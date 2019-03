Llaman "golpeador" a Enrique Guzmán por reveladores detalles en la serie de Silvia Pinal

REDACCIÓN 19/03/2019 09:07 p.m.

Usuarios de redes sociales arremetieron contra Enrique Guzmán, ex pareja de Silvia Pinal, luego de que se hiciera público que había ido a visitar a la primera actriz en el hospital.

De acuerdo con Grupo Fórmula, luego de externar su preocupación por el estado de salud de Silvia Pinal, madre de dos de sus hijos, Enrique Guzmán reveló que por fin pudo visitarla y platicar con ella, sus comentarios le valieron cientos de críticas en redes sociales.

Hoy pasé a ver a la señora Sylvia Pinal, me recibió de muy buen humor y me informa el Dr. Manuel Catrip que el domingo se irá a su casa. Estamos mis hijos y yo muy satisfechos — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) 15 de marzo de 2019

Los internautas no dudaron en recordarle su pasado tormentoso con la primera actriz, sobre todo en este momento en que la serie biográfica de Doña Silvia relata su vida junto a él.

TRAS EL MENSAJE SE LEEN COMENTARIOS COMO LOS SIGUIENTES:

"Jajajajaj ahora es un santo jajajaja y todo lo que declaró cuando iba a salir la serie??? Ahora es un ex super atento jajajaja solo limpiando su imagen...que asco de persona!", "Yo que usted cerraba mi cuenta y lo poco que le queda su carrera....viejo golpeador y cínico", "Que poco hombre el golpear a una mujer".

"Ya viste la serie??? Te dejo como un monstro, violador y golpeador es verdad?? Yo te admiro mucho y me encanta tu música no lo puedo creer ", "A la cárcel debiste de haber ido, abusador, violador y golpeador de mujeres.....VIEJO DESGRACIADO!....pero ya que la justicia del hombre no lo hizo, la justicia divina témele, porque esa no falla!".

Contrario a otras ocasiones en que ha dado réplica a sus detractores, hasta el momento el cantante ha preferido no responder a los reclamos de los seguidores de "La Pinal".

Sin embargo, ahora que su ex esposa salió del hospital, calmó los ánimos al revelar que le había dado gusto ver a Enrique Guzmán.

Silvia se sinceró sobre este instante y dio detalles de lo que ocurrió ese día en que Enrique hizo acto de presencia en el hospital. "Primero me dio risa, dije: ´bueno´, pero luego me gustó. Me dio mucho gusto verlo, me dio mucho gusto cómo se portó conmigo, todo funcionó muy bien...", contó en entrevista telefónica para Imagen Televisión. En ese espacio, reiteró que lo más importante en este momento es preservar la amistad, pues más allá de todo ambos son "personas civilizadas", aseguró la polifacética estrella, que permanece tranquila, pero con deseos de retomar sus actividades.

nl

LEA TAMBIEN Le llueven memes a Pati Chapoy por hacer pole dance en plena transmisión de "Ventaneando" En redes revivieron cuando la titular de "Ventaneando", Pati Chapoy, demostró sus dotes y habilidad para practicar para el pole dance

LEA TAMBIEN "Inepto, mamarracho, fraudulento", Alfredo se pone traje de karate y reta a Carlos Trejo La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo no termina, ahora buscan arreglar sus problemas a golpes

LEA TAMBIEN Angélica Rivera rompe el silencio, estas son sus primeras declaraciones tras su separación de Peña Nieto Es la primera vez que Angélica Rivera accede a hablar ante las cámaras después de que diera conocer su divorcio de Peña Nieto