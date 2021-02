El amparo que pudo salvar al papá de Emma Coronel

Al momento de ser detenido, el 30 de abril de 2013, el padre de Emma Coronel Aispuro aseguró a los agentes federales que lo capturaron que no era cierto que su hija estuviera casada con Joaquín “El Chapo” Guzmán, al que solo vio una sola vez en el año 2007 durante la celebración de las candidatas a reina de la Feria del Café y la Guayaba, en Canelas, Durango.

Fue en este evento donde se tomó la famosa fotografía donde Inés Coronel Barrera aparece sentado a un lado de su hija, la cual está ataviada con un vestido de fantasía, una corona y un cetro real de monarca festivalera. Según las versiones, fue en este evento en donde Guzmán Loera conoció a Emma Coronel y quedó prendada de ella.

“Por lo que respecta a mi hija Emma Coronel, (que) está casada con El Chapo, no es cierto, son puras calumnias, no estoy seguro, no me consta; al Chapo lo conocí en el año 2007, lo miré en una fiesta en Canelas, Durango, se celebraba a las candidatas a reina de la feria del Café y la Guayaba”, declaró Coronel Barrera tres ser arrestado el 30 de abril de 2013, en Agua Prieta, Sonora.

Al ser interrogado en aquella ocasión, el suegro del Chapo intentó aclarar que no es que lo conociera, sino que alguien le dijo: “Allá está El Chapo”, y él lo vio de lejos esa única vez.

“Yo pienso que a mí me señalan por envidia de la gente para ponerme en mal”, sostuvo Coronel Barrera, el padre de una de las esposas de capos que se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales, que acaparó las miradas durante el juicio de “El Chapo” en Nueva York, y quien intenta lanzar una línea de ropa con la marca de su esposo.

LA DETENCIÓN

A dos años de haber sido sentenciado por los delitos contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana con fines de lucro y portación de armas de fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Inés Coronel Barrera y su hijo Inés Omar obtuvieron un amparo a su favor para que el juez de la causa investigue la supuesta tortura que padecieron a manos de los elementos de la Policía Federal durante su captura.

Uno de los abogados del padre y hermano de Emma Coronel es José Refugio Rodríguez Núñez, también representante de Joaquín Guzmán en México.

De acuerdo con Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Sonora, en donde se encuentran recluidos, la mañana del 30 de abril de 2013 Inés Coronel invitó a desayunar a su amigo José Heriberto Beltrán Cárdenas en Agua Prieta, Sonora.

Abordaron una camioneta Titán y al abrir el portón se vieron rodeados por agentes federales que le apuntaban con sus armas. Según la declaración de ambos, al ser revisados a Coronel le hallaron una pistola calibre .9 milímetros en la guantera y a José Heriberto otra similar fajada en la cintura.

En el interior de la vivienda de la colonia Luis Donaldo Colosio, estaban Inés Omar Coronel Aispuro y Reynaldo Ríos Morales, quienes también fueron capturados. En el parte oficial de la Federal se señala que en la Titán llevaban 32 paquetes de mariguana.

También el parte policial señala que Juan Elías Ruiz Beltrán fue detenido cerca de ahí, a bordo de una camioneta Ford Explorer en la que llevaba armas de fuego. Ese día, los cinco fueron trasladados en un helicóptero a la base militar de Hermosillo, y de allí a la Ciudad de México.

RECHAZAN VERSIÓN DE FEDERALES

Al tramitar el amparo, los cinco sentenciados rechazaron la primera versión de la Federal e incluso aseguraron que sus declaraciones al ministerio público federal fueron falseadas, ya que él nunca aceptó que sembraba mariguana en Durango, y la transportaba a la frontera para pasarla.

Admitió que llevaba la pistola en la guantera para su seguridad personal, ya que en Agua Prieta “hay muchos malandrines”, y aseguró que él se dedica a la compraventa de vehículos, así como a la ganadería.

Señaló que a la casa “llegó la Policía Federal, la revisaron y sacaron a los plebes, no traían armas, se las están sembrando”, lo mismo afirmó de la mariguana encontrada.

En el parte oficial, donde aparece que conocía “El Chapo”, refirió que fue en la fiesta de Canelas, pero que antes “nunca lo había visto”, ya que él vivía en Hermosillo, Sonora.

Su hijo Inés Omar declaró que la Federal lo arrestó mientras dormía en un cuarto, y que tenía 3 días de haber llegado a Agua Prieta para ayudar a su padre con la compra y traslado de vehículos a Hermosillo y Culiacán, en donde los vendían

Coronel Aispuro aseguró que no trabaja para el cártel de Sinaloa, que al contrario le ayuda en una tortillería a su abuela en San Luis Río Colorado. En la investigación de la Federal, se estableció que Inés Omar le ayudaba a su padre en la siembra de mariguana en Durango, pero a raíz de la vigilancia militar había dejado de cosechar enervantes “dedicándose a la compraventa de autos, a sembrar naranjas y caña, y a criar ganado.”

“La gente siembra mariguana para sacar la comida”, externó el hermano de Emma Coronel.

Ante la versión oficial de que trató escapar escalando por la barda, Inés Omar dijo que no era cierto, que los policías entraron al cuarto y lo golpearon hasta dislocarle un hombro.

En cambio, Juan Elías Ruiz Beltrán declaró en su defensa que tampoco fue detenido como dijeron los policías, y que esa mañana él se encontraba en su domicilio cuando irrumpieron los Federales.

Aceptó que tenía en su poder 32 paquetes de mariguana, propiedad de un tal Negro Duarte de Hermosillo, quien le había pagado 400 dólares por cuidarle la carga mientras conseguía fletarla a Estados Unidos. Dijo que él no conocía a Inés Coronel y su hijo, y que tampoco trabajaba para el cártel de Sinaloa.

Sin embargo, negó que la droga la encontraran en la camioneta Ford Explorer, tal y como señalaron los policías, pues los paquetes estaban en un clóset al igual que los fusiles AK-47 y AR-15, los cuales también le cuidaba a su empleador.

“Yo nunca supe de Inés y su hijo, nunca los había mirado”, dijo Ruiz Beltrán.

Al denunciar que durante la detención y traslado sufrieron tortura, además los magistrados del Tribunal determinaron que no se le practicaron los exámenes del Protocolo de Estambul para determinar si, en efecto, padecieron maltratos físicos y emocionales encaminados a coaccionar a los imputados.

Según la resolución del Colegiado: “Se violaron las leyes del debido proceso debido a que cuando fueron careados con los policías federales, a quienes acusaron de tortura durante la detención, no se llevaron a cabo exámenes sicológicos y el Protocolo de Estambul ni estudios médicos para confirmar o descartar dicha tortura”.

Por este motivo, los magistrados ordenaron dejar sin efecto la sentencia emitida en 2017 en donde condenaron a Inés Coronel Barrera y a su hijo a 10 años de prisión, pero al formalizar el amparo, el juez de la causa rectificó los vicios del proceso confirmando la prisión para los dos y los otros tres coacusados.

Además de Inés Omar, Emma Coronel Aispuro tiene a otro hermano, Édgar, en prisión, acusado por los delitos de portación de arma y posesión de droga, y señalado de ser uno de los participantes en la fuga de su cuñado del penal federal de El Altiplano. Actualmente Édgar Coronel busca ser trasladado del reclusorio del Estado de México al de Culiacán, Sinaloa.

La esposa del capo procesado en Estados Unidos anunció recientemente el lanzamiento de una línea de ropa y accesorios a través de sus redes sociales bajo la marca de “El Chapo”.

JGM