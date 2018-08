Por fin reveló Enrique Iglesias los motivos que tiene para no casarse con Anna Kournikova

Agencia México 17/08/2018 05:08 p.m.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son una pareja que han mantenido su romance desde hace 17 años, en diciembre pasado se convirtieron en padre de gemelos y sus seguidores no dejan de preguntarles ¿para cuándo la boda?

La ex tenista y el intérprete de "Súbeme la radio" iniciaron su romance desde el 2001, momento en que se conocieron al grabar el videoclip del tema "Escapar", y que luego de 17 años de relación las especulaciones sobre su enlace matrimonial han surgido una infinidad de veces, el cantante español descartó llegar al altar con la rusa.

Casarse no define la felicidad de una pareja. Al decir esto tal vez se piensa que estoy en contra del matrimonio, para nada. Me parece genial si es lo que quieres hacer. Pero lo que siempre he dicho es que éste no significa que vayas a ser más feliz; conozco esposos que llevan años tristes. Si no te casas no es algo extraño, no significa que no vayas a ser feliz; y si lo haces, no va a hacerte sentir más cerca de tu pareja, confesó el intérprete a la publicación.

Acto seguido, Enrique defendió su individualidad y afirmó ser amante de la soledad. "Siempre he sido un chaval al que le viene bien la soledad. Hasta hoy en día. Nunca le tuve miedo: me gusta estar solo, tener momentos para reflexionar. Eso momentos de soledad me alimentan mucho, sobre todo para hacer música".

Asimismo, reveló que gracias a que Kournikova lo comprende en este aspecto es que su romance ha prevalecido casi dos décadas. "Soy la persona más vaga del mundo. Si una gorra me gusta la uso 10 años, y lo mismo con los pantalones. Mi pareja me entiende, sabe que cuando me conoció yo ya era así y que no voy a cambiar. A lo mejor nuestras parejas nos puedan ayudar un poquito a vernos mejor, sí que te pueden influenciar... pero aun así, uno es como es", subrayó.

Y para concluir este tema, Enrique alabó que ha recibido de la ex jugadora de tenis en este aspecto. "Ella siendo atleta y a la misma vez famosa, me entiende perfectamente. Sabe que esto necesita de disciplina, sabe lo que esta carrera requiere. Yo creo que si no lo supiese, sería muy difícil compartir mi vida con alguien que no me entendiese", recalcó.

