Por fin apareció Erika, el otro gran amor de Luis Miguel

Esta es la verdadera historia de Erika, quien en la vida real es Issabela Camil, el otro gran amor de Luis Miguel

Mucho se había comentado del papel que tendría Camila Sodi en la serie de Luis Miguel y por fin conocimos a Erika, su personaje que apareció ayer en el capítulo 8 de "Luis Miguel La Serie".

Pero, ¿quién es Erika en la vida real? ¿Realmente Luis Miguel tuvo una novia Erika? Pues sí, Erika es real, es famosa y sí, fue uno de los grandes amores de Luis Miguel.

Quizá la conozcas mejor por su nombre artístico de Issabela Camil, cuyo nombre real es Erika Ellice Sotres Starr, ella es hermana política del actor mexicano Jaime Camilcomo.

La relación entre Luis Miguel y Erika (Issabela Camil), comenzó a principios de los 90, se dice que en 1994, y duró entre seis y siete años.

Jamás ha hablado públicamente al respecto. Incluso, durante años se negó siquiera a explicar por qué no habla de su relación con Luis Miguel.

Esa relación en mi vida fue importante, muy fuerte, no quiero (hablar de mi romance con Luis Miguel) porque me parece fuera de lugar, naco, dijo Issabela Camil para "De Primera Mano".

Aunque es una de las parejas más conocidas de Luis Miguel, es una de las relaciones de las que menos se sabe.

De los pocos detalles que se saben es que Issabela y Luismi se conocieron de niños, cuando tenían entre 10 y 11 años y su relación era más de hermanos.

Por la carrera de Luis Miguel, él e Erika (Issabela Camil) dejaron de verse por varios años y no fue sino hasta los 18 o 19 años que se reencontraron y sí, al parecer se enamoraron.

Sin embargo, la mamá de Erika habló sobre la relación de su hija con el cantante: Su historia fue similar a la que tuvo con Mariana Yazbek y González Iñárritu, en esta historia también hubo un triángulo amoroso y mucho drama, patrocinado por Luis Miguel, Issabela Camil (o Erika) y el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, el mismísimo Federico de la Madrid.

Luis Miguel y Erika se reencuentran tiempo después de que Erika terminara su relación con Federico.

Erika (Issabela Camil) ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre su relación con Luis Miguel, y aunque ha revelado uno que otro detalle, al final su respuesta es la misma: "no pienso hablar de eso".

En esta entrevista para "Sale El Sol", dijo que se conocieron desde niños, que quizá fue su primer amor, que fue brutalmente fuerte y dejó huella en la vida de ambos; y también desmintió que exista un contrato de confidencialidad con su parejas o al menos ella no firmó tal cosa:

