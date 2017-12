Los escándalos sexuales de Hollywood revelados en 2017

REDACCIÓN 29/12/2017 06:09 p.m.

La actriz italiana Asia Argento dio a conocer una lista con 82 mujeres que fueron víctimas de violencia sexual por parte del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein.

En su cuenta de twitter, la hija del director Dario Argento reveló los nombres de decenas de actrices, trabajadoras del mundo del cine, además de incluir a otras personas que prefirieron quedar en el anonimato. Todas ellas fueron atacadas sexualmente, acosadas o violadas por Weinstein, y están listadas de manera cronológica; el primer caso data de 1980.

This is the list of all the 82 women who were sexually assaulted/raped/molested by #HarveyWeinstein. We,the victims, have compiled this list pic.twitter.com/eReShhtme8