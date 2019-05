Los 5 mejores momentos que nos dio "Game of Thrones"

Michael Hoffman 20/05/2019 05:10 p.m.

Con la serie terminada y aunque a muchos pudo gustarles y a otros muchos no, para mí significó y aún significa mucho. "Game of Thrones" moldeó mi vida de muchas maneras que nunca hubiera sospechado y incluso ahora sigue siendo de mis series favoritas aunque esta última temporada haya sido decepcionante para mí.

El viaje que me dieron 8 temporadas nadie, nunca, me lo podrá quitar y en nombre a esto quiero enumerar, los que en mi opinión, son los cinco mejores momentos de toda la serie:

5. DAENERYS Y SUS INMACULADOS

De regreso en el tiempo a la temporada 3, Daenerys traza un plan en su cabeza para liberar y tomar control de los inmaculados. Un poderoso ejercito disciplinado y entrenado de esclavos con una historia que avala sus hazañas en batalla. Los mejores soldados de Essos. Al prometer entregar a Drogon a cambio del ejercito nos es revelado que su plan, al final, era matar a los esclavistas en uno de los momentos más poderosos de la serie. Daenerys demuestra su capacidad de jugar sus cartas para ganar grandes apuestas y nos dejan claro que esta mujer no es alguien con quien meterse ni a quién subestimar transformándola instantáneamente en un ícono.

No es mentira cuando les digo que cuando el último plano del nuevo ejercito de Daenerys se va a negros con el tema Dracarys de Ramin Djawadi grité. Grité desde el fondo de mis pulmones por la emoción y frustración de tener que esperar una semana para ver qué seguía. Y es por eso que este momento es inigualable.

4. LA MUERTE DE EDDARD STARK

Este creo que fue el punto crucial para que todos entendiésemos que este show no era uno del montón. Empecé a ver Game of Thrones como una serie de fantasía pues soy fan de la misma y desde el principio me gustó pues es mi punto débil, me hice fan de Ned Stark por su honor y valores y al ser el protagonista estaba seguro de que viviría. Cuando su plan falla estaba nervioso, porque quería que lo salvaran, en mi corazón estaba casi seguro que así sería, ¿pero qué costaría? Tal vez su hijo Robb llegaría a la capital y habría una batalla, tal vez tendría que escapar y ser un fugitivo hasta redimirse.

Al final sabemos lo que pasa. Ned es decapitado y yo quedé en absoluto shock. Incluso primero en negación. Creía que algo tenía que estar mal, había habido algún engaño, pero no era así. Ned estaba muerto y entonces supe que Game of Thrones realmente desafió mis expectativas cuando mirando atrás todas y cada una de las pistas y desarrollo de personajes estaban ahí y llegaban a ese desenlace. Este momento fue el que marcó Game of Thrones como algo único y lo que me hizo fan absoluto.

3. EL JUICIO DE TYRION LANNISTER

Ese momento después de la dulce muerte de uno de los personajes más odiados se transforma en cenizas en nuestra boca cuando Tyrion es culpado y su vida está en peligro. El juicio es sumamente interesante porque revela la naturaleza de muchos personajes al desnudo, Cersei no le importa la verdad, le importa la venganza y es visceral, Tywin usa esta situación para tratar de sacar tanto provecho como puede, Jaime nos deja ver el amor que le tiene a su hermano dispuesto a dejar todo atrás con tal de que él viva, aunque sea condenado en el muro y sobre todo Tyrion. El rencor a su padre, a la gente que lo ha traicionado y que solo están ahí por conveniencia.

La actuación de Peter Dinklage en este momento es su mejor en toda la serie y el final nos deja con un cliffhanger como pocos episodios. Desde la sublime dirección, hasta las actuaciones toda esta secuencia es perfecta y por eso el tercer lugar.

2. HARDHOME

Cuando Jon va con la flota de Stannis a salvar a tantos salvajes como se pueda antes de la inminente tormenta, las cosas no salen muy bien. No solo los salvajes no parecen tan dispuestos a cooperar sino que la amenaza llega y en cuestión de segundos miles mueren bajo la densa niebla. En una hermosa alegoría bíblica de Miguel Sapochnik nos revelan el poder del enemigo más poderoso, el enemigo el cual hace parecer en un solo episodio que todo el juego de tronos no es más que niños en desacuerdo. Una absoluta perdida de la cual Jon a penas logra escapar y la primera revelación a un protagonista del Rey de la Noche. Un enfrentamiento de miradas, el Rey de la Noche retador revive a todos aquellos que acaban de caer en batalla para inevitablemente construir en toda esa secuencia un perfecto sentimiento de desesperación, de futilidad y terror. No sabemos qué quieren, quienes son, cómo funcionan. Pero sabemos que son enemigos y vienen por Poniente.

1. LA BODA ROJA

Cuando dices Juego de Tronos, muchos pensamos en este momento como un clásico de a que se refiere ese nombre. Otra vez un héroe de la serie se ve acorralado por su ingenuidad en una genuina sorpresa, a pesar de ser anunciada con pistas y la historia por debajo de las narices del espectador. En esta secuencia mueren muchos, el Norte es cambiado para siempre y los Stark pierden toda esperanza. La dirección de David Nutter construye una atmósfera de suspenso sin igual.

Sin necesidad de dialogo nos empieza a plantear la idea desde temprano que esto puede salir extremadamente mal. Crea una disonancia maestra entre los sentimientos atmosféricos y los diálogos de Talisa y Robb planeando el futuro con una familia juntos.

Al final, como en un flash todo va mal, los personajes mueren uno tras otro y las esperanzas se van. La secuencia termina el capitulo con un grito de Catlyn Stark desgarrador y el contraste de una muerte cruel mientras ella ni siquiera se inmuta al morir por dentro viendo a su familia entera ser asesinada.

Los momentos como este son irrepetibles y mientras no son los únicos buenos momentos en toda la serie, para mi, sin lugar a duda, son los mejores. Es recordando esto que despido a este increíble show qué tanto nos ha dado, tantas emociones y sorpresas.

Es imposible que alguien vaya a suplir "Game of Thrones", pero espero que muchas cadenas hayan tomado nota de qué hacer y qué no hacer, y mientras no espero que traten de reemplazar "Game of Thrones" -ya que como dije, es imposible-, sin duda espero que nos den sus propias propuestas de universos tan bien construidos y realistas dentro de un entorno fantástico que nos deje explorar, mediante el entretenimiento, la naturaleza humana, pues para mi, eso es arte.

