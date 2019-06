¿Es AMLO oficialmente un youtuber?

Tras haber llegado a un millón de suscriptores en el canal oficial "Andrés Manuel López Obrador", el presidente aseguró que YouTube le otorgará el botón de oro al que se hacen acreedores este tipo de canales.

De acuerdo con AMLO, será el coordinador general de Comunicación de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien lo represente al momento de la entrega por parte de YouTube.

"Me dijeron, Jesús Ramírez, Jessica, me ayudan mucho para el manejo de las benditas redes [...] Jessica me informó de eso, y pues está bien, Jesús estaría representándome, les agradezco a YouTube, Facebook, Instagram que se portan muy bien", expuso durante su encuentro matutino con los medios.

El presidente se refirió a las redes sociales como "muy buenos medios de comunicación" debido al debate que se genera en ellas. "A veces se calienta, pero todo mundo se manifiesta, incluso hasta los bots", agregó.

Hasta el corte de esta edición, el canal de YouTube de AMLO cuanta con un millón 16 mil 461 suscriptores.

