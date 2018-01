CORRUPCIÓN

Crea alcalde de Mérida empresas fantasma para desvíos

Al menos 8 firmas que ganan contratos millonarios para limpiar parques en Yucatán presentan irregularidades como domicilios fiscales inexistentes o prestanombres

MARLENE VALERO 25/07/2017 08:56 p.m.

Crea alcalde de Mérida empresas fantasmas para desvíos. (Especial)

LEE TAMBIÉN Hombre le corta el cuello a su expareja en centro comercial Una discusión sobre la pensión de sus hijos provocó el ataque que acabó con la vida de la mujer

"Estaría yo muy feliz si a mi esposo le pagaran 15 millones de pesos, con trabajo tenemos para vivir", dice risueña la esposa de José Felipe Hau Canul, habitante de Ciudad Caucel, uno de los poblados más humildes de Mérida, ubicado a 27.9 kilómetros del centro.

Marisa está de pie fuera de su domicilio: una pequeña casa hecha de blocks, con un cuarto recientemente edificado y un cerco de piedras, como es típico en las zonas rurales e indígenas de Yucatán.

Su esposo, Felipe Hau, aparece como socio de la empresa Mautimik S.A. de C.V., una compañía que tuvo un contrato de 15 millones 808 mil 411 pesos para este año con el Ayuntamiento de Mérida por el concepto de "mantenimiento de poda y limpieza de avenidas y glorietas de la zona 1 del sector poniente".

Esto, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa y el contrato número DA-2016-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS-01-04 del Ayuntamiento, ambos en poder de La Silla Rota.

Pero Marisa asegura que su esposo sólo trabaja como chofer para "un señor" que tiene relaciones con la alcaldía de Mérida. "Yo no sé nada de su trabajo, sólo sé que él es chofer de su patrón, no sé cómo se llama. No sé cuánto le pagan", comenta en entrevista, extrañada al preguntarle sobre el contrato de 15 millones de pesos.

El alcalde de Mérida, Mauricio Vila, de extracción panista, no sólo entregó este contrato millonario por este concepto a esa empresa. Para el servicio de 2017 el ayuntamiento ha otorgado contratos a 20 empresas para la limpieza de parques y áreas verdes por un total de 217 millones 81 mil 493 pesos, de acuerdo con el acta de fallo de la licitación pública DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01, con fecha del 21 de diciembre del 2016.

Al menos ocho de esas compañías tienen registrados domicilios fiscales en predios que se encuentran en abandono, que son casas particulares donde no conocen la empresa y en un caso es un tianguis. Los socios de algunas de las compañías con contratos millonarios son personas cercanas a funcionarios del ayuntamiento, regidores panistas de otros municipios o trabajadores de poblados humildes.

En un recorrido realizado por La Silla Rota a los parques y áreas verdes de Mérida se constató que quienes realizan el trabajo de limpieza en los parques reciben casi el salario mínimo y algunos carecen de las herramientas necesarias como escoba o recogedores.

Inclusive, algunos de ellos son parte de la nómina del ayuntamiento para la dirección de Servicios Municipales que realizan trabajos fuera del primer cuadro de la ciudad, donde ya son parte de las áreas verdes que estas empresas deben de limpiar.

En el caso de Felipe, él aparece como socio junto con María Mikaela Caballero Herrera en el acta constitutiva de la empresa Mautimik S.A. de C.V creada en junio del 2012.

El último pago que ha recibido la sociedad, de acuerdo con el portal del ayuntamiento www.isla.merida.gob.mx, es de 733 mil 391 pesos correspondiente al mes de julio.

Sin embargo, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila, afirma que las empresas ganadoras de las licitaciones cumplieron con todos los requisitos que marca la ley.

Un barrendero "dueño" de una empresa con ganancias millonarias

Rogelio Ek Sulu, vestido pantalón de mezclilla, una camiseta holgada, con gorra y tennis cubiertos de lodo, se muestra confundido y nervioso.

Su rostro es el de un joven de 24 años, que rasca su cabeza como signo de confusión.

-Rogelio, ¿tienes una empresa de mantenimiento de jardinería?

¿Una empresa de jardinería? ... Si. Ganamos contratos, creo que el año pasado... sí, el año pasado, este año ya no.

-¿Prestaste servicios para el Ayuntamiento?

Para el Ayuntamiento, no. No trabajo con el ayuntamiento.

El nombre del joven se encuentra en la lista de proveedores del municipio de Mérida, en el área de Servicios Municipales para el servicio de mantenimiento a 21 parques 2 campos y 9 áreas verdes, en diversos puntos de la ciudad.

Los registros indican que tan sólo durante 2016, bajo la empresa "Comercializadora de Servicios Generales EK" generó facturas que acumularon los 7 millones 489 mil 820 pesos.

La declaración del joven contrasta también por lo dicho por su madre, entrevistada por el portal Comunique Yucatán.

"Él no tiene una empresa. Y menos le han pagado 7 millones de pesos, ya tendría yo mi casa, carros, todo eso. Si él no trabaja, no come. Hasta los domingos trabaja él", explica fuera de su casa, un hogar humilde en la comisaría de Chalmuch, un poblado ubicado a 12 kilómetros del centro de Mérida.

El domicilio fiscal de la empresa de Rogelio "Comercializadora de Servicios Generales EK", está ubicado en la calle 47, con número 583 en el fraccionamiento Jardines de Cuacel.

Sin embargo, el lugar, que de acuerdo a los registros en el Servicio de Administración Tributario (SAT) debieran ser las oficinas, es una casa en abandono, con maleza, basura y escombro.

Rogelio también era parte de la nómina del Ayuntamiento como barrendero, trabajo por el cual le pagaban 1000 pesos mensuales.

No solo la presunta empresa de Rogelio se dedicaba al mantenimiento de parques y áreas verdes, sino que, en 2015, en la administración del ex alcalde Renan Barrera obtuvo un contrato para "raspar y pintar" la barda del cementerio Xoclán por 209 mil 994 pesos, de acuerdo con la orden de pago del Ayuntamiento con número DSPM/PANTEONES/FFASI72015/01, en poder de La Silla Rota.

Ese mismo año, en junio, el joven de 24 años, recibió del municipio 833 mil 439 pesos por la construcción de cuartos para baño, cocina y dormitorios en las colonias de El Robre y San Marcos Nocoh, en la capital yucateca.

También, en 2014 se le contrató a Rogelio Ek Sulu como persona física para el servicio de pintura e impermeabilización de la barda del zoológico de Mérida, con un monto de 198 mil 698 pesos, de acuerdo con el contrato

DSPM/ZC/2014/FPASI/6123/01, al que este medio tuvo acceso.

Molino Lab, tráfico de influencias

La Silla Rota visitó los domicilios fiscales y pudo acceder a documentación de ocho de las 20 empresas contratadas bajo este concepto. Éstos proveedores fueron: como persona física Titania Cristal López Leirana, William Felipe Pavón, Freddy Molina Fernández, Eugenia Morales González y Reyna Marlene Luna Magaña Redes. Como empresas, Redes y Canalizaciones del Sureste S.A. de C.V., Mautimik S.A. de C.V. y Molino Lab S.C.P.

Esta última se creó el 9 de enero del 2016 con un capital de 3 mil pesos, de acuerdo con el acta constitutiva en poder de La Silla Rota. Las socias fundadoras de la Sociedad Civil Particular (S.C.P) son Beatriz Eugenia Vargas Ávila y María Claudia Vargas Ávila.

La empresa tiene un contrato para este año con el Ayuntamiento de Mérida por la limpieza de áreas verdes y parques de 14 millones 409 mil 799 pesos; así lo constata el fallo de licitación DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01.

"Molino Lab S.C.P- Se le adjudica el contrato de prestación de servicios que amparará las partidas 17, 20 y 28", cita el documento.

Beatriz Eugenia Vargas, es cuñada del director de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento, Ricardo Solís Pasos; es decir, está casada con el hermano de éste, Gerardo Solís Pasos, según el acta de matrimonio en poder de este medio.

El domicilio fiscal de Molino Lab se encuentra en Mérida, en la colonia Jesús Carranza, en la calle 42, con número 382-A. Sin embargo, de acuerdo con los vecinos se trata de una casa particular, donde vive Beatriz y su familia.

En el recorrido que realizó La Silla Rota, se detectó un pequeño letrero con el nombre de "Molino Lab", pero había juegos infantiles en el jardín.

"Aquí en la casa de enfrente no llegan trabajadores de ningún tipo, ni maquinaria de limpieza. Es una casa normal, ahí vive la familia. ¡Ah, ese letrero! No lo había visto yo. Creo que lo acaban de poner, no lo había visto", mencionó un vecino que pidió no citar su nombre.

Además de ser copropietaria de Molino Lab, Beatriz Vargas tiene una revista de nombre Landuum, dedicada al paisaje, la cultura y el diseño. Sus oficinas se encuentran en un exclusivo edificio de negocios llamada Torre Black, donde las rentas van de los 15 mil a 25 mil pesos mensuales.

Regidor y proveedor del municipio

Edgar Lorenzo Lizama Camacho aparece como proveedor del ayuntamiento de Mérida para la limpieza de parques y jardines como persona física, pero a la vez es regidor por el PAN del municipio de Dzilam González, a 95 kilómetros de Mérida.

"Lero", como es conocido en el ambiente político, fue candidato por la alcaldía de Dzilam González en el proceso electoral del 2015, pero perdió ante José Concepción Martín Heredia, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El 26 de diciembre de 2016, su nombre apareció en la lista de proveedores ganadores del fallo para la contratación de sus servicios en Mérida, por 6 millones 162 mil 689 para la prestación en 2017.

En el contrato, con número DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01-17, se le adjudicó la zona 3 oriente para la limpieza de parques, campos, módulos, áreas verdes, fuentes y andadores.

En el documento no se informa si tiene trabajadores, o si él mismo es el que limpia, barre y da mantenimiento a parques, pero sí establece que los materiales y equipos deben cumplir con las normas de calidad.

El último pago que recibió el regidor, a su nombre, fue el pasado 31 de mayo, por 230 mil 597 pesos. Así lo indica el listado de pago a proveedores de la página www.isla.merida.gob.mx, del ayuntamiento.

La Silla Rota buscó vía telefónica al regidor de Dzilam González, en su teléfono particular. No respondió llamadas ni mensajes.

Pero, no sólo el Edgar Lorenzo Lizama presta sus servicios como persona física al ayuntamiento de Mérida. Bajo este concepto también se encuentra Eugenia Morales González, cuyo domicilio fiscal es una casa en la que nadie habita desde hace tiempo.

La Silla Rota visitó el lugar y encontró máquinas barredoras propiedad del ayuntamiento, pero de la administración 2012-2015, con el alcalde panista Renan Barrera. Los aparatos tienen acumulada tierra y basura por su falta de uso. En una de las paredes de la casa, está únicamente un letrero con el nombre de María Eugenia Morales.

Dos vecinos del fraccionamiento López Mateos, en la calle 32 con número 376, afirmaron que desde hace tiempo nadie vive ahí. Tampoco han visto a personal como barrenderos o parqueros que se presenten.

"No, no hay nadie. Tiene el nombre de la ingeniera, pero nadie hay ahí. No vienen trabajadores, es muy especial la señora. Pero aquí no vive nadie", comenta "María", una de las vecinas.

"Ahí no vive nadie. La verdad no hay nada desde hace mucho tiempo. No hemos visto movimiento o algo, esta solo", coincidió otra vecina.

Eugenia Morales recibió un contrato por 6 millones 162 mil 898 pesos para este año. Ella ya había tenido contratos con el ayuntamiento, en los últimos dos años fueron de 3 millones 576 mil 270 pesos y 2 millones 197 mil 849 pesos, durante 2015 y 2014, respectivamente.

En la misma modalidad de persona física se encuentra el nombre de Reyna Marlene Luna Magaña. De acuerdo con el contrato que obtuvo con el ayuntamiento de Mérida DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01-12, el pago de sus servicios para este 2017 es de 7 millones 35 mil 614 pesos.

El domicilio fiscal está en el fraccionamiento Fidel Reyes, en la calle 22, con número 78-B. Sin embargo, en un recorrido realizado por La Silla Rota en la casa de dos plantas se encontró que viven dos jóvenes estudiantes, quienes rentan a la familia Luna.

"Son jóvenes los que viven ahí. No hemos visto maquinaria o barrenderos. Vivía una señora, pero tiene tiempo que se fue, hace como dos años. No, no hay una empresa de jardinería", afirmó Rosa, una de las vecinas.

El último pago realizado a Reyna Marlene Luna Magaña fue el pasado 9 de junio, por 173 mil 247 pesos, bajo el concepto de "Servicio de mantenimiento limpieza y aseo urbano en el segundo cuadro de la ciudad poniente; ubicación diversos puntos de la ciudad".

Pero, en los últimos dos años, el pago a esta prestación de servicio aumentó el doble este año. En 2014 el recurso fue de 3 millones 563 mil 877 pesos y en 2015 de 3 millones 400 mil 619 pesos.

Titania Cristal López Leirana, es también proveedora del municipio. Su domicilio, en la colonia Bojórquez y en la calle 59 H, con número 537 funciona como tianguis. En una visita se pudo observar ropa y artículos para venta de segunda mano, colocados en el cerco de la casa.

La Silla Rota constató que ahí no hay maquinaria o equipo para la limpieza de parques, jardines y camellones, o indicios de que haya una empresa.

El contrato DA-2016-Mantenimiento de Parques y Áreas-01-07 con el ayuntamiento para este año es de 15 millones 61 mil 191 pesos por la limpieza de áreas verdes. El pago más reciente ejecutado por el ayuntamiento fue de 708 mil 287 pesos, para el mes de julio.

Como en los casos anteriores, el recurso pagado a Titania Cristal López aumentó, ya que en 2014 recibió 9 millones 180 mil 860 pesos y en 2014 sólo 5 millones 454 mil 322 pesos.

Trabajadores con salario mínimo

A pesar de que en los domicilios visitados de estas empresas no hay indicios de que operen como punto de reunión o centro de trabajo de empleados, sí hay algunos barrenderos y parqueros que realizan los trabajos de limpieza en Mérida.

En contraste con los millones de pesos que las empresas reciben en estos contratos para el mantenimiento de parques, jardines, camellones y ciclovías, los trabajadores reciben el salario mínimo y algunos de ellos no cuentan con los utensilios necesarios para realizar la labor.

Este medio hizo un recorrido por los parques y jardines fuera del primer cuadro de la ciudad -que son los que en teoría son atendidos por las empresas contratadas- pero encontró que personal del ayuntamiento realiza el trabajo, también se observaron menores de edad haciendo limpieza y trabajadores que no saben quién los contrata.

En entrevista con La Silla Rota, "Pedro" de 82 años de edad gana 500 pesos a la semana. Su trabajo consiste en limpiar, barrer y regar uno de los parques de la colonia Mulsay.

A pesar de tener un año y medio trabajando en el mantenimiento de áreas verdes, no cuenta con prestaciones o seguro social.

Con este salario tiene que dar de comer en su casa, donde vive él, su esposa y una hija enferma de cáncer.

"¿Quien vive con eso? Si pagas tu luz, pagas tu agua, tu gas. ¿Para qué te alcanza? Mantengo a mi esposa, que también tiene más de 80 años. Tengo una hija solterona que tiene cáncer", reflexiona.

Los 500 pesos se los pagan en efectivo, cada sábado y desconoce el nombre de sus jefes.

En el otro extremo de la ciudad, en la zona norte, donde viven las personas con alto poder adquisitivo en Mérida, se encuentra Giovanni, un joven de 17 años. En sus manos sostiene un trozo de plástico duro y una lámina, para recoger las hojas secas, la basura y la tierra de uno de los camellones en la colonia Altabrisa.

"Mi trabajo es limpiar las calles, barrendero. Esto (la lámina y el plástico) me sirve para juntar la basura. Las echamos en bolsas y el ayuntamiento viene a recogerla. Me pagan 900 pesos a la semana", dice.

´José´, uno de los compañeros del joven que trabaja en el camellón de enfrente de donde se encuentra Giovanni, porta una gorra oficial de los trabajadores del municipio de Mérida, color azul marino, con letras blancas y el escudo de Ciudad Blanca. Él también tiene un trozo de plástico y una lámina para recoger la basura.

"Me pagan 1200 semanal. De 7 a 6 de la tarde. Nosotros somos así de limpieza de la calle. Estoy aquí juntando la basura, agarré esto de la calle para recogerla", cuenta mientras echa las hojas secas a una bolsa negra de plástico.

A diferencia de Giovanni, él sí cuenta con las prestaciones de ley, seguro social, Infonavit y prima vacacional, hace diez años trabaja así, asegura.

Aumentan partidas en servicios públicos

El recurso destinado a contratación de empresas para la limpieza y mantenimiento de parques y áreas verdes ha aumentado hasta cuatro veces en la administración de Mauricio Vila Dosal.

De acuerdo con las actas de fallo, en poder de este medio, se constató que no sólo el presupuesto destinado a ello incrementó, sino también el número de empresas ganadoras.

En el acta de la licitación pública DA-2014-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS-01 la cantidad fue de 56 millones 268 mil 307 pesos para 16 compañías y personas físicas.

Para 2015, año en que Vila Dosal tomó protesta como presidente municipal, el recurso se elevó hasta 104 millones 678 mil 311 pesos, para la misma cantidad de empresas, de acuerdo con en el documento DA-2015-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS-01, con fecha de 30 de diciembre del 2015.

En la última licitación, del 26 de diciembre del 2016 para pagar los servicios que se realizarían en 2017, el presupuesto aumentó otros 100 millones de pesos, por lo que la cantidad incrementó a 217 millones 81 mil 493 pesos.

Para la misma prestación de servicios, el número de empresas incrementó a 20; así lo confirma el acta del fallo DA-2016-MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS-01.

Sin embargo, el área de Comunicación Social nos proporcionó otras cifras. Solicitamos el monto del presupuesto destinado al mantenimiento y limpieza de parques y áreas verdes en Mérida.

Nos respondieron que para el año 2016 el recurso fue de 116 millones 437 mil 877 pesos y para el ejercicio de este año, es de 129 millones 432 mil 268 pesos. Cantidades mucho menores a las registradas en los documentos del fallo de licitación en poder de este medio.

En cambio, los subsidios y ayudas sociales que otorga el municipio disminuyeron en el gobierno de Vila Dosal.

Del total de presupuesto de egresos de 2014, el 27.45% se utilizó para subsidios y apoyos del municipio a personas de escasos recursos. Para el año 2015, el recurso bajó a 23.71%, y en 2016 tuvo un decremento a 20.93%.

Es decir, mientras el gasto en limpieza de parques aumenta, la ayuda del municipio a la población vulnerable disminuye.

Vila financia campaña a gobernador: partidos y ONG

Según líderes de partidos de oposición y miembros de organizaciones civiles, el alcalde Mauricio Vila Dosal podría estar utilizando estas empresas para financiar su campaña a gobernador, rumbo a las elecciones del 2018.

"Lamentablemente hemos visto estos casos, como el del barrendero Rogelio Ek, donde manipulan a gente humilde para crear estas empresas que les sirve para facturar dinero. Están creando una bolsa gigante para el alcalde Vila, que muere de ganas por ser gobernador", comenta Orlando Pérez Moguel, presidente del comité municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Agregó que, por parte del partido, realizan las indagatorias pertinentes para interponer denuncias por desvío de recursos.

"Todo esto lo va a tener que responder el alcalde Vila, va a tener que rendirle cuentas a los meridanos sobre estas empresas que solo facturan para ser la caja chica del PAN y sus candidatos", dice.

Ángel Cano Barrueta, miembro de Acciones Líderes A.C., una organización de jóvenes y empresarios que denuncian la corrupción en los gobiernos y fomentan la participación ciudadana -de acuerdo a su página oficial- coincidió en que se trata de una manera de desviar recursos del erario con fines políticos.

"Por parte de la asociación y a mi nombre, creemos que se trata de un desvío de recursos con fines políticos, tenemos informantes y hemos detectado desvíos que se reflejan en eventos o estrategias políticas del PAN", lamenta.

El joven menciona que no es la primera vez que detectan este tipo de irregularidades en la administración de Mauricio Vila, ya que recientemente dieron a conocer audios de funcionarios del ayuntamiento donde amenazan e intimidan a empresarios proveedores para el carnaval anual, para inflar los costos del servicio.

"Hemos denunciado la aplicación de recursos a obras que estaban etiquetadas para otros rubros, hemos denunciado la muerte de animales del zoológico y también irregularidades en pavimentación, con materiales de mala calidad que cobran millones de pesos; y ahora, tenemos indicios de que se utilizan empresas fantasmas en la dirección de Servicios Públicos, con la limpieza de parques".

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital yucateca, Jorge Esquivel Millet señaló que las autoridades correspondientes deben investigar sobre el tema, ya que, si se utiliza a personas que no tienen una empresa como tal con el equipo y empleados, infringen la ley.

"Se debe investigar, está fuera de la ley. La autoridad responsable debe investigar y fincar responsabilidades y si existen los desvíos, que las personas culpables paguen. Se han hecho señalamientos de desvíos y alguien tiene que pagar porque al final de cuentas es dinero de los meridanos, si no tienen una empresa que no tiene la capacidad o infraestructura es un desvío de recursos y un desfalco para los ciudadanos".

El presidente municipal de Mérida, Mauricio Vila se defendió por escrito seis días después de que La Silla Rota solicitara su postura ante estos hechos.

Vía correo electrónico, el área de Comunicación Social del Ayuntamiento respondió que todas las empresas que participaron en las licitaciones para el servicio de mantenimiento de parques y áreas verdes cumplieron con los requisitos que marca la ley.

"Todas las empresas que participaron en la licitación cumplieron los requisitos que marca la ley y acreditaron su estatus fiscal, y el municipio antes del pago de cualquier factura, valida su autenticidad en el portal de verificación de comprobantes fiscales digitales del SAT por internet", cita el comunicado.

De acuerdo con la respuesta oficial, el contrato de empresas particulares para la limpieza de áreas verdes en la ciudad se debe a que "sale mucho más barato" para el mantenimiento de 644 parques.

"Sale mucho más barato para los contribuyentes y la ciudad. En los últimos 25 años Mérida ha pasado de una extensión territorial de 8,000 hectáreas a más de 25,000 hectáreas, que son las que tiene ahora. Las áreas verdes y lo parques han crecido como una exigencia de la ciudadanía más de 644 parques. Aumentar la nómina indefinidamente, a lo largo sería muy costoso y no sería responsable con los contribuyentes.", justifican.

¿Quién es Mauricio Vila?

Nació en Ciudad de México el 30 de marzo de 1980. Tiene estudios de derecho y administración por la Universidad Marista y la Universidad de Phoenix en Arizona.

Su antecedente político antes de la alcaldía es una diputación local en 2012 por el distrito IV en Yucatán. En 2015 fue electo presidente municipal abanderado por el PAN.

A la par de sus actividades políticas, Vila Dosal fungía como gerente general de la franquicia estadounidense Subway en el estado, desde el año 2003 hasta tomar posesión como alcalde de la capital yucateca.

De acuerdo con fuentes consultadas, en el PAN estatal ya circula el nombre de Mauricio Vila para la candidatura a la gubernatura en el proceso electoral del 2018. Sin embargo, él no se ha pronunciado aún de manera oficial, sólo con las palabras: "Que la gente decida".

Aun así, en su visita a la central de abastos, el pasado 18 de abril, un grupo de locatarios lo recibieron con pancartas que portaban la leyenda "Don Vila para gobernador.

Actualmente, quien está al frente de la administración de Yucatán es Rolando Zapata Bello, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).





LEE TAMBIÉN Edil da "huesitos con carne" a gente de bajos recursos El alcalde de Motul, Yucatán, repartió bolsas con huesitos para apoyar a personas de bajos recursos. Internet le dio un nuevo nombre por ello