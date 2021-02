Entregan constancia de mayoría a Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca, Morelos-. Tras recibir a su favor más del 52 por ciento de los votos en la contienda por la gubernatura, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca el Consejo Estatal Electoral entregó a Blanco Bravo la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Morelos.

En su mensaje, el ex futbolista agradeció a la gente que le dio su voto.

“Agradecerle a toda la ciudadanía que ha confiado en una persona honesta, en una persona que sabe que no les va a fallar, en una persona que se va a dedicar a transformar Morelos”, dijo.

La ciudadanía morelense, agregó, lo eligió como su próximo gobernador porque está desesperada.

“Tenemos que cambiar Morelos, creo que hace falta, la gente está desesperada, la gente quiere un cambio, un cambio verdadero, y por eso nos ha elegido, la gente quiere un cambio honesto, un cambio que esté comprometido con todos los ciudadanos”, expresó.

El gobernador electo insistió en mencionar sus dos principales promesas de campaña.

La primera es devolverle la seguridad a Morelos, aunque a diferencia de su antecesor, Cuauhtémoc no se autoimpuso un plazo.

“Muchas gracias y créanme, le digo a toda la ciudadanía que no les vamos a fallar, que vamos a cambiar Morelos y lo que me pidieron, seguridad, se la vamos a dar, yo creo que todos estamos cansados de lo mismo, de robos, de extorsiones, de secuestros, ya no lo podemos permitir más y le vamos a entrar con todo y no nos vamos a rajar, porque siempre lo he dicho, yo soy una persona muy de frente”, aseguró.

Y la segunda promesa, la cual al mencionarla provocó el aplauso del público: no robarle a los morelenses.

“Así me hizo mi madre, soy una persona leal, una persona humilde, una persona siempre de frente que la hable a la ciudadanía viéndola a los ojos y aquí enfrente de toda mi familia les digo que no les vamos a robar nada”, expresó.

En la entrega de la constancia de mayoría acompañaron a Cuauhtémoc Blanco su esposa, sus hijos y su madre.

Será en los próximos días cuando los equipos de Blanco y de Graco Ramírez, el gobernador de Morelos, inicien oficialmente con el proceso de entrega-recepción.

bl