NO SE JUSTIFICAN AMENAZAS

Aclara Peña posición de México a Trump

En un discurso videograbado, el presidente Enrique Peña se dirigió a Trump, en respuesta a sus dichos y decisiones sobre nuestro país

REDACCIÓN 05/04/2018 06:15 p.m.

EPN responde a Trump (Imagen de Gob.mx)

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dirigió hoy un mensaje a la nación, en referencia a la relación entre México y los Estados Unidos de América y en respuesta a las declaraciones y decisiones que ha tomado el presidente de ese país con respecto al nuestro.

Los puntos clave de su discurso fueron:

1.- Recordó los dos principios fundamentales que habrían de guiar la relación de México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

a) Salvaguardar el interés nacional, la soberanía y la dignidad de los mexicanos.

b) Mantener una visión constructiva y abierta, para superar diferencias, enfrentar retos comunes y alcanzar acuerdos.

2.- Indicó que gracias a estos dos principios se ha avanzado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

3.- Resaltó los esfuerzos para combatir el crimen organizado transnacional, sin escatimar la cooperación.

4.-Aseguró que se han defendido los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, respetando el marco legal de ese país.

5.- Destacó que la relación bilateral conlleva enormes oportunidades, pero también retos que no justifican actitudes amenazantes o faltas de respeto.

México sólo negocia con respeto: EPN a Trump

EPN afirmó que los mexicanos estamos siempre unidos en la defensa del país (Especial)

6.- Hizo alusión a las diferencias que hay en México por las próximas elecciones, pero aseveró que "estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país".

7.- Recordó que el Senado condenó las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos, y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados.

8.- También retomó lo dicho al respecto por los candidatos presidenciales (en orden alfabético):

a) Ricardo Anaya: "éste es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas. Es un tema de país".

b) Andrés Manuel López Obrador: "apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza. No muros. No apostar a una mala vecindad".

c) José Antonio Meade: "señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación".

d) Margarita Zavala: "dijo que, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto".

9.- A estos llamados de defensa de la dignidad nacional, se sumó el presidente de la República.

10.- Resaltó los valores de los mexicanos y lo orgullosos que estamos de nuestro país. Dijo que México es una nación generosa y llena de talento.

El presidente dijo que estamos listos para negociar, pero con respeto (Especial)

11.- Luego, se dirigió directamente a Donald Trump, le dijo que si quiere llegar a acuerdos, estamos listos, "siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo".

12.- Advirtió al presidente estadounidense que "si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones.

13.- Especificó más aún: "no tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo".

14.- Aclaró que como amigos y socios a ambos países les puede ir mejor, partiendo siempre del respeto.

15.- Finalizó diciendo que lo que une a los mexicanos es que "nada, ni nadie está por encima de la dignidad de México".

