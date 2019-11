Andrés Manuel, la casa de todos sigue en llamas: Sicilia

Desde Morelos, el epicentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJyD), Javier Sicilia Zardain, líder moral del movimiento que logró despertar y articular a las familias de víctimas de la violencia en 2011, lanzó un llamado desesperado para frenar el horror que se vive aún en México.

Hoy, a ocho años haber realizado tres caravanas -la primera rumbo al norte del país, en Ciudad Juárez y el Paso Texas, luego hacia el sur con destino a la frontera de Guatemala y la última de Tijuana a Washington en Estados Unidos, para exigir paz y justicia- observa que la tragedia no ha parado.

Y frente a la Ofrenda de Víctimas -colocada a finales del 28 de marzo de 2018 en la entrada principal de palacio de gobierno de Morelos, tras el asesinato de siete personas, entre las que figuró su hijo Juan Francisco Sicilia- concluye que "es momento de salir nuevamente a las calles porque el Estado sigue fallando y Andrés Manuel (López Obrador) está olvidando sus promesas".

El poeta buscó -desde el 3 de enero del 2018- una vía de comunicación abierta con López Obrador al dirigirle una primera carta, en ese entonces apenas se perfilaba como presidenciable.

En ese momento le expresó: "Me simpatizas más que cualquier otro de los candidatos a la Presidencia de la República, pero me repugnan tu mesianismo y tus aires de redentor".

Y desde entonces lo exhortó "busquemos y hagamos primero, Andrés Manuel, la paz, la verdad y la justicia –no la mentira y la venganza, que es el orden de la justicia carcelaria que han creado Estados criminales como el nuestro–, y después busquemos, no el olvido, sino el perdón, eso que dolorosa y ejemplarmente Sudáfrica llamó, al final del apartheid, ukubuyisana, que no es olvido, amnistía, sino algo más cercano al perdón".

Consulta aquí la primera carta completa.

El 3 de diciembre de ese mismo año, Sicilia Zardain, dirigió la segunda carta abierta para AMLO, justo al inicio de su gestión:

"Propusiste cambios cuya precipitación, falta de metodología y desprecio a ciertos grupos, organizaciones civiles y personas que los cuestionan, han generado una fuerte tensión. Llegas así a la Presidencia con un país que, en medio de la violencia y la corrupción, lejos de unirse como es tu propuesta –"voy a gobernar para todos los mexicanos"–, se fractura más", advertía.

También le decía: "necesita serenidad –una palabra muy tuya–, confianza, humildad, sabiduría política para obtener consensos y aprender a dominar tus más profundas pasiones: tu amor por el yo que se pretende infalible y se apoya en lo abstracto. No queremos que ya no te pertenezcas –es la tentación de los fundadores de sectas y de los tiranos. Por el contrario, queremos que te pertenezcas en la justicia y la equidad. No necesitamos redentores. Necesitamos estadistas capaces de gobernar sabiamente. Necesitamos al mejor Juárez y al mejor Madero, no al peor Calles. No queremos terminar como hasta ahora –parafraseo a Anna Ajmátova– aullando una vez más ante los muros de Palacio Nacional".

Consulta aquí la segunda carta completa.

Ninguna de esas dos cartas tuvo respuesta.

Este domingo 17 de noviembre, el líder moral del MPJyD emplazó con una tercera carta al presidente para que cumpla con su promesa de "juntos hacer historia" y anunció que saldrá nuevamente a las calles para exigir que retome la Agenda de Justicia y Paz que firmó en mayo del 2018.

En el documento que tiene una extensión de dos cuartillas, en la que le explica que, "antes de que las mañaneras, la velocidad de la realidad y la inmediatez de los medios oculten lo que el atroz crimen de la familia Le Barón (masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre de 2019)", decidió escribirle

"Durante tu campaña, Presidente, prometiste hacer de la verdad, la justicia y la paz la agenda de la nación. Por desgracia la dejaste a un lado, para poner en su lugar otras que carecen de sentido cuando el país está en llamas", le recuerda.

El activista añade "hace un año, por lo mismo, nos firmaste un pagaré, para que eso que nos han robado los criminales y el Estado, nos fuera devuelto. Después de un año –con 30 mil asesinados que se suman a las centenas de miles de asesinados y desaparecidos de las otras administraciones, y con la masacre de los LeBarón– nos han devuelto el cheque con un sello que dice "fondos insuficientes".

Y continua, "pero muchos mexicanos nos negamos a creer que el banco de este gobierno está quebrado, que las bóvedas del Palacio Nacional y de los palacios de gobierno no tienen fondos y están vacíos, saqueados por el crimen organizado y sometidos como nuestros caminos, nuestras calles, nuestras instituciones".

Regresar a las calles...

Ante la indiferencia de AMLO , Javier Sicilia, "por ello voy a caminar de nuevo con lo único que tengo: mi dignidad, mi rabia y mi palabra, para decirte a ti y a los que quieran escuchar que la casa de todos sigue en llamas, que debemos abandonar el hábito –que nos inoculó la violencia—de insultarnos, descalificarnos, difamarnos, polarizarnos; que debemos sacudirnos la indiferencia bovina a la que, a fuerza de horror y miedo nos está reduciendo la violencia, hasta normalizar el crimen, y que sólo unidos podemos hacer posible lo único que importa: la verdad, la justicia y la paz".

El líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el movimiento que surgió en 2011 como respuesta a la violencia desmedida, expresa: "Tú qué decides, presidente. ¿Caminarás rumbo al horror que tus primeros pasos han transitado o rumbo a la esperanza a la que un día nos llamaste y a la que hoy esta nación ensangrentada nos convoca?".

Aquí puedes consultar la carta completa.





¿Por qué insiste Sicilia?

Frente decenas de fotografías de personas desaparecidas o asesinadas que han inundado la Ofrenda de Víctimas, el poeta expresa que la masacre de la familia Le Barón ha puesto al descubierto que el presidente de México planea abandonar la tragedia humanitaria que se está viviendo en el país.

Y explica, es importante insistir que AMLO retome la Agenda de Justicia y Paz que se había firmada en mayo del 2018, de no hacerlo, la violencia que se vive en México "crecerá de manera más profunda y terrible".

"Es momento de que cumpla su promesa de que juntos haríamos historia y de que esa historia la tenemos que hacer entre todos, pero a partir de la paz y la justicia de lo contrario Andrés Manuel Va acabar sin historia en un país que no tendrá forma de regresar a su democracia natural a su forma de vida nacional y tendremos más tragedia, más muerte más horror expresa mostrado su angustia.

AMLO dijo que le da flojera sentarse con sus adversarios y con los conservadores ¿Qué decir ante eso?

Javier Sicilia: Yo creo que no entendió y simplifica la realidad. A mí que no me metan en el mismo saco, yo puedo decirle que no me puede meter en el saco de los conservadores, porque hemos criticado las políticas del PRI y del PAN, y criticaremos lo que hay que criticar, las políticas públicas fallidas. Ahora que deprecie de esta forma, contradice el espíritu evangélico que dice predicar; creo que debe reflexionar sobre las demandas más fundamentales. Yo no soy enemigo de nadie más de que de la violencia.

¿Qué sigue?

Nosotros vamos a caminar, realizaremos esa marcha y llegar a donde prometimos: a Palacio Nacional.

AMLO responde

El presidente López Obrador le recordó a Sicilia que él viene de la oposición y esto le significó realizar un gran número de marchas, éxodos y manifestaciones en la Ciudad de México.

"Adelante la protesta, no podemos impedirla. Desde luego no compartimos puntos de vista, pero es esta también normal en un sistema democrático", expuso en su conferencia matutina de este lunes. Sin embargo, manifestó que podrá recibir a Sicilia personalmente, aunque le aseguró que será atendido por miembros de su administración.

"Respetamos el derecho a la libre manifestación... todos los opositores tienen el derecho de expresarse", respondió a Javier Sicilia, quien realizará una marcha a Palacio Nacional por la inseguridad.

Y continuó manifestando que él no será quién reciba al líder del MPJyD - que junto con miles de víctimas que se sumaron obligaron a Felipe Calderón Hinojosa, entonces presidente de la república sentarse con las víctimas-.

"No sé, lo puede atender la secretaría de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos. Yo tengo muchas actividades, tengo que administrar mi tiempo, que es de todos", indicó el titular del Ejecutivo federal.

Y muy a su estilo, AMLO agregó que no "hará el caldo gordo" a sus adversarios, de modo que no prevé esperar al poeta en Palacio Nacional el día que se realice la manifestación.

"Imagínense que voy a estar esperando aquí y la prensa fifí y nuestros adversarios dándose vuelo. Yo haciéndoles el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro. Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro, para que me siente en al banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta, ´ninguneado el presidente, hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades´; da flojera eso", lanzó en recuerdo a reuniones que sostuvo Sicilia en el sexenio de Felipe Calderón. El tabasqueño definió que, aunque hagan todas las marchas que quieran, no regresará a la estrategia fallida contra el crimen de gobiernos anteriores.

El padre Alejandro Solalinde reaccionó y dijo que él no marchara contigo ¿Qué piensas sobre eso?

Javier Sicilia: Tiene su derecho, cada quién sabe dónde se coloca en esta realidad, él leyó la carta y entendió lo que quiso, yo no soy enemigo de AMLO. Lamento que un hombre de posiciones reales guarde silencio y se ponga donde se está poniendo.