Escasez de producción dispara precios del pollo y aguacate

Debido a que actualmente se atraviesa la temporada de cosecha de aguacate, la producción de esta fruta se ha visto reducido, lo que dispara los precios de la comercialización, con el riesgo de que se alcance el máximo histórico de 130 pesos por kilo, como lo hizo en 2017.

"No hay fruta. Es la oferta y la demanda; ahora no hay producto y los precios se elevaron; a medida que vayamos teniendo producto seguirán bajando los precios", asegura Gabriel Villaseñor, presidente de la Asociación de Productores Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam), quien no descartó que se llegue al precio de hace dos años.

No obstante -reporta Milenio Diario-, Villaseñor estima que a finales de julio, o bien, a principios del mes de agosto, la oferta se nivele con la demanda, lo que normalizaría el precio del aguacate.

Hasta el 20 de junio, datos de la Profeco señalan que en la Ciudad de México el kilo de aguacate se encontraba en 70.95 pesos, en promedio, en tanto el precio del kilo de pechuga de pollo en la capital rondó los 110.16 pesos.

POLLO

Respecto al pollo, se suma a la baja en la producción, un aumento de exportaciones del producto hacia China. Por ello, el kilo de pechuga sobrepasa los 100 pesos en algunos establecimientos del país.

Al igual que con el aguacate, se prevé que el alza en los precios del pollo sea temporal, acorde con lo informado por Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Vienen los ciclos, aumenta el precio, sube la producción y al rato baja el precio. Entonces esa parte es igual, cuando acaba una cosecha de aguacate suben los precios, inicia la cosecha y vuelven a bajar, son temas de aumentos temporales de costos", aseveró.

djh