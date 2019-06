Era mesera, para el Edomex una "secuestradora"

Y dio detalle de cómo llegó a su casa por sus propios medios: "...puso en marcha el vehículo y una de las personas le indicó, hacia arriba, agarró ya hacia arriba, no sé cuánto hayamos avanzado... se paró, se baja la chica que estaba junto a mi y me dice, aquí te vas a bajar, me bajó (...) no se destape hasta que ya no escuche el motor del carro, y me dice que cuando ya no oiga el carro se va a voltear, se va a destapar los ojos y ahí derecho va a encontrar una plazuela, ahí va a ver mucha luz y lucha gente, camine hacia abajo, ahí pasa el pesero que lo lleva su casa, agarré y caminé, fue un tramo bastante largo, pero ahí me fui, ya llegué a la plazuela y pregunté a un señor, aquí pasan los peseros que van a Ixtapaluca, me dice que si, más adelantito, ", indicó J.C.