153 extranjeros desaparecidos en sexenio Peña Nieto

El 2013 y 2014 han sido los años con más registro de desapariciones, cada uno con 44 casos; en total son 304 extranjeros los que han desaparecido en México

GLORIA PIÑA 26/07/2017 09:32 p.m.

Los mensajes dejaron de llegar. Un día de junio José Guillermo le informó a su esposa que saldría a almorzar, buscaría un lugar cercano al hotel donde se hospedaba en la frontera mexicana, pero luego de esa llamada no supo de él. "Ya no me volvió a responder, ya no volvió a mirar los mensajes de Whatsapp, desde ahí yo supe que algo le había pasado", dice su esposa Claudia desde Colombia, país del que ambos son originarios.

A más de un mes de que no sabe dónde está su esposo, piensa que sigue en México. Antes de perderle la pista éste le contó que se encontraba en la frontera mexicana, entre los estados de Sinaloa y Sonora. Narra su historia vía telefónica a La Silla Rota desde Colombia, donde vive con la esperanza diaria de recibir alguna noticia sobre José desde este país que a ella le es desconocido.

José Guillermo viajó a México el 19 de mayo de este año buscando mejorar la situación económica de su familia, cuenta Claudia. Casi 4 mil kilómetros al norte de su país en busca de mejores oportunidades para el negocio que tenía en Colombia de compra-venta de joyas y oro. "Él viajó solito. Llegó al DF y rentó un automóvil. Llevaba joyas para vender y le habían dicho que se fuera a la frontera porque era muy bueno vender oro allá"; esto, por la cercanía del consumidor estadounidense que se cruza a conseguir mejores precios en las joyerías. Además, el oro es mejor pagado en México que en Colombia y durante un viaje de tres semanas esperaba llevar de regreso a su país más dinero para su familia.

Claudia y José Guillermo tienen 20 años de casados y han procreado tres hijos, uno de ellos aún va al kinder. "Él se comunicaba todos los días. Cada 10 o 15 minutos me estaba llamando para preguntar por los niños, qué estaban haciendo, cómo estaban".

Después de esperar 72 horas desde la última llamada de su esposo que, según Claudia, fue desde Sonora o SInaloa, buscó ayuda en la embajada mexicana en Colombia y puso la denuncia por desaparición. "Dicen que están haciendo las respectivas investigaciones, que ya lo están buscando, pero no me han dicho absolutamente nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra".

"Hemos pensado en ir a buscarlo a México, pero es muy difícil porque México es demasiado grande y no sabemos en qué ciudad o pueblo estaba. Los recursos económicos también nos alejan", lamenta Claudia.





Hay registro de 304 extranjeros que han desaparecido en México, de los cuales 153 han ocurrido en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 124 con Felipe Calderón (2006-2012) y sólo 18 durante el periodo de Vicente Fox (2000-2006). Los otros nueve corresponden a la década anterior. El 2013 y 2014 han sido los años con más registro de desapariciones, cada año con 44 casos.

Estados Unidos es el país con más desaparecidos en tierras mexicanas; le siguen Honduras y Guatemala. Colombia es el cuarto, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en el que hasta mayo de 2017 se tiene un conteo de 28 colombianos que no regresaron a su país y tampoco son ubicados en México.

De este registro 168 pertenecen al fuero común, las denuncias que se hacen a través de fiscalías locales y 136 al fuero federal, las denuncias que llegan a la PGR. La cantidad de expedientes depende del número de denuncias que se hagan para exigir la localización de la persona, sin embargo el número de desaparecidos podría ser mayor por los registros en los que no se especifica la nacionalidad.

El RNPED no hace distinción entre las personas extraviadas, que por alguna razón no recuerdan quién son o cómo pueden regresar a su país, las personas desaparecidas que no han podido ser localizadas y aquellas que fueron víctimas de desaparición forzada, cuando un servidor público mantiene oculta a la persona. Por lo que las circunstancias de la desaparición se desconocen.

Durante 2017 son seis los extranjeros desaparecidos. Hasta mayo el último caso registrado por el RNPED es el de una mujer de nacionalidad estadounidense desaparecida el 26 de marzo en Pungarabato, Guerrero.

Los estadounidenses tienen la mayor incidencia de desaparición en México, en los últimos 10 años han sido 100 casos. Le siguen Honduras (55) y Guatemala (44). De los extranjeros desaparecidos el 25% son mujeres y el resto hombres.

Como el caso de José Guillermo, muchos de ellos han desaparecido en los estados fronterizos o que están al norte del país. Tamaulipas está a la cabeza con 69 personas no localizadas, Sonora con 22, Jalisco y Coahuila, cada uno con 19 registros. La Ciudad de México ocupa el segundo lugar donde desaparecen los extranjeros, han sido 30 en total.

Familiares de desaparecidos, víctimas de extorsión

"Márqueme a este número. Sin ser argüendes o jamás lo vuelve a ver vivo", decía el mensaje que le llegó a Claudia por Facebook. Un usuario de nombre "Erick Suceeo", que no tenía foto de perfil en su cuenta, la amenazó diciéndole que tenía a su esposo José Guillermo.

"Recibí un mensaje de messenger de un hombre que decía que lo tenía, quiso hacerme entender que era un secuestro, pero al parecer era falso. Sólo querían abusar de mí, del dolor de nosotros para sacarnos dinero", cuenta a La Silla Rota.

Otro hombre le escribió exigiéndole que dejara de compartir la fotografía de su esposo en redes sociales, que le pasara un número para contactarla y que no pidiera ayuda del gobierno. Supuestamente él también lo tenía secuestrado.

Fueron varios los mensajes que recibió de amenazas, pero no tiene la certeza de que alguno sea verdadero. Claudia sigue en Colombia, Facebook ha sido el único medio en el que puede gritar todos los días las ganas que tiene de volver a ver su esposo.

"Solamente hemos difundido el mensaje en redes sociales. Acá en Colombia sacamos la noticia por los canales televisivos, para que el gobierno nos ayude, pero el mismo gobierno nos ha dicho que podría ser perjudicial porque podía correr peligro la vida de mi esposo, por si acaso lo tienen (secuestrado). Que no hiciéramos mucha campaña para buscalo"

Al estar lejos de México y tener la angustia por encontrar a sus esposos, hijos o padres, los familiares postean la fotografía de sus desaparecidos en redes sociales.

Hay grupos en Facebook como "Desaparecidos México y Estados Unidos" o "Buscando desaparecidos en la frontera", donde la temática de unión entre los usuarios es difundir en fotografías la noticia de su familiar desaparecido, esperando que al compartirla alguien les de información sobre su paradero.

Aportan datos básicos para su localización; su nombre, edad, lugar donde se les vio por última vez, la ropa que vestían, señas particulares con las que pueden ubicarlos y la promesa de que harán lo que sea por tener de vuelta a familiar.

A pesar de las amenazas, Claudia sigue publicando la ausencia de su esposo en Facebook. "Estamos desesperados sin tener noticia de él", se lee en el post con cinco fotografías.







