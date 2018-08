Alejandro Fernández rompe el silencio y habla de su escándalo en el avión

Agencia México 14/08/2018 05:34 p.m.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante Alejandro Fernández, rompió el silencio, ofreció disculpas a la aerolínea y a los pasajeros por el escándalo que protagonizó en un avión donde mostró a los pasajeros el accidente ocurrido el mes pasado en Durango con la misma aerolínea.

Sin entrar en detalles sobre el incidente, el cantante expresó: "Ofrezco una disculpa a la aerolínea y a los pasajeros de mi vuelo; tras un recorrido trasatlántico estaba extremadamente cansado. Nada justifica mis acciones. ¡Les deseo felicidad a todos! ".

Admitiendo que este mensaje no era suficiente, pero sin tocar el tema de su presunto estado etílico, Fernández agregó: "Alguna vez escuché que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas una virtud de pocos. Me duele que esto haya pasado, aunque estoy seguro, me llevará por el camino de ser una mejor persona".

De acuerdo a la revista TV Notas, un pasajero dio a conocer que Alejandro Fernández, pasado de copas, sembró pánico entre los pasajeros de una aerolínea, se paró de su asiento y comenzó a mostrarles imágenes y videos del percance ocurrido en Durango, que obligó al avión a descender bruscamente y del cual resultaron varios heridos.

