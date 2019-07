Así fue el fraude millonario contra comerciantes del STC Metro

Hoy en día no hay otra manera de operar dentro del Sistema más que con un permiso. El otorgamiento del permiso es una situación que no es de un día para otro. El Metro no funciona como un Centro Comercial donde tú puedes llegar a decir qué está en renta y rentarlo. Sino que tienes que hacer todo un proyecto y una propuesta que entra a un comité. Obtener un permiso puede tardar de uno a dos meses