual contraviene el PPDU vigente para Lomas de Vista Hermosa".

Se interpuso un juicio de nulidad del Certificado Único de Zonificación de uso de Suelo Especifico y Factibilidades ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal el 11 de enero de 2013 para la construcción de avenida de la Palma 68, en el proceso Banca MIFEL se presentó en calidad de fiduciaria del proyecto constructivo, y en ese entonces Simón Neumann tenía un mes como titular de Seduvi.

A pesar de la demanda se construyeron 28 departamentos de lujo y los vendió BAITA; el conjunto se encuentra habitado.

El 9 de mayo de 2014, el Tribunal dentro del R.A. 1645/2014 y acumulado 1765/2014 determinó "sobreseer el juicio, dado que consideró que la demanda fue promovida de forma extemporánea".

La PAOT promovió el recurso de revisión, al que se le asignó el expediente 5474/2014, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue desechado el 13 de noviembre de 2014.

En el oficio REF: SCUS/775/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, Arturo Bernal Castro, subdirector de Construcciones y uso de Suelo de la Delegación Cuajimalpa informó que "para la conclusión de dicha manifestación de construcción, el propietario y/o poseedor, realizó el ingreso de la solicitud de Uso y Ocupación, sin embargo, este trámite se dio por no presentado", es decir, no tiene autorización.

Construir sin permisos

Documentos en poder de La Silla Rota revelan que Simón Neumann es tesorero y apoderado legal de AGRIMIN S.A. de C.V., empresa constituida en 2011 y que construyó dos desarrollos inmobiliarios, uno de ellos mientras era funcionario público.

La presidencia del consejo de administración recae en Salomón Shabot Cherem y la secretaría en José Shabot Cherem, quienes además también son apoderados legales. También participa un cercano a Neumann: Norton Carlos Figot Sheinberg.

"Desconozco las gestiones que ha hecho últimamente, no tengo conocimiento, no creo, pero bueno, pero ustedes son los que reúnen las pruebas", comentó Galván.

El objetivo con el que registraron la empresa fue la construcción de dos desarrollos inmobiliarios: Puerta Bicentenario, ubicado en Cañito 68, colonia San Diego Ocoyoacac en la Delegación Miguel Hidalgo; y Parque Estrella, en Estrella No. 40, Colonia Guerrero Delegación Cuauhtémoc.

El proyecto Puerta Bicentenario fue diseñado por Eli Neumann Arquitectos y Metra Desarrolladora.

Para este proyecto no existe registro de manifestación de construcción en la Delegación Miguel Hidalgo.

A la autoridad delegacional se le pidió vía solicitud de acceso a la información el citado documento y respondió en el oficio DGSJG/DERA/SL/LC/3379/2017 con la entrega del registro de construcción FMH-1066-11 expedido el 7 de abril de 2011.

Como representante legal del predio Cañito No. 68 aparece Ana María Castro Galicia.

El documento expone que en el lugar se realizaría una "demolición" de 2,588.60 m2, no hay detalle alguno de construcción.

En la descripción de la obra -proyecto- se indicó que "se desmantelará y demolerá una bodega de papel utilizada para almacenamiento en Cañito # 68. La desmantelación será de la estructura de metal y demolición de paredes de concreto".

En el lugar se construyeron 192 departamentos en seis niveles.

Para Cañito no. 64, el predio contiguo, se expidió el registro de manifestación de construcción FMH-1413-11 el 5 de mayo de 2011, y como representante de los propietarios se presentó nuevamente Ana María Castro Galicia.

En el documento tampoco se expone la construcción de los departamentos, también es una "demolición" de 802.69 m2.

"Se trata de una bodega de papel que no tiene uso industrial de 802.69 m2 con 3 mts de altura previamente al inicio de la demolición".

Es decir que la Delegación Miguel Hidalgo no cuenta con ningún registro de manifestación de construcción de los departamentos en Cañito 68.

Las viviendas se comercializaron a través de DEKAH, la empresa relacionada a Neumann y Galván Escobar, y actualmente se encuentran habitadas.

Para el inmueble de Cañito 68 realizaron la solicitud de autorización de uso y ocupación folio FMH-C-AUTO-085-15 el 2 de julio de 2015, la cual fue rechazada en el oficio número DDU/1515/15 el 1 de septiembre de ese año.

Parque Estrella

En el desarrollo Parque Estrella en la Delegación Cuauhtémoc existen dos licencias de construcción de obra nueva que se solicitaron también cuando Simón Neumann ya era secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y asesor del Jefe de Gobierno.

Las solicitudes las realizó Norton Carlos Figot Sheinberg, el hombre cercano a Neumann, como representante legal.

El 17 de septiembre de 2013 se expidió la licencia 1/06/107/2013 RCUB-103-2013 con vigencia del 30 de septiembre de 2013 al 30 de septiembre de 2016 a favor de AGRIMIN S.A. de C.V.

El desarrollo Parque Estrella se comercializa en el portal de quierocasa.com.mx de la familia Shabot Cherem con un precio de 1.3 millones de pesos cada departamento.

El complejo Parque Estrella también fue diseñado por Metra Desarrolladora S.A. de C.V. y Eli Neumann Mondlak.

Alertan de abusos en Ley de Reconstrucción

Para María Teresa Ruiz, de la organización La Voz de Polanco, los desarrolladores podrían abusar de la Ley de Reconstrucción de la ciudad si no hay una estricta vigilancia.

Sin sismo había corrupción, ahora con sismo mucho más, van a aflorar muchísimos predios que a lo mejor no estaban bien, que tenían un daño estructural, que hay que tirar, y van a aprovechar la situación", advierte.

Con ella coincide Ricardo Pascoe, "la Ley de Reconstrucción de la ciudad es un instrumento que está legalizando a muchos edificios ilegales por un lado, y también está impulsado la verticalización del modelo urbano en la ciudad al agregar el 35% más a los pisos de los edificios, y evitando la planificación de largo plazo".

Josefina Mac Gregor señala que hay que estar atentos a la aplicación de esta ley y a los movimientos de los diputados locales, Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo.

Los diputados debieron legislar a favor de la sociedad, pero qué pasa, como parte de la Comisión de Gobierno tenemos a muchos ex delegados y ellos tenían muchos negocios inmobiliarios que ahora están protegiendo como diputados, y que a la vez dentro de las delegaciones tenemos dinastías, porque se van heredando la delegación, y uno de los sectores más importantes de obtención de fondos es el negocio inmobiliario, lo que hemos visto es una traición al ciudadano de la Legislatura como nunca antes, donde se está dando prioridad a la continuidad de los negocios ilegales y están pasando por alto el ciudadano".

"Está muy bien ahí el negocio que tienen, cómo puede ser posible que siga siendo funcionario y que siga ganando, y que gane en todos lados, imagínate cuántos millones a de tener ese hombre. Con las influencias que tiene no se investigó, no vinieron a checar", dice Lizeth Macedo, vecina de Vista Azcapotzalco.

Karina, habitante de Vista Azcapotzalco, expone que la falta de investigación "deja entrever a nuestras autoridades, que siguen siendo corruptas, que siguen siendo juez y parte, y que están de parte de las constructoras y no de la gente que necesitamos vivienda".





Unidad de Investigación LSR

Coordinación: Sandra Romandía

