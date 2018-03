ENCUESTAS

¿Quién lidera en intención de voto Presidencial en las 5 circunscripciones?

La firma Mendoza Blanco y Asociados presentó su Encuesta de Clima Político Nacional para marzo

REDACCIÓN 20/03/2018 05:22 p.m.

En esta época electoral surgen encuestas y estudios de todo tipo, con los cuales se pretende conocer, o al menos tener una noción, de las tendencias electorales de cara al 1 de julio.

La firma Mendoza Blanco y Asociados (Meba) presentó su Encuesta de Clima Político Nacional para marzo. En ella, el resultado que destaca es que, si en este momento se realizaran las elecciones para presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sería el ganador.

Lo anterior queda reflejado en los resultados de las encuestas tanto a nivel nacional , como a nivel circunscripciones , donde los participantes le dan la ventaja al partido Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena ).

El estudio muestra los resultados a nivel país ante la pregunta "Si el día de hoy fueran las elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría?"

En la gráfica se puede apreciar que a nivel nacional la respuesta es Morena (Movimiento de Regeneración Nacional). Tanto incluyendo a los registrados y las no respuestas como excluyéndolos, los encuestados dan el triunfo a este partido, con un 25% y 31%.

El partido más cercano a Morena es el Partido Acción Nacional (PAN), con 17% y 21%; el tercer lugar es para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 14% y 17%.

Alejados de los primeros tres lugares se encuentran, en orden decreciente, los siguientes participantes: candidatos independientes, Partido Verde Ecologista (PVEM), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza y Encuentro Social.

Cabe resaltar que, al incluir la no respuesta y los no registrados, se dispara el porcentaje que anularía la boleta a 14%. Sin embargo, al no incluir estos rubros, no se afectó el resultado de quien sería ganador.

A continuación, se muestran lo estados que están incluidos en cada una de las circunscripciones.

En la circunscripción 1 (Baja California, Baja California Sur, Sonoa, Chihuahua, Sialoa, Durango, Nayarit y Jalisco) los resultados se aprecian semejantes a la gráfica a nivel nacional, siendo la tendencia hacia Morena.

Segundo y tercer lugar son para el PAN y el PRI, respectivamente. Si se comparan estos resultados, con los obtenidos a nivel país, tendremos una marcada diferencia, al saltar hacia el cuarto lugar el PVEM, dejando atrás a los candidatos independientes.

En esta circunscripción la mitad de los estados que la conforman están gobernados por el PRI y la otra mitad por el PAN, en ese sentido no sorprende verlos entre los primeros lugares, lo que resalta en este caso es que Morena esté sobre ambos, a la cabeza de la encuesta.

En la circunscripción 2 (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro) el cambio más notorio es que en primer lugar está el PAN sobre Morena, con un 25%, incluyendo la no respuesta y a los no registrados y con un 32%, incluyendo a ambos.

En los últimos lugares también se puede apreciar un cambio, en el que Encuentro Social sube al penúltimo lugar, dejando al final de la fila a Nueva Alianza.

El PAN gobierna en 4 de los 8 estados de esta circunscripción, por lo que resulta, hasta cierto punto, esperado que el gane en esta zona sea para este partido. El segundo lugar en cantidad de gobiernos lo tiene el PRI, sin embargo, en los resultados Morena es quien quedó en segundo lugar.

Para la tercera circunscripción (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) Morena vuelve a alcanzar el primer lugar, pero esta vez con una diferencia mayor con respecto al segundo lugar, que es el PAN.

En este caso la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 20 puntos porcentuales tomando en cuenta las no respuestas y los no registrados, sin tomarlos en cuenta la diferencia es de 23 puntos.

Dado que Morena y el PAN se alejaron en la puntuación, el PRI quedó prácticamente empatado con el PAN en un apretado segundo lugar.

En esta zona el PRI es el partido gobernante en la mayoría de los estados. Sin embargo, en las encuestas sigue desplazado del primer lugar. El PAN perdió puntos en esta circunscripción, donde gobierna sólo en dos entidades.

Para la cuarta circunscripción (Morelos, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Guerrero) se acrecentó aún más la distancia entre Morena y el PAN, ya que la puntuación de este último descendió para repartirse entre los demás partidos, como PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano.

El partido Nueva Alianza vuelve a quedarse rezagado en el último lugar, mientras que los candidatos independientes se mantienen posicionados con un total de entre 8 y 10%.

El PRD y el PRI tienen igual cantidad de entidades gobernadas en la zona, quedando el PAN únicamente con Puebla. No obstante, ni el PRD ni el PRI figuran en los resultados de las gráficas como posibles ganadores en las elecciones federales de este año.

Para la circunscripción 5 (Colima, Michoacán, Estado de México e Hdalgo), lo que más llama la atención es que, si se toman en cuenta la no respuesta y los no registrados, el primer lugar se lo llevan quienes anularían la boleta, con un 23%, incluso sobre el hasta ahora puntero Morena.

Cuando no se incluyeron los no registrados y las no respuestas, el porcentaje de quienes anularían la boleta se redujo considerablemente, quedando en un penúltimo lugar y dando paso a que de nuevo quede a la cabeza Morena.

En estos estados el PRI es el partido que tiene la mayoría, pero tampoco aquí ha subido al primer lugar de las encuestas. El PRD gobierna un estado en la zona, lo que se ve reflejado en su baja porcentual, con respecto a las circunscripciones anteriores.

