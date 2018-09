60 enfermeras golpean a médico por acosador (VIDEO)

REDACCIÓN 17/09/2018 09:30 a.m.

Alrededor de 60 enfermeras de un hospital en la India, atacaron a un médico tras ser acusado, por una compañera de acoso sexual.

#WATCH: Nurses of a hospital in Katihar beat up a doctor who allegedly molested a female medical staff. #Bihar pic.twitter.com/CgoEiN97VA