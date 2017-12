SOBRE SEÑALAMIENTOS

En ESP actuamos con respeto, asegura Emiliano Salinas

Reiteró este jueves al diario The New York Times que el grupo de mujeres demandantes no está afiliado a Nxivm

¬†Emiliano Salinas Occelli afirmó que las operaciones de la empresa Executive Success Programs (ESP) capítulo México, son plenamente respetuosas de la integridad física y emocional de las personas.

Afirmó en un comunicado que al detectar hace unos meses los primeros señalamientos sobre las acusaciones lanzadas a Nxivm, confirmó en la propia sede en Estados Unidos que el grupo de mujeres cercano al científico Keith Raniere y conocido con las siglas DOS, no pertenece a la empresa.

"Es importante destacar que los lineamientos y acciones que ESP aplica, se limitan a nuestro ámbito de operación empresarial, ya que el compromiso que tenemos con nuestros clientes y colaboradores nos obliga también a respetar las decisiones que ellos tomen en su tiempo libre y en su vida privada", aseguró el empresario.

Asimismo, Emiliano Salinas reiteró este jueves al diario The New York Times que el grupo de mujeres no está afiliado a Nxivm y añadió que en la compañía se respetan las decisiones de los miembros así como su vida privada.

"De hecho, como licenciatario de ESP y como miembro del Consejo de Nxivm, no tenía conocimiento de la existencia de este grupo, y mucho menos detalles sobre las características del mismo o sobre la procedencia de sus integrantes", afirmó.

