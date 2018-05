Ernesto Cordero arropa a Meade

REDACCIÓN 20/05/2018 01:15 p.m.

Este domingo, el panista Ernesto Cordero arropó al candidato de la coalición del PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, José Antonio Meade, a través de una publicación en sus redes sociales.

LEE TAMBIÉN: PRI denuncia a candidata del PAN a alcaldía de Hermosillo

La publicación en Twitter del también presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República decía que votará por Meade porque le consta "su honestidad y capacidad" como candidato.

Voy a votar por @JoseAMeadeK . Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados.

Tras una hora de la publicación de Cordero, Meade respondió agradeciendo la confianza del senador. Además de que recordó que fue su primer amigo en la universidad y su jefe.

Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México. https://t.co/Mf5rAgcnnc