Busca justicia para su esposa y encuentra irregularidades en Semovi

El 26 de julio de 2010 cerca de las 23:00 horas, Gudulia Osorio González de 44 años de edad caminaba sobre Ermita Iztapalapa y al intentar cruzar la calzada mientras estaba el semáforo en rojo, un camión de transporte público se pasó el alto y la atropelló. Falleció al instante.

Han pasado nueve años. Las hijas de Gudulia ya son mayores de edad y Raúl Sánchez Benitez, su esposo, aún lucha para obtener justicia. Al chofer lo detuvieron y cumplió su pena. Sin embargo, desde 2011 busca que sean indemnizados.

En el proceso ha descubierto un presunto acto de omisión por parte de la Secretaría de Movilidad, ya que ha encontrado irregularidades y contradicciones en el otorgamiento de las concesiones a las empresas de transporte público que operan en la capital del país.

En la Ciudad de México mueren tres personas al día en un accidente vial. Al año 866, de esos casos, el 26 por ciento quedan impunes, según "México Previene´´. Esos datos están basados en el Inegi; sin embargo, hay un subregistro del 35 por ciento.

Luego del accidente, el chofer del camión cuyo derrotero es Cárcel de Mujeres - Metro Constitución de 1917, intentó fugarse. Unos automovilistas lo alcanzaron y cuando llegó la patrulla fue detenido.

La familia Osorio Sánchez demandó e inició el juicio penal del que resultó culpable el conductor. Lo sentenciaron a dos años de cárcel. Estuvo en prisión unos meses, pagó su fianza y pasó el proceso en libertad.

El camión pertenecía al Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S.A de CV, empresa que depositó a la familia casi 42 mil pesos por mandato del juez. Aunque solo por el sepelio el gasto fue mayor. Luego del accidente, se le tomó fotografías a la unidad, donde se ve el logotipo GMT, que es Grupo Mexicano de Transportes.

Decidimos levantar una demanda civil en contra de esas dos empresas en septiembre de 2011. Llegó la primera sentencia en diciembre de 2013. Ganamos el caso, pero la aseguradora de la empresa, Qualitas de transporte apeló", indicó Sánchez Benitez.

El 16 de abril de 2015 se emitió la última sentencia que obligaba a las empresas a pagar a la familia 3 millones 15 mil 889 pesos por concepto de indemnización por daño físico y por daño moral, la misma cantidad. Más 9 por ciento de intereses anual.

El viacrucis continúa

La Secretaría de Movilidad (Semovi) a petición de la defensa citó a los representantes legales de Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, pero dijeron que no pagarían nada.

Ellos sabían que era la pura sentencia, todavía faltaban trámites por hacer. Nos llevó del 2015 al 2018 terminar el papeleo. El 13 de abril de 2018 nos acercamos a la Semovi con el primer oficio, ya para la ejecución de la sentencia. Además solicitamos que se les retire la concesión, sino pagaban lo condenado (la indemnización)", apuntó.

En tanto, en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en el artículo 115 fracción V, contempla que son causas de revocación de concesiones: "No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen a la Administración Pública, a los usuarios o terceros, con motivo de la prestación del servicio de transporte público".

La familia y la defensa acudió a la Semovi el 11 de mayo, 11 de junio, 20 de septiembre, 27 de septiembre, 4 de octubre, 12 de octubre y 5 de noviembre de 2018 con la misma petición: que acataran la sentencia del juez: notificar a las empresas.

"Ellos nos sostienen en ese momento que Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo tiene una concesión, pero no les podían notificar, porque no los recibían. Nos dieron muchos pretextos. Así se fue la anterior administración", recordó Sánchez Benitez.

Tampoco resuelve la Semovi con nuevo gobierno

Llegó el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y con Andrés Lajous, a cargo de la Semovi. El pasado 20 de diciembre, se les entregó el mismo oficio. El 31 de enero de 2019, la dependencia capitalina respondió que ya notificó.

"En ese presente acto se procede a entregar en calidad de notificación personal el acuerdo de fecha 21 de enero de 2019 relativo a la radicación de inicio del procedimiento de revocación de la concesión emitido en el expediente administrativo PAR/DGAJ/001/2019", indica el documento de comparecencia voluntaria para notificación de la Semovi.

Sin embargo, la Secretaría notificó a AU Siglo Nuevo, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y no a Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, S.A de C.V.

La Semovi, ya con el nuevo gobierno, argumentó la cesión de derechos de la concesión. El problema fue que la dependencia no ha entregado a la jueza de distrito un documento que lo compruebe.

En 2009, el entonces titular de la Secretaria de Transporte y Vialidad, Armando Quintero autorizó mediante un oficio que Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo y Grupo Metropolitano de Transporte cedieran los derechos de la concesión a AU Siglo Nuevo.

Es un oficio firmado por el secretario y eso es el primer trámite para que se formalice la cesión, la cual no se hace con una autorización. Después viene protocolarizarlo y pagar los derechos, entre otras cosas. Ellos nos quieren vender que con ese oficio ya se cedieron los derechos. No fue cierto", señaló Iván Cruz, la defensa de la familia.

No tienen registrada a la empresa GMT

En 2013, a través de una solicitud de información vía transparencia donde la defensa recurrió a dos recursos de revisión, la Semovi informó que Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo tenía la concesión de la Ruta 112, de donde pertenecía el camión que atropelló a Gudulia Osorio. Mas no proporcionaron datos sobre GMT.

"Eso contradice que en 2009 se hayan cedido los derechos. Se inició el trámite. Incluso, tenemos la sospecha de que ese escrito no existe, porque no lo han mostrado. Ellos le dicen a la jueza que no pueden cumplir con notificarles a Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo, porque en 2009 hay un oficio de que el secretario autorizó una cesión, pero no lo anexaron", indicó el abogado.

En un documento emitido en 2019 por la Semovi con el número de oficio DGAJ-436-2019 dirigido al juez vigésimo civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, refiere en el punto 14 que " en virtud que del oficio de fecha 2 de marzo de 2009 suscrito por el secretario de Transporte y Vialidad se determinó autorizar la cesión de derechos a la empresa a AU Siglo Nuevo y a través del diverso suscrito por el director general de transporte de ruta y especializado de la Secretaría de la Movilidad se otorgó la prórroga del título de concesión".

De acuerdo con Iván Cruz, representantes de Semovi le dijeron a la jueza que no se deben de retirar las concesiones porque podría haber un caos en el transporte. "Eso quiere decir que la empresa Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo está vigente".

La defensa de la familia interpuso un segundo amparo para obligar a la Semovi a que notifique los oficios por los cuales se le requiere la indemnización a las empresas "bajo pena de que se les revoque la concesión".

La Semovi respondió que no tienen antecedentes de la empresa Grupo Metropolitano de Transporte. No obstante aclaró que hasta ese momento, la Dirección General de Licencias y Operaciones de Transporte Vehicular seguía revisando.

Se agrega el oficio de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en atención a su contenido, se le tiene informando que en relación con lo ordenado en proveídos de veinte de febrero y cuatro de marzo del año en curso, no localizó antecedente a nombre de la tercera interesada, sin embargo, se encuentra en espera del desahogo formulado en ese sentido a la Dirección General de Licencias y Operaciones de Transporte Vehicular de dicha Secretaría, en consecuencia a lo anterior, se hace de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en los autos antes reseñados", dice el acuerdo con fecha 15 de marzo de 2019, del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México.

"Semovi no ha querido notificar a Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo ni a Grupo Metropolitano de Transporte. Está protegiendo a las empresas", aseguró la defensa.

¿Qué es Grupo Metropolitano de Trasporte GMT?

En tanto, Raúl, el esposo de Gudulia comentó que "en abril de 2018, cuando fuimos a la Semovi con el primer oficio, nos entrevistamos con la licenciada Ariana, ya no está ahora, pues era de la administración pasada. Ella aceptó que Autotransportes Urbanos Siglo Nuevo sí tenía la concesión y nos dijo que Grupo Metropolitano de Transporte no sabe cómo lo tienen registrado. Al parecer, nos dijo, que GMT es la madre de otras empresas y que derivó de la extinta Ruta 100".

De acuerdo con la página de Facebook "InfecktedMetroMX", desde la quiebra de la Ruta 100 diversos tipos de empresas han surgido y desaparecido a lo largo de 16 años. "Una de ellas fue Grupo Metropolitano de Trasporte GMT, la cual fue creada por grupos de operadores de extinta Ruta 100 quienes pusieron de su parte para reponer algunos servicios de rutas. Hace una importante adquisición en cuestión de material rodante, remodelación de los mismos entre otros. Los mismos ex empleados pusieron el dinero de su liquidación en manos de un fondo que fue necesario para la fundación de estas empresas.

Servicios Metropolitanos de Transporte 17 de Marzo S.A. y Autotransportes Siglo Nuevo en el año 2000 se juntan y crean GMT Grupo Metropolitano de Transporte, la cual cuenta con varias empresas que cubren algunas regiones de la ciudad y parte de su área metropolitana. Estas son distinguidas por el número de ruta asignado por la Setravi. Ruta 110 Servicios Metropolitanos de Transporte 17 De Marzo(Región Norte-Centro) Ruta 112 Autotransportes Siglo Nuevo (Región Sur-Poniente y Oriente) Ruta 115 Auto Transportes Nuevo Milenio (Regiones Norte-Sur y Oriente-Poniente)".

La Silla Rota solicitó entrevista en la Semovi, cuya área de comunicación social la agendó para el pasado viernes 15 de marzo con el director de Licencias y Operación de Transporte Vehicular, pero canceló. Prometió emitir una tarjeta informativa con el posicionamiento de la dependencia capitalina. Hasta el cierre de esta edición, no se recibió ninguna comunicación.

