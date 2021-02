Crece 14% aprobación para López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador elevó su nivel de aprobación al pasar de 71% en noviembre a 85% en febrero, de acuerdo con una encuesta realizada por Enkoll para LA SILLA ROTA y Publimetro.

A la pregunta sobre “¿qué calificación le otorga al trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador como presidente de México?”, Enkoll revela que el mandatario promedió 7.8 de calificación.

En las mediciones, su nivel de desaprobación pasó de 26% (noviembre) a 12% (febrero); es decir, 14% menos que en el anterior ejercicio.

Por rango de edad, el bloque con mayor porcentaje de aprobación fue el de 25 a 34 años con 87 por ciento. Le siguen los rangos de 18 a 24, 35-44 y 45-64 años con 86 por ciento. El bloque de 65 años o más tuvo una aprobación de 82 por ciento, de acuerdo con el estudio demoscópico.

En cuanto a género, los hombres elevaron su nivel de aprobación de 12 por ciento. Le dieron a AMLO una aprobación de 86% desde 74% en noviembre. Las mujeres le otorgaron una mayor alza en su aprobación al presidente de 16%; pasó a 85% desde 69 por ciento.

EXPECTATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PROPUESTAS

Referente a las propuestas de campaña, 51% de encuestados considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple algunas, 28% considera que cumple muchas, 15% dijo que cumple con todas y 6% que no cumple.

El 55% considera que el país mejorará con AMLO, 36% considera que seguirá igual y 9% que empeorará.

Sobre las expectativas de gobierno, 63% considera que el país mejorará; 52% que la inseguridad mejorará; 45% que se reducirá y combatirá la corrupción, 31% que mejorarán los servicios y 30% que se reducirá y combatirá el narcotráfico.

CRECE APROBACIÓN ENTRE APARTIDISTAS Y PRIISTAS

Por afinidad partidista, quienes se asumieron como simpatizantes de Morena le dieron a AMLO un porcentaje de aprobación de 96% en febrero, desde 95% en noviembre y 97% en octubre.

Quienes se dijeron sin ninguna afinidad partidista crecieron en su nivel de aprobación en 12% al darle un porcentaje de aprobación de 77% en febrero desde 65% en noviembre y 66% en octubre.

Los simpatizantes del PRI también aumentaron 12% su nivel de aprobación del presidente López Obrador al pasar de 61% en octubre y 59% en noviembre a 71% en febrero.

Los panistas aumentaron 7% su nivel de aprobación al mandatario al pasar de 52% en octubre a 65% en noviembre y a 72% en febrero.

AFINIDAD PARTIDISTA DE LA ENCUESTA

Los simpatizantes de Morena representados en la encuesta de Enkoll pasaron de 28% en noviembre a 43% en febrero; sin afinidad partidista pasó de 32% en noviembre a 29% en febrero.

Los panistas pasaron de 16% en noviembre a 8% en febrero; los priistas se mantuvieron con 11% y los simpatizantes del PRD pasaron de 5 a 4 por ciento.

BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER, CON APROBACIÓN

Sobre la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, el 52% de los encuestados respondió conocerla. De ese bloque, 72% tiene una opinión muy buena o buena de ella y sólo 2% mala o muy mala.

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS

La encuesta de Enkoll para LA SILLA ROTA y Publimetro reveló que el principal problema que aqueja el país es la inseguridad (49%), corrupción (18%), otros (10%), economía (8%), empleo (5%), pobreza (4%) y narcotráfico, bajos salarios (ambos con 2%).

Sobre la inseguridad destacan en menciones asaltos (30%), secuestros (19%) y robo a casa habitación (18%).

La percepción como principal problema en el país creció 5% al pasar de 44% en noviembre a 49% en febrero.

La percepción de corrupción pasó de 23% en noviembre a 18% en febrero; economía y empleo se mantuvieron sin cambios de noviembre a febrero.





TEMAS DE LA AGENDA

En cuanto a los temas que han dominado la agenda política desde que AMLO tomó el cargo de presidente de la República, en la mayoría sale bien posicionado en el estudio de Enkoll.

Respecto al cierre de ductos para combatir el huachicoleo, 81% de los encuestados aprobó la medida contra 16% que lo desaprobó. Sobre la creación de la Guardia Nacional, 76% aprobó la medida contra 16% que desaprobó. Sobre la construcción de un nuevo aeropuerto en Tizayuca 63% aprueba la idea y 26% la desaprueba, 11% no supo o no respondió; y sobre la postura que México ha asumido en la crisis de Venezuela, 61% de encuestados aprobó y 28% desaprobó, 11% no sabe o no respondió.

Más sobre Venezuela, el 74% de los encuestados conoce al actual mandatario, Nicolás Maduro contra 26% que no lo conoce. De quienes lo conocen, 77% tiene una opinión mala o muy mala del presidente venezolano.

La encuesta se llevó a cabo con entrevistas a 1,200 personas cara a cara del 21 al 24 de febrero de 2019 a hombres y mujeres de más de 18 años con credencial de elector en territorio nacional. Los resultados tienen un margen de error alrededor de +/- 2.83% con un nivel de confianza del 95% en los principales indicadores.





AJ