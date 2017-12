EN TELEVISIÓN

Lo más destacado de la entrevista entre el príncipe Harry y Obama

El integrante de la familia real entrevistó al exmandatario en el programa Today, de la cadena BBC del Reino Unido

La primera entrevista formal al expresidente de Estados Unidos, Barack Obama la realizó el Príncipe Harry, en el programa Today, de la cadena BBC del Reino Unido.

En La Silla Rota te damos a conocer cuáles fueron las frases que más destacaron del primer mandatario afroamericano en el país vecino y con las más altas puntuaciones de popularidad.

Obama dejó el cargo en enero de este año y dejó la Casa Blanca a su sucesor, el republicano Donald Trump.

1. "Me levanto más tarde"

El Príncipe Harry preguntó a Barack Obama cómo ha cambiado su vida ahora que no es el mandatario de Estados Unidos, a lo que respondió que su hora de despertar es ahora más tarde de cuando estaba a cargo del país vecino. "Me levanto más tarde y es maravilloso poder tener control sobre tu día de una forma que simplemente no puedes cuando eres presidente", agregó.

2. "La presidencia da un tipo de satisfacción que es muy difícil de igualar"

El expresidente comentó con el miembro de la familia real británica que lo que más extraña de su antiguo empleo es su equipo de trabajo y la satisfacción que le dejaba poder hacer algo que impacte y beneficie a millones de personas.

3. "Michelle y yo no cambiamos fundamentalmente"

Barack Obama comentó que el día de la entrega de poder a Donald Trump, lo único que pensaba era que había estado al lado de una mujer como Michelle Obama y que estaban satisfechos con el trabajo que hicieron y cómo eso preservó su integridad; por lo que, al término de su gobierno, no han cambiado en lo fundamental, que son sus principios y valores.

4. "Nuestra suerte fue que no nos volvimos famosos hasta los 40"

El exmandatario estadounidense conversó con el Príncipe Harry sobre cómo sobrellevaron el ser una de las parejas más importantes en el mundo, debido a que cuando fue electo a senado y después presidente de Estados Unidos ya tenían más de 40 años y estaban establecidos como familia.

5. "Ahora se siente como si me moviera en cámara lenta"

Obama describió que cuando estaba en el cargo sentía que su vida era muy acelerada y que ahora, que ya dejó la Casa Blanca, todo transcurre más lento. "Hay un menor nivel de intensidad, y a veces eso significa que no sientes la misma carga de adrenalina, pero también significa que puedes pensar mejor", reconoció.

6. "La clave es confiar en los jóvenes"

Tanto Barack Obama como el príncipe Harry comparten un interés por empoderar a los jóvenes, por lo que el quinto en la línea de sucesión al trono británico le pidió consejos al respecto. "Es algo en lo que he estado pensando durante mucho tiempo, porque si piensas en mi campaña en 2007-2008, tenías a este afroamericano, nacido en Hawái, llamado Barack Hussein Obama, que de alguna manera se convirtió en presidente ¿Y cómo pasó?, pasó fundamentalmente porque había jóvenes de 20, 23, 25 años que empezaron a visitar comunidades en las que a menudo nunca habían estado, y que creían en la posibilidad de un tipo de política diferente".

7. "Uno de los riesgos de internet es terminar viviendo en realidades completamente diferentes"

Ante el cuestionamiento sobre el uso de las redes sociales, el expresidente defendió que este tipo de plataformas se utilicen para garantizar la libertad de expresión; sin embargo, afirmó que es un reto encauzar estas tecnologías para que no conduzcan a una balcanización de la sociedad, por lo que es de suma importancia la forma en la que se utilizan por parte de liderazgos ya que pueden crear otra realidad y reafirmar prejuicios.

En esta respuesta, algunos analistas comentan que se refería a la forma en la que el presidente Donald Trump hace uso de Twitter, pero Barack Obama nunca mencionó su nombre.

8. "Prefiero la serie Suits que Good Wife"

Durante la entrevista, el exmandatario estadounidense y el Príncipe Harry bromearon con preguntas y respuestas más banales, entre las cuales se encontraba que Obama prefería a Michael Jordan por encima de LeBron James porque era un "tipo de Chicago", donde creció también; así como que sus preferencias iban más a la serie Suits que Good Wife, serie en la que actuó la prometida del miembro de la familia real, Meghan Markle.

