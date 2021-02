Escuelas dañadas por 19S no estarán listas para regreso a clases

Ninguna de las 41 escuelas destruidas por el sismo del 19 de septiembre del año pasado en Morelos estarán reconstruidas a tiempo para el inicio del ciclo escolar 2018-2019, el próximo lunes.

El retraso en la reconstrucción de los planteles afectados por el terremoto afecta a las familias de los estudiantes pues las sedes alternas están en comunidades lejanas, por lo que deben gastar más en pasajes, lo que ha provocado que incluso los niños dejen de asistir a clases.

De acuerdo con Yaneli Fontes Pérez, directora del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) los alumnos de esos planteles seguirán en sedes alternas, como lo han estado desde hace 11 meses.

“Las 41 escuelas de reconstrucción total, esas todavía no, esas regresan a sus aulas, son aulas fijas con todas las condiciones, pero todavía no regresan a sus sedes de origen”.

Sin embargo, para los padres de familia esto no ha sido de ayuda. Los gastos de transporte han incrementado, ya que estas sedes no están tan cerca de sus colonias como lo están las escuelas que resultaron con daños.

“La mayoría de los papás, creo que el problema ha sido con el gasto de pasajes, ése es el punto, yo, con la mayoría de amigos, compañeros de trabajo, todo eso, el problema siempre fue los pasajes, de que tiene que viajar la mamá y los hijos, pero ahora doble vez, porque hay que llegar aquí, a Jojutla, y de Jojutla otro pasaje a donde los mandaron a recibir clases, entonces definitivamente ahorcó demasiado el gasto, pues”, expresó Israel Flores Jiménez, padre de familia.

“Pues la verdad sí, sí afecta porque tiene que irse en la combi y tiene que venirse en la combi, son pasajes”, dijo Carmen Peña Ortiz, abuela de una estudiante de primaria.

Para disminuir el gasto, algunos de los estudiantes han tenido que caminar para llegar a sus escuelas.

“Pues está bien ir al Paraíso, pero cuando voy al Paraíso me canso de caminar”, explicó Raquel, estudiante de cuarto grado de primaria.

Los habitantes de Jojutla, el más dañado por el sismo del 19 de septiembre lamentan el retraso que existe no solo en la reconstrucción de los planteles educativos, sino en las viviendas y espacios públicos de la comunidad.

“A nivel mundial hubo bastante ayuda, ¿dónde quedó? Eso me pregunto, ¿dónde quedó? el gobierno tenía que haber participado, ¿En dónde está? Esto es lo que vemos, ¿Cuáles son los avances?”, dijo Catalina Hernández.

Otros vecinos aseguran que las autoridades federales, estatales y municipales no han atendido eficientemente el tema de la reconstrucción.

“La verdad es que las autoridades competentes no han hecho nada, en su momento no hicieron nada, la verdad, ahí se ve el reflejo, que la 10 de abril todavía no la acaban y ahora quieren que los padres de familia apoyen para sacar todo el escombro, eso no hay problema, pero siquiera ya lo hubieran hecho ahorita en el transcurso de antes de… para que ellos ya no fueran hasta allá, se quedaran ya aquí en la 10 de abril y ya fuera más accesible, yo digo”, dijo Carmen Peña.

mvf