Escalera de metro se hunde y deja heridos (VIDEO)

Se hundió una escalera mecánica en el metro de Roma provocando decenas de heridos. La mayoría de los afectados son rusos, aficionados del CSKA de Moscú.

BREAKING: Escalator out of control at metro station in Rome, causing multiple injuries pic.twitter.com/fRvt6Crs5l