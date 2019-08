CDMX, el difícil retorno del sector inmobiliario

"Está complicada la situación, pero haber como le hacemos para salir de esta crisis que nos está poniendo el gobierno, aunque no lo reconoce. Además de las obras que están paradas, en estos días el gobierno debió de haberle dado a las primarias y secundarias su mantenimiento, pero dice que no va a dar dinero. Al no darles ese presupuesto, obvio que va a afectar a mucha gente de la construcción, tanto a la mano de obra como a los que se dedican al surtido de materiales", indica Morquecho.