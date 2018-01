ELECCIONES 2018

Resultado de la encuesta del PRD se conocerá el jueves

Consulta Mitofsky levantó tres mil encuestas a la ciudadanía para medir quién es el más idóneo entre Alejandra Barrales, Salomón Chertorivski y Armando Ahued

SHARENI GUZMÁN 15/01/2018 07:36 p.m.

Armando Ahued, Alejandra Barrales y Salomón Chertorivski (Especial)

Los resultados de la encuesta que ayudará a definir quien abanderará al PRD para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 1 de julio se darán a conocer el próximo jueves 18 de enero.

Durante el viernes, sábado y domingo pasados, Consulta Mitofsky, que fue el encargado de realizar este ejercicio, levantó tres mil encuestas a la ciudadanía para medir quién es el más idóneo entre Alejandra Barrales, Salomón Chertorivski y Armando Ahued.

"Se hicieron las tres mil encuestas que estaban previstas. Están en el procesamiento, tuve contacto con los directores de Consulta Mitofsky. Me reportaron que todo marcha en orden. Vamos a dar a conocer aquello que tiene que ver con el estudio, el monto que se le dio a las empresas, las características del estudio. Lo haremos de la manera más transparente posible", informó Raúl Flores García, presidente del PRD en la CDMX.

Indicó que la encuesta es una ponderación, y no sustituye a la decisión final que se tomará en el Consejo Electivo del PRD que se efectuará el próximo 17 de febrero. Aunque sí reconoció que es un poderoso indicador.

"Sí tiene un lugar preponderante porque además es un acuerdo que sacamos entre el partido y los propios precandidatos. Es un muy poderoso instrumento. Queremos ir con quién en verdad represente lo que quiere la gente en la ciudad de México".

A pesar que los resultados de la encuesta no serán decisivos, los precandidatos que no queden en primer lugar se unirán al que resulte puntero.

"Ese fue el compromiso. No vamos a desestimar el capital político que representan cada uno de ellos. Vamos a sumarlos a este esfuerzo. Las precampañas se concentraran en un puntero, pero los otros ya tendrán actividades específicas de apoyo a quien resulte".

El dirigente perredista aseguró que los aspirantes van a seguir en actividad, solo que en apoyo al que resulte favorecido en la encuesta.

"Mi responsabilidad política no es darlo por obvio, quiero decir no es un cheque en blanco. Tampoco el precandidato o precandidata que esté favorecido por la encuesta el día de mañana podrá hacer cosas fuera del PRD, como su plataforma. Finalmente el único que tendrá la decisión y va a investir al abanderado es el Consejo Estatal".

Flores García aclaró que el PRD solo difundirá el puntaje, mas no los porcentajes. Ese fue el compromiso que firmaron los precandidatos en diciembre pasado.

"Lo que firmaron los precandidatos fue que conocerían el puntaje, más no los porcentajes. Ese fue el trabajo que se le encargó a Consulta Mitofsky, no hemos tenido otro planteamiento. Lo que se va a hacer es una ponderación de todas las encuestas para no dar porcentajes, ya que consideramos desde el PRD que el tema de porcentajes lastima y más sumado a la opacidad".

Señaló que también como parte de ese acuerdo, los precandidatos se comprometieron a respetar tanto los resultados de la encuesta como la definición del Consejo Estatal.

"Celebro que tanto Alejandra Barrales, Chertorivsky como Ahued han manifestado su voluntad de respetar el resultado de esta encuesta. También decirles que de manera maliciosa el fin de semana se soltaron lista de candidatos (a alcaldías) que no están autorizadas. Tampoco hay resultados preliminares de la encuesta".

