Este es el antes y después de la familia presidencial

30/11/2018

Termina el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de México y vale la pena echar un vistazo al pasado para ver cómo evolucionó la familia presidencial: Paulina (23 años), Alejandro (20 años) y Nicole Peña Pretelini (18 años), todos hijos de su primer matrimonio con la finada Mónica Pretelini, así como Diego Peña Díaz (14 años), hijo que tuvo con Maritza Díaz; y Sofía (21 años), Fernanda (18 años) y Regina Castro Rivera (12 años), hijas del primer matrimonio de Angélica Rivera con José Alberto Castro.

De acuerdo con Nación, este fue el radical cambio de la familia presidencial a seis años de mandato.

ANTES DE LOS PINOS

Enrique Peña Nieto, con el apoyo de su familia, se registró para competir por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República frente a las elecciones de 2012.

El 1 de diciembre de 2012, el presidente Peña Nieto se tomó una foto en Palacio Nacional con su familia.

En el patio de Palacio Nacional, Enrique Peña Nieto es felicitado por su hija Nicole Peña (centro) así como Fernanda y Regina Castro.

Durante el Primer Informe de Gobierno de Peña Nieto, el presidente estuvo acompañado por su familia. Aquí lo vemos abrazando a su hijo Alejandro Peña, junto a Fernanda Castro y Paulina Peña.

El presidente Peña en su primer celebración del grito de Independencia en septiembre de 2013, junto a sus hijos. En esta imagen ya podemos ver cambios en el físico de la familia Peña Rivera, sobre todo en Sofía Castro.

Para el segundo informe de gobierno, en septiembre de 2014, la familia de Peña Nieto estuvo en primera fila en Palacio Nacional. Para esta fecha, los cambios más notorios fueron en Fernanda Castro, quien dio el "estirón"; así como en Sofía Castro, que cambió el tono de su pelo por uno más claro.

De izquierda a derecha: la novia de Alejandro Peña, Alejandro Peña, Nicole Peña, Regina Castro, Angélica Rivera, el presidente Peña, Fernanda y Sofía Castro durante el Grito de Independencia de 2014.

Las hermanas Castro (Regina, Sofía y Fernanda) en Palacio Nacional en septiembre de 2014.

Para el tercer informe de gobierno (en septiembre de 2015) así lucieron, de izquierda a derecha, Angélica Rivera, Fernanda Castro, Paulina y Nicole Peña, Sofía Castro (a quién se le ve mucho más delgada que en imágenes anteriores) y Alejandro Peña.

Para el grito de 2015, Sofía Castro volvió a cambiar de look y optó por uno muy similar al de su madre: cabello en tonos claros y con unas ligeras ondas. Quién también ya se ve diferente es Regina; sin embargo, aún luce como una niña.

El el festejo del grito de Independencia de 2015, así lucieron, de izquierda a derecha, Alejandro Peña, Paulina y Nicole Peña, el presidente mexicano, Angélica Rivera, Fernanda, Sofía y Regina Castro. Definitivamente aquí, los hijos de la pareja presidencial ya no parecen niños, incluida Regina Castro.

Parte de la familia presidencial durante el Grito de Independencia, en septiembre de 2016.

Angélica Rivera, Alejandro Peña, Fernanda Castro, Paulina y Nicole Peña junto a Sofía Castro en el Quinto Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto.

En junio de 2017, el ganador del Oscar, Leonardo Di Caprio, visitó Los Pinos para solicitar al gobierno mayor intervención gubernamental en el rescate de la vaquita marina, especie en peligro de extinción.

Alejandro Peña aprovechó para tomarse la foto con el actor de Hollywood.

Para el último informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional, se nota la madure que han alcanzado los hijos del mandatario: su primogénito, Alejandro Peña, subió de peso; Regina Castro ya se ve como una jovencita, la primera dama Angélica Rivera, Sofía Rivera luce como una joven adulta y Paulina Peña ya tiene un estilo más maduro.

Fernanda Castro acompañada de Alejandro Peña previo a la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre.

Paulina Peña junto a Sofía Castro caminando por Palacio Nacional, el pasado 15 de septiembre.

FELICITACIONES

El 26 de junio de 2017 el presidente Peña Nieto hizo lo que no había hecho en sus cinco años de gobierno: felicitó públicamente en sus redes sociales a su hijo Diego Peña Díaz, que cumplió 13 años ese día.

Diego es hijo de Maritza Díaz y nació un año después de la muerte de Mónica Pretelini; y según el propio Peña, la relación que tuvo con Díaz fue pasajera.

Peña Nieto volvió a felicitar a su hijo Diego este año:

LOS OTROS HIJOS

En los cumpleaños de cada uno de sus hijos, Enrique Peña Nieto ha publicado en redes sociales un collage para felicitarlos.

Este es el collage de Fernanda Castro Rivera.

Aquí la felicitación para Sofía Castro Rivera.

Y también para Regina Castro Rivera.

Esta fue la felicitación que publicó Peña para su primera hija, Paulina Peña Pretelini, quien es la que menos cambios de look ha experimentado, pues siempre ha mantenido su larga cabellera en tonos oscuros.

Y esta fue para su hija Nicole Peña Pretelini, quién ya superó en estatura a su hermana mayor, Paulina.

El primer hijo de Peña Nieto, Alejandro Peña Pretelini, también ha dado un enorme cambio, pues se ha dejado crecer un poco el pelo y la barba.

Las felicitaciones de Peña Nieto también han sido para su esposa, Angélica Rivera.

