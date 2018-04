Intimidad Expuesta

Videos sexuales, fotos íntimas y hackeos: Celebridades expuestas en la red

Celebridades como Belinda, Rihanna, Shakira, Kim Kardashian, Caeli, Britney Spears y más han visto expuesta su intimidad en la red

REDACCIÓN 04/04/2018 05:16 p.m.

Muchas personas podrían pensar que la fama es un trofeo para las celebridades, sin embargo, conlleva un lado oscuro en el que se ve expuesta su intimidad en videos sexuales y fotos íntimas (FOTO TOMADA DE WEB)

Muchas personas sueñan con alcanzar la fama, tener los reflectores encima y rodearse de personalidades como actores, cantantes, youtubers y celebridades en general. Sin embargo, lo que no saben es que de conseguirlo su anhelado deseo, tendrían que renunciar a su privacidad y vivir ante los ojos de los medios y el escrutinio del público, lo cual, podría convertirlos en el blanco perfecto para que extraños indaguen o incluso violen su intimidad hasta el punto de verla expuesta en la red.

Aunque las mieles de la fama pueden parecer algo muy tentador, muchas celebridades han tenido que enfrentar el lado más oscuro de ser una figura pública. El interés desmedido y el morbo de la gente, han provocado que ex parejas sin escrúpulos, hackers ociosos, paparazzi de medios mordaces o incluso las propias celebridades, utilicen su intimidad para conseguir, dinero, fama o reputación.

Hicimos un listado de las celebridades que han sido víctimas de alguna filtración, hackeo o paparazzi, dando como resultado la publicación de su vida íntima en redes sociales a través de videos sexuales, fotos al desnudo o en situaciones comprometedoras.

KIM KARDASHIAN

Cherry Blossom heaven ???? Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Nov 26, 2017 at 10:01 PST

La conocimos por ser una de las amigas de Paris Hilton, atendiendo miles de fiestas en Hollywood como toda una socialité. Pero a inicios de 2007 se hizo más famosa cuando se dio a conocer la noticia de que tenía un video porno con el cantante Ray J. (el hermano de la también artista Brandy). Kim demandó a una compañía de videos para adultos que quería lanzarlo a la venta con el título de "Kim Kardashian Superstar". Pero a la socialité no le importa quitarse la ropa, ya que se convirtió en conejita de Playboy y además, tiene un programa titulado "Keeping Up With The Kardashians".

Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 29, 2018 at 2:06 PST

PAMELA ANDERSON

Throwback Thursday #pamelaanderson #fitlife #livelifefit #throwback #throwbackthursday #baywatch #bae #baewatch #swimsuit #swimwear #swim #beach #beachbody #ocean #oceaneyes #blonde #beauty #fitnessgoals #fitnessmodel #fitness #thursday #life #lifeguard #lifestyle Una publicación compartida de Jasoosiya (@aslijasoosiya) el Abr 4, 2018 at 5:48 PDT

La rubia es sin duda uno de los casos más populares de celebridades que han tenido videos sexuales circulando por internet ya que tiene más de uno... Uno de ellos es con su ex novio, Bret Michaels, ex vocalista de Poison, quien ahora tiene su reality show "Rock of Love". Su sesión amorosa fue puesta a la venta en DVD en 2005 pero el rockero más tarde logró que la sacaran del mercado.

RIHANNA

summer came early with my #BEACHPLEASE collection @fentybeauty . #bodylava luminizer & #fairybomb glittering pom pom are coming to ?fentybeauty.com? @sephora @harveynichols and #SephoraInJCP on ?APRIL 6?th! Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el Mar 27, 2018 at 10:03 PDT

Después del escándalo de su relación tormentosa con el cantante Chris Brown, la cantante de Barbados ya iba regresando a su vida pública cuando de repente surgieron imágenes donde se veía a una chica muy parecida a ella (no se veía el rostro) desnuda en varias posiciones.

MONTSERRAT OLIVER

Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso. Se que no soy la primera persona publica en el mundo a la que invaden de esta manera pero espero ser de las ultimas. Me duele que después de 30 años de carrera intachable y labor altruista sólo se quiera mirar mi intimidad. Les pido su ayuda para parar la viralización de estas imágenes y mostrar una vez más lo solidarios que podemos ser todos. Gracias. #MeToo #hoysoyyomañanapuedessertu Una publicación compartida de Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) el Dic 20, 2017 at 3:42 PST

Montserrat Oliver fue víctima de un hackeo que resultó en la filtración de varias fotos de la colección privada de la modelo y actriz. En una de las imágenes aparece junto con su pareja Yaya Kosikova con un seno expuesto y en la otra se ve la cara de Oliver practicándole sexo oral.

Tras la viralización de las fotos, Montserrat dio un contundente mensaje en Instagram condenando el acto y denunció los hechos ante las autoridades cibernéticas de México.

BRITNEY SPEARS

One of my favorite shoots #tbt ??: @randeestnicholas Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el May 18, 2017 at 10:07 PDT

Después de todo el escándalo de su rehabilitación, pelucas, custodia y fotos topless besando a un bailarín en una alberca en la madrugada, también surgió el rumor de Britney había hecho un video sexual. Un hombre, que no quiso revelar su identidad, declaró a la revista InTouch y al sitio MTV Europa que durante unas vacaciones en Hawaii, tuvo un encuentro con la cantante. "Fue un sexo normal, no hicimos nada loco. Fue un poco decepcionante, duró alrededor de 25 minutos". Y aunque hizo pública la existencia de un video, todavía no ha aparecido en Internet. Por si fuera poco, su ex, el paparazzi Adnan comentó que también él tenía una cinta con ella, pero se rehusó a dar más detalles.

VANESSA HUDGENS

Bonsoir ?? tonight´s look for @stellamccartney @chadwoodhair @allanface Una publicación compartida de Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) el Ene 16, 2018 at 7:27 PST

Cuando todo parecía volver a la normalidad para Vanessa Hudgens, después de dos años de su escándalo de fotos desnuda, a inicios de agosto de 2009 surgieron una segunda serie de imágenes donde la chica sale sin ropa, alrededor de la misma etapa de su vida.

@loveshackfancy living my best life ?? Una publicación compartida de Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) el Mar 15, 2018 at 5:48 PDT

ALICIA MACHADO

Bella tarde mi gente divina! Una semana de éxitos y pasos firmes in the business world #businesswoman #hollywood #california #fitnessmotivation @danielalonsofoto @will_makeup @aliciamachadobrand @maliciabyalicia #AliciaMachado #AliciaMachadoActress #AliciaMachadoProducer Una publicación compartida de Alicia Machado???? (@machadooficial) el Feb 22, 2018 at 5:46 PST

Ella no puede reclamar que alguien violentó su privacidad. La actriz y cantante venezolana sostuvo relaciones sexuales con Fernando Acaso mientras ambos participaban en el reality español, "La Granja". El video que muestra a Alicia y al actor y presentador español sosteniendo relaciones sexuales se grabó cuando ambos estaban conscientes de que estaban rodeados de cámaras. Aunque sábanas los cubrían en el video se ve clarito lo que está sucediendo. Comentarios como "dame un poquito más" sólo consiguieron hacer del video un mayor escándalo que no le cayó bien al novio de Alicia en ese momento, el pelotero Bob Abreu.

ESTOS SON LOS ESCÁNDALOS Y LAS CELEBRIDADES DE HOLLYWOOD QUE SE HAN VISTO ENVUELTAS EN LOS MÁS SÓRDIDOS ACTOS SEXUALES

PARIS HILTON

#QueenOfHearts ?????????? Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el Mar 12, 2018 at 2:27 PDT

Algunos aseguran que el video que la muestra sosteniendo sexo con Rick Salomon cuando tenía 18 años fue una movida calculada de la heredera. El video se reveló en 2003 justo antes del estreno de su reality "The Simple Life". Contrario a lo que muchos pensaban, la fama por no hacer nada de Paris creció y ahora es adorada por millones alrededor del mundo. La también ex presidiaria ganó contratos para representar perfumes, participaciones en películas y hasta "escribió" un libro. Aquellos que vieron el video - con el que su ex hizo una fortuna al venderlo bajo el título "Una noche en Paris"- lo consideraron una novedad, pero la fama de buena amante de Paris está en duda porque en ocasiones se mostró aburrida y hasta ¡contestó su teléfono móvil durante el acto!

#MermaidVibes ??????????? Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el Mar 9, 2018 at 1:37 PST

CAELI

Mañana voy a ser mamá??... por 24 horas... en un video de YouTube... que tanto han pedido ustedes???? DALE ME GUSTA SI YA QUIERES VERLO!! No tienen idea como la pasamos de difícil @elchamosalas y yo????hahahaha y comenta que piensas de mí siendo mamá? Hahahaha será muy interesante ver sus comentarios!! Una publicación compartida de Caeli (@caeliyt) el Abr 1, 2018 at 6:18 PDT

Hace unos días, la famosa youtuber mexicana Caeli o CaELiKe pasó por un momento muy complicado, luego de que un video íntimo fuera filtrado en las redes sociales. Cabe mencionar que días antes la joven sufrió el robo de su maleta en un aeropuerto.

BELINDA

#tb @alexcordovaphoto ?????? Una publicación compartida de Belinda (@belindaperegrin) el Ene 26, 2018 at 12:18 PST

Una revista publicó las imágenes en topless de Belinda, que fueron captadas cuando sostenía una conversación en línea con su ex novio a través de una cámara web. Al darse a conocer la noticia, la chica hasta tuvo que ser hospitalizada por un ataque nervioso.

VIDA GUERRA

Photographer: @trill_imagery ··· ···· ···· ···· ····· ····· ···· ···· ··· ··· ···· ····· ···· ···· ·· " When your back is to the wall and you are facing fear head on, the only way is forward and through it." Stephen Richards Una publicación compartida de VIDAGUERRA?????? (@vidaguerra) el Ene 13, 2018 at 1:15 PST

En 2005, el teléfono de la cubana Vida Guerra fue hackeado, con decenas de fotos donde salía desnuda apareciendo en la red. Ella comentó que no era ella, y que habían mezclado imágenes de su rostro con otra chica desnuda, pero su disquera la despidió. Fue al año siguiente cuando finalmente decidió posar desnuda para Playboy... y ser pagada por ello.

SHAKIRA Y ALEJANDRO SANZ

100 Million Views! 100 Millones de Reproducciones! ShakHQ #MeEnamoré Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el Jun 8, 2017 at 8:28 PDT

El rumor de la existencia de un video en el que Alejandro Sanz tenía relaciones sexuales tanto con Shakira como con Antonio de la Rúa impresionó al público, pero de inmediato ambos cantantes se encargaron de desmentir la noticia. ¿Te imaginas si hubiera sido cierto?

ASHLEY GREENE

Monday motivation. I am currently sitting outside enjoying this beautiful day while picking wedding songs...any suggestions? #weddingsong #fitness Una publicación compartida de Ashley Greene (@ashleygreene) el Mar 19, 2018 at 2:04 PDT

Ashley Greene, quien interpreta a Alice Cullen en la saga de "Twilight", enseñó más que los colmillos en unas fotografías donde aparece completamente desnuda, publicadas en la red el 10 de agosto de 2009. Los abogados de la chica de 22 años de inmediato amenazaron con demandar a cualquier sitio que las presentara.

EVA Y TONY PARKER

Dear Wednesday, bring on the Sunshine ?? Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el Abr 4, 2018 at 9:41 PDT

Se dijo que Eva Longoria tenía una cinta XXX junto a su esposo. El diario The Sun, incluso, la proclamó "la cinta porno más importante que ha surgido desde Paris Hilton". No obstante, todo era una mentira y la misma Eva se burló de ello grabando un video con el comediante Eric Christian Olsen, simulando estar a punto de tener relaciones sexuales, y diciendo ante la cámara frases como: "¿Estás seguro que nadie lo verá? ¿Qué tal si un día me quiero casar con una estrella del basketball?"

KATE DEL CASTILLO

About last night @netflix red carpet @ingobernable #ingobernable #miami @lilliannajewelry Gown: @francescopaolosalerno Clutch: @benedettabruzziches Ring: @Charlesalbert_jewelry Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el Mar 16, 2017 at 1:21 PDT

La actriz también fue víctima de los delincuentes cibernéticos, quienes filtraron a través del portal DonoLeaks, una serie de fotografías donde se ve a Kate completamente desnuda.

