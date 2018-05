DIFIEREN POR ENCUESTA

Reaccionan AMLO y Anaya por encuesta

El representante de Morena dice que con los resultados están obligados a redoblar esfuerzos; Anaya dice tener resultados distintos

REDACCIÓN 30/05/2018 04:36 p.m.

Reaccionan AMLO y Anaya por encuesta; Meade asegura que aún todo puede cambiar (Especial)

Tanto Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, como Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia y José Antonio Meade, de Todos Por México, reaccionaron ante los resultados de la reciente encuesta presentada por Reforma, donde Andrés Manuel obtuvo un 52%, Anaya un 26% y Meade 19%.

El candidato independiente Jaime Rodríguez "El Bronco" aparece en el último lugar de la encuesta con un 3%.

ANAYA SE DEFIENDE

Nuestros datos son muy distintos", dijeron colaboradores de la campaña de Anaya sobre encuesta que coloca a AMLO con 52%.

En 30 días pueden pasar muchas cosas", comentan en la campaña de Meade.

Estamos hablando de diferencia muy amplia", sostiene el representante de López Obrador.

El representante de la campaña de Ricardo Anaya, Alfredo Figueroa, dijo que "nosotros hacemos todos los días" una encuesta y "nuestros datos son muy distintos, hablan de una diferencia respecto del primer lugar (AMLO), hasta el corte de ayer, de siete puntos", en contraste con la que publica este miércoles el diario Reforma, que coloca a Andrés Manuel López Obrador con 52% de las preferencias electorales.

En el #DebateEnAristegui, Figueroa dijo que respeta los resultados y no se trata de descalificar al diario, pero subrayó que "hay cosas que me parecen atípicas de la encuesta, es una encuesta que en general ha venido siendo atípica respecto al conjunto de encuestas". "Primero, nunca publican los datos brutos sino la distribución efectiva", es decir, no está poniendo la decisión de quienes no han tomado la decisión de votar y contestan "no sé", criticó.



Debo decir en honor a la verdad que distan muchísimo de los datos del tracking" interno, refirió.

Equipo de Anaya asegura que están a 7 puntos de AMLO (Archivo)

Es una cosa interna, la estamos usando para la toma de nuestras propias decisiones", añadió sin especificar de qué empresa se trata.

La de Reforma "dista de otros datos, de otras encuestas, los resultados los veremos el primero de julio", atajó. Y expuso que las encuestas tienen un doble propósito: una es ser empleadas como propaganda y otra es para tomar decisiones estratégicas en la campaña.

Figueroa reconoció que Anaya también contrató a Massive Caller: "La única que tenemos pública es la de Masive Caller, se publica diariamente, y habla de 10 puntos de diferencia".

Lo que me sorprende un poco es que sean tan diferentes las encuestas que estamos viendo... yo digo que, dada la experiencia mundial, nos la llevemos con calma", insistió.

Y consideró que las "expectativas de esa dimensión (de la encuesta de Reforma) me parece que no corresponde al conjunto de encuestas".

Respecto a Massive Caller detalló que la "hemos contratado para preguntas específicas", pero "no está haciendo nuestro tracking".

El tracking lo hace un equipo interno de la campaña. Es información dentro de la campaña que no se está empleando", agregó.

AMLO DE ACUERDO

En tanto, Jesús Cantú, representante de la campaña de AMLO, dijo que sí coinciden los datos de la encuesta de Reforma con los que tienen en Morena.

Corresponden con las tendencias y no sólo con las de nuestras encuestas... Anaya después de haber caído en la intercampaña creció algo y se ha venido estancando", expuso.

AMLO duplica posibles votos de Anaya en nueva encuesta

Nosotros estamos arriba de los 15 puntos", sostuvo.

Estamos hablando de diferencia muy amplia... los indecisos también han venido bajando", destacó. No obstante, reconoció que "la encuesta definitiva es el día de la jornada electoral".

Por su parte, el candidato de Morena escribió en su cuenta de Twitter que el resultado los obliga a redoblar esfuerzos y recordó la consigna "Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha".

La encuesta de hoy del Reforma nos obliga a redoblar esfuerzos. No aflojar el paso. Viene a la memoria aquella consigna de cuando comenzamos en Tabasco: "¡Compañero, escucha, en la hamaca no se lucha!". pic.twitter.com/xqHNXGq7K5 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 30 de mayo de 2018

MEADE AÚN NO SE BAJA DE LA CONTIENDA

Por su parte, Mariana Benítez, representante de la campaña de José Antonio Meade, mencionó que no se van a "pelear" con una encuestadora "pero llama la atención que han salido encuestas que sí distan mucho en cuanto a los porcentajes".

Recordó que la encuesta publicada recientemente por El Financiero reportaba 38 por ciento de indecisos. Por ello, aseveró que "esta elección no está definida, hay un número importantísimo de ciudadanos que no han querido contestar y que no han decidido su voto".

La representante de campaña de Meade dice que la encuesta difiere de otros estudios (Archivo)

En 30 días pueden pasar muchas cosas", afirmó Benítez Tiburcio.

La priista criticó también que Massive Caller se haya convertido en "uno de los principales instrumentos propagandisticos de Anaya", a la que se le han pagado 4.5 millones de pesos según datos del INE.

El INE debe investigar porque es una encuesta disfrazada pero realmente es un elemento propagandístico", señaló.

Con información de Aristegui Noticias

LEA TAMBIEN Encuestas: Así estuvieron a dos meses de la elección Dos meses antes de la elección las encuestas de 2006 y 2012 dieron el nombre del ganador

LEA TAMBIEN Encuesta de encuestas da ventaja de 15 puntos a AMLO AMLO tiene un promedio de 45 por ciento de la intención de voto, seguido de Ricardo Anaya, con un 30 por ciento, y luego José Antonio Meade, con un 18 por ciento



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

mlmt