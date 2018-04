ENCUESTA CONJUNTA LA SILLA ROTA-CULTURA COLECTIVA

CDMX: Llega Sheinbaum a debate con 10 puntos de ventaja

Estudio contratado a ENKOLL arroja que la candidata morenista tiene 45.8% de intenciones del voto; Barrales, 36%, y Mikel Arriola, 14.2%

REDACCIÓN 18/04/2018 02:00 a.m.

Si hoy fueran las elecciones en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, Encuentro Social), ganaría con 45.8% de los votos, arroja una encuesta contratada en conjunto por LA SILLA ROTA y CULTURA COLECTIVA.

Con base en ese mismo estudio, desarrollado por la casa encuestadora ENKOLL, Alejandra Barrales, abanderada de la alianza Por la CDMX al Frente (PAN, PRD, MC), tendría 36% de los sufragios, mientras que en el tercer lugar se ubicaría Mikel Arriola, del PRI, con 14.2%.

Pero el voto para la Jefatura de Gobierno no está decidido en la capital del país. De los encuestados, 39.5% aseguró que aún no sabe por quién votar; 30.5% dijo estar totalmente seguro por quién; 21.8% tiene una idea por quién, pero puede cambiar de decisión; 4.2%, no piensa votar.

De acuerdo con esta encuesta, Lorena Osornio Elizondo, candidata independiente, concentra en este momento 1.9% de las intenciones de voto, Purificación Carpinteyro, de Nueva Alianza, 1%; Mariana Boy, del PVEM, 0.8%, y Marco Rascón, del Partido Humanista, 0.4%.

Las cifras anteriores corresponden al denominado voto efectivo, que asigna a los contendientes a las personas indecisas. Sin incluirlas, el llamado voto bruto, Sheinbaum obtiene 35%, Barrales 27% y Arriola 11%.

Los problemas que preocupan a los capitalinos





De acuerdo con este mismo estudio, el problema que más preocupa a los capitalinos es la inseguridad. El 57.7% de los consultados respondió en este sentido a la pregunta "¿Cuál es el principal problema de la ciudad? Ello permite inferir que las propuestas de campaña de las diversas fórmulas en este campo merecerán particular atención por parte de los ciudadanos.

Asimismo, 13.6% de los consultados aseguró que la corrupción de funcionarios públicos es el principal problema, mientras que 5.9% apuntó que el tema más grave en la capital del país es la falta de empleo. Los demás temas con menos de 4% de menciones fueron: pobreza, falta de agua potable, bajos salarios, pavimentación, narcotráfico, recolección de basura y alumbrado público.

Para los entrevistados, el jefe de gobierno saliente Miguel Ángel Mancera tuvo un desempeño que califican con 5.1 en una escala del 1 al 10, lo que supone une evaluación reprobatoria. El 50.3% describió la labor de Mancera como "mala"; 28.1%, como "regular", y sólo 19.2% dijo que fue "buena".

Así votan en la CDMX

El estudio mostró que al menos casi la mitad de la población (52.2%) planea emitir un voto diferenciado, repartiendo sus preferencias entre varios partidos para las distintas posiciones en disputa. El 47% de los encuestados dijo que planea entregar todos sus votos a un mismo partido o coalición.

Los capitalinos tendrán ante sí el próximo 1 de julio seis boletas para elegir: presidente de la República, senadores, diputados federales, jefe de Gobierno, alcaldes (los anteriores jefes delegacionales) y diputados locales.

¿Qué importa más, el candidato o el partido? Un alto 71.9% de los consultados respondió que al votar se fija más en el candidato que en el partido, mientras que 28.1% dijo que considera más relevante al partido.

A casi 70 días de que se lleven a cabo las elecciones locales y federales, 48.7%, de los capitalinos encuestados declaró hoy que es "muy probable" que acuda a votar, 32.6% dijo que es "probable"; 12%, poco probable y 5.2%, nada probable. Sólo 47.7% de los capitalinos conoce ya que el 1 de julio será la jornada comicial, pero 35.7% ya sabe que serán en julio, según la misma encuesta de LA SILLA ROTA-CULTURA COLECTIVA.

Así ven a los candidatos a la jefatura de gobierno

Sobre el nivel de conocimiento de los capitalinos sobre los candidatos, la más identificada es Alejandra Barrales (64%) , luego Mikel Arriola (63.3%), y en tercer lugar refirieron a Claudia Sheinbaum (49%) . La pregunta fue: "Identifica usted o ha escuchado hablar de...?

Del universo que contestó conocer a cada aspirante y consultado sobre su opinión al respecto, en el caso de Alejandra Barrales 21% dijo tener una opinión de ella "buena" o "muy buena"; 29%, "regular", y 12%, "mala" o "muy mala".

Sobre Mikel Arriola, 21% los consultados dijo tener una valoración "mala" o "muy mala"; 25%, "regular", y 12% indicó tener sobre él una opinión "buena" o "muy buena". En el caso de Claudia Sheinbaum, 24% dijo tener opinión "buena" o "muy buena"; 17%, regular, y 6% "mala" o "muy mala".

Ante la pregunta "¿Por cuál candidato votaría usted en segunda opción?, 45.3% señaló a Alejandra Barrales, 28.9% Claudia Sheinbaum, y 15% Mikel Arriola.

Arriola es el aspirante por el que mayor número de capitalinos "nunca votaría": 65.6% de los encuestados. El 13.5% dijo que nunca votaría por Barrales y, 12.3% aseguró que nunca lo haría por Sheinbaum.

El voto chilango no está identificado dominantemente con partido alguno. A la pregunta "Independientemente de su preferencia de voto, pensando en política, ¿Con cuál partido se identifica más usted?", 32% dijo que con ninguno; 29.3%, con Morena; 12.7%, con el PAN; 9.2%, con el PRD, y 9.1%, con el PRI.





Ficha metodológica





ENKOLL fue la casa encuestadora contratada por LA SILLA ROTA Y CULTURA COLECTIVA. El estudio incluyó 800 entrevistas en persona en viviendas de la Ciudad de México, entre el 10 y el 14 de abril (ver gráfico respectivo).

La muestra estuvo integrada por 53% mujeres y 47% hombres. El 70% de los entrevistados correspondió a niveles socioeconómicos medios, en congruencia con el padrón electoral de la capital. El 58% tiene entre 25 y 49 años de edad. El margen de error es de +/- 5.5%, con un nivel de confianza de 95%.

