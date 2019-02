La Telenovela Presidencial: Angélica Rivera, Enrique Peña Nieto, la tercera en discordia y las portadas de escándalo

REDACCIÓN 07/02/2019 04:00 p.m.

A dos meses de haber comenzado el 2019, Angélica Rivera y el ex presidente Enrique Peña Nieto, ya han protagonizado dos de las portadas más escandalosas de la prensa rosa en México. La primera fue la de la revista Quién, cuyo encabezado enmarcaba la frase "Sola en privado y con Peña en Público", aludiendo a los rumores de separación de la ex pareja presidencial. En realidad el reportaje era una edición especial de febrero dedicada al amor y el desamor, donde hicieron un análisis de la relación de Peña y "La Gaviota", desmenuzando los rumores de separación; el segundo dardo lanzado por Quién, ventiló el presunto amorío de Peña con la modelo Tania Ruiz Eichelmann, con una imagen de ambos en España.

EL SHOW MEDIÁTICO

Sin embargo, la que soltó una verdadera bomba, fue la revista Hola! México, con una cabeza afirmativa donde daba por sentado que "Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se separaron en Diciembre", sin embargo, al leer el artículo, nos dábamos cuenta que muy al estilo de TV Notas, dicha afirmación había sido dada por personas cercanas a la pareja y en ningún momento había algún testimonio de los involucrados.

RUMORES DE DIVORCIO

Los rumores de un distanciamiento entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, no son nuevos, de hecho vienen desde el 2015. A tan solo tres años de su mandato, comenzaron a salir a la luz videos que evidenciaban la mala relación de la ex primera dama y el ex presidente, en un principio se pensó que se trataba de posibles problemas maritales cotidianos, uno esquivaba la mano del otro, eludían sonrisas, cada vez eran más escasas las cortesías; los rechazos en público se volvieron más evidentes.

¿MATRIMONIO O FARSA?

Lo que comenzó en 2008 como un romance al puro estilo de los mejores melodramas de Televisa, cuando Rivera protagonizaba "Destilando Amor", con su inolvidable personaje de "La Gaviota" y Peña Nieto era gobernador del Estado de México y el soltero más cotizado del país, tras la muerte de su primera mujer. Así fue como surgió el primer rumor de un supuesto ardid político que consistía en unir a la artista del momento, que estaba triunfando en Televisa con novela al aire y que además era querida por el público, con uno de los políticos más atractivos y quien después destaparía su postulación a la presidencia. Muchos aseguran que esta furtiva coincidencia, no era tal, en realidad se trataba de un plan bien fraguado para ganarse a los votantes.

LA CONTUNDENTE RESPUESTA DE ANGÉLICA RIVERA

Rumores más o rumores menos, Angélica Rivera ha dejado en más de una ocasión, que será ella mismas quien revele la verdad de su vida junto a Enrique Peña Nieto. En una entrevista con María Celeste Arrarás, para el programa "Al Rojo Vivo", la ex primera dama compartió algunas de sus impresiones sobre el escándalo en torno a su situación marital.

Según la conductora de Telemundo, Rivera fue muy contundente al señalar: "No todo lo que se dice en televisión es cierto", aun cuando no especificó al tema que se refería, María Celeste mencionó que "La Gaviota" expresó que tiene intenciones de aclarar los rumores que han circulado en torno a su polémico matrimonio con Peña Nieto.

"Algún día voy a dar mi versión y verán que todo es diferente".

EL LIBRO DE LA VERDAD

Quizá esta versión salga a la luz en uno o dos años, tiempo que la propia Angélica estimó para la publicación de un libro con sus memorias como primera dama de México, así lo dio a conocer a la titular de "Ventanenado", Pati Chapoy, durante un desayuno en Los Pinos, donde también comentó que ya tenía propuestas de algunas productoras para hacer una serie de televisión, que posiblemente marcaria su regreso a las pantalla chica. No sería de extrañar que al igual que ocurrió con la serie de Luis Miguel, surja un nuevo fenómeno pero con la relación de "La Gaviota" y Peña Nieto.

nl

LEA TAMBIEN ¿Coincidencia? Tania Ruiz, Peña Nieto y Angélica Rivera estuvieron juntos en esta fiesta Todo parece indicar que la presunta novia de Enrique Peña Nieto, ya tenía una relación con el ex presidente cuando aún estaba con Angélica Rivera

LEA TAMBIEN ¿Tania Ruiz le manda mensajes de amor a Enrique Peña Nieto en redes sociales? La modelo Tania Ruiz fue relacionada sentimentalmente con el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto después de ser captados en España