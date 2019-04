Erika Buenfil detalla cómo descubrió que el padre de su hijo, Ernesto Zedillo Jr. se había casado

REDACCIÓN 02/04/2019 05:05 p.m.

En días recientes Erika Buenfil, una de las actrices más queridas del medio del espectáculo ha estado en el ojo del huracán debido a que Televisa le quitó su exclusividad.

De acuerdo a TV Notas, durante una entrevista con Aurora Valle, Erika Buenfil confesó cómo fue que se enteró que el padre de su hijo estaba casado.

''Estaba en mi casa con ocho meses de embarazo y entonces oigo mucho escándalo, y caminé despacio para poder oír lo que estaban hablando en la planta baja de mi casa (...) y oigo como dicen no se la enseñen, no digan nada y es que había salido en una portada de una revista la boda, la foto y todo y no querían que yo la viera, y dije ¿por qué no? Así que le dije a mi chófer llévame a una tienda de conveniencia a comprar la revista''.

También Erika Buenfil detalló el dolor que sufrió tras enterarse que el papá de su hijo se había casado.

''Y es horrible, si lo cuentan en una telenovela es un súper tema, pero es la realidad y dije: 'no te preocupes mijito', yo tengo una cosa en mi forma de ser que todo lo transformó en positivo, es decir, es para evitarme de algo pero y nunca perdí mi fe, sí sufrí y te romper por dentro''.

Mencionó su familia quiso intervenir y decir cosas, pero ella nunca los dejó, porque eso viene del corazón; además reconoció que no estaban enamorados.

Erika Buenfil reveló que su hijo Nicolas nunca ha convivido con su padre y él nunca lo busco.

