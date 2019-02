Luego de la tormenta de rumores, Peña Nieto vuelve a seguir a "La Gaviota" en Instagram

REDACCIÓN 13/02/2019 05:10 p.m.

La separación de la ex primera dama, Angélica Rivera y ex presidente Enrique Peña Nieto, quienes fueron esposos durante el sexenio del mandatario ha generado toda una tormenta de rumores. Primero se dio a conocer la foto de Peña con Tania Ruiz, y después "La Gaviota" hizo público su divorcio del ex presidente.

De acuerdo con Tribuna, los usuarios de redes sociales se percataron que el mismo día que Angélica anunció su divorcio, Peña Nieto dejo de seguirla en Instagram y ahora, fueron los mismos usuarios quien evidenciaron que la volvió a seguir.

Ya no la sigueeeeee omg pic.twitter.com/IZ9ohuBDRd — Ale handra (@HeyCabra) 8 de febrero de 2019

Cabe señalar que Enrique Peña Nieto volvió a seguirla a "La Gaviota" mientras que a Tania no la sigue a pesar de que ella si lo hace.

Hasta el momento, el ex presidente no ha dicho nada de su separación y de su presunta nueva relación.

