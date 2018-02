SENTENCIADA A 16 AÑOS DE CÁRCEL

Dafne perdió a su bebé, pero está en la cárcel

El 17 de febrero se cumplen tres años de que tuvo un aborto espontáneo y la acusaron de homicidio

MARLENE VALERO 06/02/2018 11:27 p.m.

"No es que el sistema se ha ensañado en Dafne, lo ha hecho como lo hace con todas las mujeres. Así es como funciona el sistema: mal, con prejuicios, violando derechos, con cargas de estereotipo, con consideraciones morales. Como Dafne hay muchos casos en el país", lamenta David Peña, abogado de Dafne McPhearson Veloz.

El próximo 17 de febrero se cumplen tres años de aquella tarde que marcó la vida de la joven queretana para siempre. Esa tarde en la que perdió a su bebé, pero también su libertad.

Dafne, de entonces 26 años tuvo un parto espontáneo cuando se encontraba en la tienda departamental (Liverpool) donde trabajaba en San Juan del Río, Querétaro. Sintió que ´algo se le rompió en el estómago´, según sus palabras.

La joven corrió a los sanitarios, estaba sangrando de sus partes íntimas. De pronto, vio caer a un bebé entre sus piernas. La sangre, el choque emocional y la impresión por no saber que esperaba a un hijo provocaron que se desmayara en distintas ocasiones.

De acuerdo con el equipo de defensa legal de la joven, los directivos de Liverpool no permitieron que entraran los paramédicos para darle asistencia médica. Únicamente la atendió una auxiliar, que no tenía los conocimientos necesarios.

Dafne fue llevada al hospital, pero ya en calidad de imputada porque su bebé, que cayó en el excusado murió en ese baño público.

La joven padece de hipotiroidismo, una enfermedad que afecta la glándula tiroidea y provoca aumento de peso y un ciclo menstrual irregular, por lo que, a pesar de tener ocho meses de embarazo, ella no tenía ni la más mínima idea de que esperaba un bebé.

El 24 de julio de 2016 fue condenada por el delito de Homicidio Calificado en prejuicio de la bebé. Dafne McPhearson fue sentenciada a 16 años de prisión.

Desde entonces, los padres de la queretana, Edna Veloz y Edgar McPherson, así como su equipo de abogados se han dedicado a luchar para demostrar su inocencia y que así pueda regresar a casa con su otra hija de 6 años.

Algunas organizaciones civiles también han acompañado a Dafne y han exigido su liberación, tal como el Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, cuyos integrantes iniciaron una petición en la plataforma change.org para recolectar firmas.

Con el título "#DafneLibreYa sentenciada a 16 años de cárcel por un delito que nunca cometió" en esta acción se han recabado 53 mil 277 firmas.

El Tribunal tiene la oportunidad de poder revocar la injusta sentencia en contra de Dafne, por ello necesitamos tu apoyo para hacer visible el caso y evitar que siga presa injustamente otros 14 años más, hagamos del caso de Dafne una causa colectiva para denunciar la violencia obstétrica, la violencia por parte de empresas como Liverpool y la violación a los derechos humanos de las mujeres por parte de autoridades de Querétaro", cita la petición.

"Dafne está presa porque según la fiscalía y los jueces de Querétaro, no actuó con base a su instinto materno, porque no reaccionó como tenía que haberlo hecho según su estereotipo. Un parto fortuito, espontáneo, yo no lo controlo. En ese momento ella tuvo a su hija en el baño pero no decidió parir ahí", explica su abogada, Karla Micheel Salas, de la organización Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, en declaraciones a El País.

"Peor que una perra"

La Fiscalía de Querétaro acusó a Dafne de asesinar a su propia hija. De acuerdo con documentación proporcionada por el Ministerio Público en el juicio en su contra, presentaron una necropsia en la que afirman que la joven ahogó a la bebé en el excusado.

Además, un supuesto testimonio el cual asegura haber visto a McPhearson Veloz jalando la palanca del excusado, en repetidas ocasiones, donde yacía su bebé.

Sin embargo, este testimonio se contradice al de la propia Dafne, ya que ella afirmó que se encontraba inconsciente al momento del parto accidental quedó en estado de shock y con temblores por la pérdida de sangre y la impresión de ver que un bebé salió de su cuerpo sin saber que estaba embarazada.

En el juicio contra Dafne, la acusaron de ´no actuar con instinto de madre´ y tener una conducta ´peor que una perra´.

De acuerdo con el abogado David Peña, uno de los que lleva la defensa de la joven, afirmó en entrevista con La Silla Rota que el juez valoró su caso basado en estereotipos, prejuicios morales y sociales; y no bajo pruebas científicas y psicológicas.

Lo que nosotros decimos es que el juez tendría que haber valorado la posibilidad de lo que decía Dafne, que ella no sabía que estaba embarazada. ¿Medicamente es viable? Sí. ¿Psicológicamente es viable? Si. Entonces, las condiciones en las que perdió la vida la bebé si fue viable como lo está diciendo Dafne sin que haya tenido la intención de matar. Esa contraposición de estereotipos, esa parte técnica y científica no se hizo", lamentó.

El defensor acusó que no se puede encasillar un tipo de reacción de una persona que se encuentra bajo estrés, en shock y en condiciones de salud de alerta.

Todo el caso se quedó en esa parte de que si era una mala madre porque cómo no iba a saber que estaba embarazada. Cómo no iba a reaccionar, abrazar a su hija y salir corriendo, como madre abnegada mexicana, aun con choque hipovolémico, desangrando. Es esa carga de estereotipos, ahí tuvo un shock psicológico, desangraba, la impresión de ver que tuvo un bebé. Esa reacción esperada no puede ser impuesta", dijo.

"Esta vez, el juez puede hacer lo correcto"

Debido a que la defensa denunció estas inconsistencias y formas en las que se juzgó a Dafne McPhearson, el 24 de noviembre del 2017, un Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa le otorgó un amparo parcial a la joven, donde se admitió la revisión de su caso, pero le negaron la libertad mientras dure el proceso.

El abogado de la queretana, de ahora 28 años explicó que, con este juicio de amparo, el juez que la sentenció a 16 años de prisión, basado en prejuicios morales y estereotipos puede darle un giro y hacer todo diferente, bajo la perspectiva de género.

Este amparo, le permite a la defensa entregar pruebas y peritajes de la condición médica en la que se encontraba Dafne al momento del parto accidental, los medicamentos que tomaba para su enfermedad y las afectaciones psicológicas y emocionales que presentó al momento de ver a un bebé ensangrentado entre sus piernas.

Sin embargo, hasta el momento, el mismo juez quiere ser él quien elija qué peritos van a dar los informes y qué tipo de pruebas puede presentar la defensa; por lo que nuevamente impugnaron.

"La propuesta del juez es que él va a elegir a los peritos que van a participar en esta nueva reposición del juicio, él va a elegir los documentos a presentar en el juicio y el elegiría prácticamente los perfiles de los peritos. Sobre esta propuesta nos inconformamos. Uno de estos principios que buscamos es que Dafne tenga derecho a presentar sus propias pruebas, sus propios peritos, que sean las pruebas que aporte la defensa y apartide ahí que el juez tenga elementos para revalorar", agregó.

Por esta razón, hicieron un llamado al juez a revalorar la situación y dar la oportunidad a Dafne de defenderse y llevar un juicio parcial, sin cargas morales, ni sociales, solo científicas y médicas.

"¿Perdió la vida su bebé? Si. Pero es un homicidio culposo, cuando se trata de la muerte de un hijo, no se da sanción porque la mayor sanción es perder a tu hijo. Dafne no tendría por qué tener una sanción, no era su intención matar a su bebé, fue un parto accidental", afirmó el abogado.

David Peña lamentó que, no sólo sea el caso de Dafne, sino el de muchas mujeres que son juzgadas con estereotipos de género y con una carga moral, por lo que están esperanzados de que, en esta ocasión, todo sea diferente.

Ella tiene esperanza. Sabe y está consciente de que no sabía, no lo hizo con dolo, no tenía la intención de matar a su bebé y ella lo que dice es: yo solo quiero que me escuchen. Tiene confianza en que pronto pueda recuperar su libertad y volver con su hija y su familia".

"El análisis de doble perspectiva de género es un parámetro para analizar el contexto de las personas, no el sexo", dice Pablo Navarrete, coordinador jurídico del Instituto de las Mujeres INMujeres del Gobierno Federal a El País. "Lo que acaba de pasar es muy desfavorable para las mujeres de este país. Juntan sexo y género de manera muy malévola lo que implica poner en la balanza cuáles derechos imperan más, si los de la mujer o los de la niña", añade Navarrete. "En otra circunstancia otro tribunal habría decretado la liberación inmediata de Dafne. Mandarle al tribunal a que corrija la plana y vuelva a profundizar el proceso de victimización de Dafne es algo preocupante", dice Navarrete.

Estamos ante la interpretación de fiscales y jueces, hombres, que afirman: ´¿Cómo no sabía que estaba embarazada?´, cuando ellos nunca van a saber lo que implica un embarazo. Lo hacen según sus creencias y prejuicios. Sobre todo en estados sumamente conservadores como Querétaro o Guanajuato, donde la religión sigue pesando demasiado no solo en las familias o en la sociedad, sino en la actuación de las autoridades", dice la abogada Salas.

De acuerdo con las cifras del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social unas 800 mujeres se encuentran en una situación similar a la de Dafne en México.

