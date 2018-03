YA SON VARIAS ERUPCIONES

Erupción de volcán obliga a cancelar vuelos en Japón

Japón tiene 110 volcanes activos. Este en particular salió en la película de James Bond de 1967 "You Only Live Twice"

REDACCIÓN 06/03/2018 05:19 p.m.

Parte de Japón cubierta de cenizas por actividad volcánica (Foto: AP)

Un volcán en el sur de Japón, tuvo este martes su mayor erupción desde 2011, arrojando cenizas y humo a varios kilómetros a la redonda, obligando a cancelar decenas de vuelos de un aeropuerto ubicado en las inmediaciones de dicho evento.

volcán en el sur de Japón (Foto: AP)

El acceso al volcán de mil 421 kilómetros de alto quedó restringido. Unos 80 vuelos de entrada y salida en el aeropuerto Kagoshima fueron cancelados.

Hasta el momento no había reportes de lesionados o daños debido a este fenómeno natural.

volcán arrojando humo y cenizas a cientos de metros de altura Kirishima (Foto: AP)

La Agencia Meteorológica prevé que continúe la actividad volcánica y alertó a la población de las rocas y material volcánico que sale volando y cae a gran velocidad quemando todo a su paso.

Japón tiene 110 volcanes activos y se encuentra en el llamado "Cinturón de Fuego" del Pacífico, una zona sísmica.

Este volcán en particular salió en la película de James Bond de 1967 "You Only Live Twice".

