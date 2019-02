"Hollywood Babilonia": Los contratos que se firman en la cama

REDACCIÓN 02/02/2019 01:50 a.m.

Hollywood es para muchos sinónimo de glamour y magia, sin embargo, tras su fachada de resplandor fulgurante se esconde una cloaca repleta de historias de excesos, sueños rotos y toda suerte de escándalos. Kenneth Anger, actor, escritor e influyente director del cine underground norteamericano fue el primero en recoger en el libro llamado "Hollywood Babilonia", los escándalos, en su mayoría sexuales, del Hollywood en blanco y negro.

La obra de Anger fue originalmente publicada en Francia en 1959 por el editor J. J. Pauvert, conocido por publicar la obra del Marqués de Sade o de Henry David Thoreau, entre otros autores. "Hollywood Babilonia" fue publicado por primera vez en los Estados Unidos de un modo parcial. El libro completo llegaría a las tiendas norteamericanas en 1975 de la mano de la editorial de la revista Rolling Stone. Nueve años después, Anger publicó una secuela de su obra bajo el título "Hollywood Babilonia II". En ella hace referencia a sórdidos pasajes de las vidas de un gran número de personajes vinculados al cine entre los años veinte y los setenta.

Son varios los autores que, con mayor y menor acierto, han vertido ríos de tinta con el objeto de mostrar al público la cara oscura de la meca del cine. Algunos, como es el caso de James Ellroy, han optado por la ficción narrativa, para relatar truculentos episodios acontecidos a la sombra de los focos. Otros en cambio, han optado por publicar compendios de relatos con un cierto tufo a amarillismo y que, cada cierto tiempo, llegan a las librerías ofreciendo nuevos datos sobre la vida íntima de las celebridades del celuloide.

Kenneth, quien se refiere a sí mismo como coleccionista infatigable y provisto de un punzante humor negro, publicó dos volúmenes bajo el título de "Hollywood Babilonia", hoy en día convertidos en obras de culto a pesar de que entre sus páginas se cuenta más de una especulación.

En "Hollywood Babilonia" se pone de manifiesto la independencia y el carácter rebelde de Anger. Y es que, las controvertidas historias que narra, no sólo le granjearon la enemistad de la industria del cine, sino que también han sido fruto de numerosos enfrentamientos con los allegados a los protagonistas de sus dos libros. Cabe señalar que su estilo es cuando menos poco ortodoxo. No en vano, su obra carece de citas y ni siquiera hace mención a las fuentes. El autor recurre a su vasta colección de material gráfico así como a otras personas e instituciones que, en su momento, no dudaron a la hora de abrirle las puertas de sus archivos. Asimismo, basa sus escritos en los chismes que llegaron a sus oídos, historias que en algunos casos son fiables y en otras carecen de veracidad convirtiéndose en meras leyendas urbanas.

A pesar de todo, Anger critica con saña las malas artes de la prensa amarillista y se refiere en varias ocasiones al magnate del bulo por excelencia, William Randolph Hearst, y a su diario, Los Angeles Examiner, el cual atendiendo a sus intereses y a los de sus subordinados no dudó en más de una ocasión en precipitar al abismo más de una carrera en el cine. La vida del ambicioso y embustero Hearst sería llevada a la gran pantalla –muy a su pesar- por el genial Orson Welles en su obra cumbre, "Ciudadano Kane".

Las páginas de "Hollywood Babilonia" contienen pasajes tan sórdidos como el escándalo de Fatty Arbuckle, en el que el cómico mejor pagado de la Paramount fue acusado de violar y provocar la muerte a la actriz Virginia Rappe. Asimismo, también se detiene a describir los asesinatos de William Desmond Taylor, de Tate-LaBianca o el de la joven aspirante a actriz Elizabeth Short, La Dalia Negra, cuyo escalofriante crimen, ocurrido en 1947 aún sigue sin resolverse.

"Hollywood Babilonia" se sumerge en conspiraciones como la urdida por Joe Kennedy para derrocar al multimillonario propietario de las salas de cine Pantages hasta los vínculos de la mafia con los sindicatos de proyectores pasando por las salvajes fiestas de Lionel Atwill o Errol Flynn así como los excesos de Clara Bow. Por otra parte, Anger hace un especial hincapié en la condición sexual de intérpretes como Rodolfo Valentino, Alla Nazimova o William Haines, cuya carrera como actor se vino abajo después de que la Metro Goldwyn Mayer decidiese prescindir de sus servicios tras hacerse pública su homosexualidad.

Kenneth Anger abundan las historias de ídolos de barro. Actores de la época silente que fueron incapaces de adaptarse al cine sonoro, juguetes rotos como el actor infantil Bobby Driscoll –Jim en la versión de "La isla del tesoro" estrenada por Walt Disney en 1950, o vidas en el filo de la navaja, como es el caso de James Dean, muerto en accidente de tráfico en 1955 tras estrellarse con su Porsche 550 Spyder (Pequeño Bastardo". "Hollywood Babilonia" recoge los tristes finales de estrellas como Pier Angeli, el director James Whale, Marilyn Monroe, Jean Seberg (quien optó por quitarse la vida como fruto del acoso al que supuestamente había sido sometida por el FBI por su vinculación a las Panteras Negras) o la actriz mexicana Lupe Vélez, quien ingirió decenas de pastillas de Seconal tras organizar previamente una cuidada escenografía del que sería su lecho de muerte. Mientras que Anger afirma que Vélez fue hallada en su baño tras ahogarse en su vómito, recientes fotografías desclasificadas han permitido comprobar que la vida de la intérprete que había sido pareja entre otros de Johnny Weissmuller, se apagó mientras ésta dormía acostada luciendo sus mejores galas y cubierta de flores.

Historias de adicciones, depresiones, crímenes, líos de faldas y detenciones son acompañadas por una cuidada selección de fotos que van desde lo morboso, como la escena del accidente de tráfico en el que perdió la vida la voluptuosa Jayne Mansfield, hasta lo irónico. Anger se alza como el azote de un Hollywood en apariencia invisible. Su obra literaria ha sido extensamente criticada, lo cual ha ejercido un efecto llamada entre los lectores.

PEDIR FAVORES SEXUALES A CAMBIO DE UN PAPEL, UNA HUMILLACIÓN QUE DURA DÉCADAS EN HOLLYWOOD

Son varias las actrices que han hecho pública una vivencia tan incómoda de contar como humillante de vivir. En algún momento de sus carreras sus cualidades como intérpretes quedaron en un segundo plano para algunos directores y productores de Hollywood, que les pedían favores sexuales a cambio de un papel y fama.

Megan Fox contó en GQ que estaba "destrozada" por el número de legendarios directores de Hollywood que habían intentado acostarse con ella desde que alcanzó la fama.

Gwyneth Paltrow también contó recientemente a la revista Elle que en sus comienzos tuvo una reunión de trabajo que acabó en un dormitorio. Ella rechazó el ofrecimiento y se marchó.

Lisa Rinna perdió un papel en una importante serie de televisión por negarse a tener sexo con el productor.

En una entrevista con la revista People hace varios años, Charlize Theron dijo que en sus días como modelo fue invitada a la casa de un conocido director de cásting. Cuando llegó estaba solo, en pijama y mezclando bebidas.

Con la llegada del movimiento #MeToo que se originó hace más de una década, se buscaba erradicar la violencia sexual contra las mujeres del espectáculo, tiempo más tarde, y tras varias denuncias de famosas celebridades de Hollywood cayó uno de los magnates más poderosos de la industria, Harvey Weinstein; a él le siguieron productores, actores y denuncias de hombres que al igual que sus colegas habían sido víctimas de abusos.

El movimiento cobró tal dimensión en redes sociales que parecía cacería de brujas, prácticamente se le empezó a dar credibilidad a cualquier denuncia sin que hubiera una investigación o antecedente previo. Todo esto llevó a una exacerbada modificación de las normas, se en los sets se empezaron a pedir cuotas de género y mejor salario para las actrices.

La fundadora del movimiento #MeToo, Tarana Burke, llegó a decir que la campaña contra la violencia sexual se había vuelto "irreconocible" para ella. Hablando en la conferencia TEDWomen en Palm Springs, Estados Unidos, Burke dijo que la reacción mediática había enmarcado el movimiento como una caza de brujas.

"De repente, se habla de un movimiento centrado en quienes sobrevivieron a la violencia sexual como un complot vengativo contra los hombres", dijo y agregó "Se escucha a las víctimas para luego denigrarlas".

Muchos opinan que el intercambio de favores sexuales, (consensuado o no) por fama seguirá presente en Hollywood, es por ello que Alec Shankman, ex agente de estrellas de Los Ángeles y fundador de la agencia de cásting GotCast dice que "hoy las jóvenes son conscientes de que estas situaciones pueden darse. Están más preparadas psicológicamente para enfrentarse a ello aunque nosotros tratamos de aconsejarles qué situaciones y personas evitar".

