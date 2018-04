AVIÓN PRESIDENCIAL

Avión presidencial, ni mío ni de AMLO: EPN

EPN subió una foto a Instagram, la cual fue comentada por un usuario, quien advierte que AMLO "anda ofreciendo" el avión

REDACCIÓN 23/04/2018 09:30 p.m.

EPN aclara que el avión presidencial no es de él ni de AMLO (Instagram)

Después que un usuario de Instagram comentara una foto del presidente Enrique Peña Nieto, sobre la intención de Andrés Manuel López Obrador de vender el avión presidencial, el mandatario respondió que la aeronave no es suya, ni del candidato.

"Nuestra llegada a Hannover", escribió el presidente al comentar una foto bajando de las escalinatas del avión en su gira por Alemania.

Cuidado @EPN que el AMLO ya anda ofreciendo su nave", indicó el usuario identificado como Gabriel González.

"No es suya ni es mía

", respondió Peña.

En reiteradas ocasiones, López Obrador, candidato a la Presidencia por Morena-PT-PES, ha dicho que, de ganar la elección, venderá el avión por considerarlo un exceso. Según sus palabras, le ha ofertado la aeronave a Donald Trump.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ha sostenido que el avión presidencial es un exceso y "una fantochería" y que de ganar las elecciones, venderá la flotilla y el avión presidencial y que viajará en vuelos comerciales.

Nuestra llegada a Hannover... ?? Una publicación compartida de Enrique Peña Nieto (@epn) el 23 Abr, 2018 a las 12:46 PDT

Durante su participación en la 101 Asamblea de Socios de la American Chamber of Commerce, la periodista Adriana Pérez Cañedo le preguntó al político tabasqueño si en caso de llegar a la Presidencia y vender el avión presidencial, viajaría en aerolíneas comerciales, a lo que López Obrador contestó que sí.

Viajan en el mismo avión Meade y Zepeda, pero no en la misma clase

Posteriormente, la conductora, le presentó un caso hipotético en el que por estar esperando un vuelo retrasado, no llegue a una asamblea de las Naciones Unidas, a lo que AMLO contestó: "Pues ya no llegué... no llegué".

El jet Boeing 787Dreamliner, que el gobierno de México compró para la transportación del presidente Enrique Peña Nieto, está valuado en unos US$127 millones, por lo que su compra en 2015 causó polémica. Además, las críticas crecieron al salir a la luz que la remodelación del aparato tuvo un costo adicional de US$32 millones.

LEA TAMBIEN No lo tiene ni Obama: el gasto de Trump en su nuevo avión El Air Force One tendrá un conjunto médico que puede ser hasta sala de operaciones con un médico que siempre viaja a bordo

LEA TAMBIEN Avión presidencial no causa demoras en aerolíneas Solo realiza ocho operaciones a la semana, en comparación con las mil 200 de las líneas comerciales, señaló el director del SENAEM



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

mlmt