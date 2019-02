¡Escándalo en la realeza! Hombre asegura ser el hijo secreto del Príncipe Carlos y Camilla Parker

REDACCIÓN 06/02/2019 04:41 p.m.

Un nuevo escándalo amenaza la sucesión de la corona británica y pone en jaque a la reina Isabel; la prensa y los tabloides internacionales se han llenado con la historia de Simon Dorante-Day, un hombre australiano de 52 años, quien asegura ser hijo legítimo de del Príncipe Carlos y Camilla Parker.

De acuerdo con Televisa News, este nuevo escándalo le está dando la vuelta al mundo y trae de cabeza a los Windsor. El hombre asegura que es producto de la relación que tuvieron Carlos y Camila cuando aún vivía la princesa Diana.

Simon señaló en una entrevista a la revista New Idea, que la Princesa Diana sabía de su existencia e "iba a hacerlo público" pero por su repentina muerte no fue posible.

"En ese momento había toda clase de rumores sobre la familia real (británica), y mi existencia era uno de ellos. Creo que Diana estaba en un punto en el que estaba encontrando respuestas sobre su vida, sobre cómo la maltrataban y ella iba a hacerlo público", dijo.

De igual forma el hombre indicó que nació el 5 de abril de 1966, tras una "aventura" que su madre tuvo con el príncipe Carlos, cuando ella tenía 18 años y el monarca 17. Este precisamente fue uno de los puntos que más desató polémica, ya que de ser cierto se distorsiona la historia de que Carlos y Camilla no se habrían conocido en 1970 sino en 1965.

En medio de la entrevista, Dorante-Day también indicó que cuando tenía 18 meses de nacido fue dado en adopción a Karen y David Day y que sus abuelos adoptivos fueron Winifred y Ernest, ambos trabajadores de la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Philip.

"Era muy cercano a mi abuela y ella me dijo muchas veces que yo era hijo de Camila y Carlos. Ella no solo lo insinuó, sino que me lo dijo directamente", aseguró el hombre.

nl

LEA TAMBIEN Bárbara de Regil expone el oscuro pasado de Vanessa Claudio con esta foto La actriz Bárbara de Regil no pensó el impactó que causaría al revela una foto del pasado junto a Vanessa Claudia

LEA TAMBIEN Despampanante, sexy o ridículo; el look de Galilea Montijo que da de qué hablar La conductora de "Hoy", Galilea Montijo, eligió un look muy alocado que sorprendió a más de uno y la pregunta fue ¿Te atreverías a llevar uno igual?

LEA TAMBIEN Tachan de vulgar a Aracely Arambula por difundir video íntimo Al parecer los seguidores de Aracely Arámbula no quieren ver más fotos o videos donde muestre sus encantos