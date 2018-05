México nunca pagará por el muro: EPN responde a Trump

REDACCIÓN 29/05/2018 09:58 p.m.

La insistencia de Trump de que sea México quien pague el muro fronterizo ha ocasionado fuertes tensiones con el gobierno mexicano.

Ante la insistencia del gobierno de Donald Trump por que México pague el muro que busca construir en la frontera norte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijo que nuestro país no pagará ni ahora ni nunca por un muro fronterizo.

President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.



Sincerely, Mexico (all of us).