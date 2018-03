ENTREVISTA FORBES

Que se pare el proyecto del Nuevo Aeropuerto: Sheinbaum

Sheinbaum afirma que está del lado de las víctimas

REDACCIÓ 01/03/2018 04:10 p.m.

Claudia Sheinbaum precandidata de Morena para Jefa de Gobierno.

A la precandidata de Morena para Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum parece que la descolocan pocas cosas y responde con la misma tranquilidad cuando se le cuestiona sobre su plan para bajar índices de inseguridad en la Ciudad de México en caso de que resulte victoriosa en las urnas el próximo 1 de julio. Las respuestas de Sheinbaum son breves y claras, incluso cuando se formulan cuestionamientos respecto a temas controversiales o que provocarían un tono enfático de cualquier político.



LEE TAMBIÉN: Precampaña de Morena no fue simulación: Claudia Sheinbaum

En enero de este año, un grupo de padres de las víctimas del colegio exigieron que la precandidata y exdelegada de Tlalpan comparezca ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, además de que sus adversarios políticos señalan constantemente su presunta omisión.

Pero Sheinbaum afirma que está del lado de las víctimas, que ha actuado con total transparencia al entregar a cada padre de la escuela un libro de los documentos disponibles en la delegación referentes a la construcción y no está preocupada ante la posibilidad de que el tema le reste puntos en el proceso electoral.







"No me preocupa porque tenemos claro lo que hicimos y voy a ser siempre muy responsable, muy abierta, además es un tema delicado y por convicción siempre vamos a estar de lado de las víctimas y la justicia, si uno quiere gobernar la Ciudad de México tiene que estar necesariamente del lado de la justicia", señala en entrevista con Forbes.

Su propuesta de gobierno se basa en la "honestidad y la innovación" y no se desmarca de ninguno de los planes del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, incluso en propuestas como la de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, misma que ha sido de irresponsable y riesgosa tanto por funcionarios como otros contendientes en el proceso electoral.



En varios actos públicos de su precampaña se presentaron grupos a violentar a los asistentes y con el objetivo de evitar que se llevarán a cabo, tomando en cuenta eso ¿Qué balance hace de este proceso y que espera?



No veo la campaña como difícil, hemos recorrido más de 100 colonias barrios y pueblos de la Ciudad de México, la aceptación es cada vez mayor y de parte de la gente hay mucho entusiasmo. Tuvimos el problema de Coyoacán, la agresión que sufrimos, pero fuera de eso y que nos han querido impedir tener eventos en un lugar, nos movemos a otro punto, no hemos caído en ninguna provocación y el entusiasmo es muy grande.



Y pese a estos actos violentos, los integrantes de Morena y usted se pronunció en contra de integrarse al Pacto de Civilidad promovido por el Gobierno de la Ciudad de México.

Querían que nos sentáramos a firmar un pacto con el grupo que nos había agredido sin que hubiera justicia de por medio, y por eso nosotros decíamos: "a ver para que se cumpla la ley no necesitamos un pacto de civilidad". Y quien ha actuado con civilidad es Morena, no hemos actuado con violencia, hemos respetado la ley entonces lo que pedíamos es que se hiciera justicia no un pacto de civilidad con los agresores.

El aeropuerto no va



La investigadora y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático de la ONU, habla de hacer un diagnóstico de diversas problemáticas de la Ciudad con el objetivo de implementar proyectos que las mitiguen, incluso tomando en cuenta políticas públicas de otros países.

De lo que Sheinbaum no tiene duda es en apoyar el proyecto de López Obrador para cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que de acuerdo con declaraciones de Federico Patino, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad, para 2018 llevaría un avance en las obras de 50% y que revocar su edificación sería renunciar a 3.3% del PIB.

El tema del aeropuerto no goza de la aceptación del licenciado López Obrador es un proyecto muy grande y por otro lado quedaría un espacio disponible que podría transformar el mapa de la Ciudad ¿Qué postura tiene usted?



Tengo una posición que hemos construido conjuntamente para el país y la ciudad, estoy convencida que Andrés Manuel López Obrador va a ser presidente de México y va a ser muy fácil la decisión y el tema es que se conserve el aeropuerto actual y que se construya un aeropuerto ligado en (la base militar de) Santa Lucia y que se pare el proyecto del nuevo aeropuerto que no es de la Ciudad de México sino del Estado de México.

Esto porque tiene muchos problemas técnicos, aun cuando lleva cierto avance, va a tener problemas gravísimos de mantenimiento y operación porque es una zona que se está hundiendo, zona arcillosa que tiene hundimientos diferenciales. Además, se está generando un impacto ambiental que se podría catalogar como ecocidio, porque se deseco el lago Nabor Carrillo que era un espacio en donde las aves migratorias llegaban y hoy no están llegando, para poder rellenar el terreno se han hecho minería de material en lugares cercanos que generan gravísimos impactos ambientales y que no van a parar por las características del suelo en ese aeropuerto se van a tener que seguir nivelando y por otro lado es el impacto económico de la Ciudad al quitarle el aeropuerto a la Ciudad de México.

Y el otro gran tema del espacio que va a quedar y que todo mundo dice que va a estar perfecto, pero y ¿quién lo va a pagar? Se tiene que descontaminar los suelos ¿con que recursos? ¿va a ser un desarrollo inmobiliario o sea recursos privados, quien pague lo que se va a desarrollar ahí? ¿Con qué agua, con qué drenaje?



Construir un área verde en ese tipo de suelo contaminado requiere miles de millones de pesos. Desde mi perspectiva es un error la construcción del aeropuerto.



Pero se trata de una gran inversión del extranjero ¿no serían señales muy negativas la cancelación?



No, es cuestión de hablar con ellos, el dialogo y acuerdos son indispensables en estos temas. Santa Lucia cuesta menos de la mitad del Lago de Texcoco, no se habla de parar los contratos sino se trata de ver las características, ver como se redireccionan las inversiones.

Pero el tema aquí es que se está haciendo una gran inversión que va a tener un costo de mantenimiento y operación muy alto e impactos ambientales gravísimos, que generalmente se revierten.

El otro aeropuerto está planteando que en su primera etapa va a tener el mismo número de pistas que el actual, es decir es un proyecto para 2050 casi y es mucho más rápida la construcción del Santa Lucia, hay técnicos que han revisado esto, no es una ocurrencia.

Por último, Sheinbaum considera que la elección se va a definir entre Alejandra Barrales y ella, pero más que una disputa por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es más entre dos proyectos.

Para leer la entrevista completa: Forbes

vsr

LEA TAMBIEN Condonar multas, acto populista de Mancera: Mikel Arriola "Suena muy populista, es un tema que busca influir en el voto de las personas", declaró tras trotar con José "Pipino" Cuevas y Guadalupe "Lupe" Pintor