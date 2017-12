Redes Sociales

Filtran candente videollamada de la Bebeshita y Lapizito

De acuerdo con un vídeo se ve cómo los participantes de "Enamorándonos" compartieron una plática que fue subiendo de tono con las indirectas de la joven

REDACCIÓN 26/12/2017 01:14 p.m.

Usuarios no tardaron en criticar la reacción de Lapizito. (FOTO ESPECIAL)

Mediante redes sociales se filtró una videollamada entre dos de los panelistas más extrovertidos del programa "Enamorándonos"

Cada vez dan más de qué hablar los concursantes del exitoso programa de TV Azteca, tanto de las cosas que suceden en el set de televisión como de todas aquellas que ocurren fuera, tal fue el caso de una videollamada entre la "Bebeshita" y "Lapizito" que poco a poco fue subiendo la temperatura.

De acuerdo con un vídeo compartido por la página "Chismes Enamorándonos", donde se puede observar cómo los participantes de "Enamorándonos" compartieron una plática que fue subiendo de tono con las indirectas de ambos.

La Bebeshita comienzó poco a poco a aventarle indirectas al payasito "Lapizito", diciéndole que se le declare para que ya empiecen a ´andar´.

Algunas de estas indirectas fueron:

¿Me extrañaste?", "¿Te pones celoso?", "Dice Naomi que ya andemos", "¡Cómo que podría ser mi hijo, claro que no!", "No me llevaste a tu casa", Oye quiero escuchar cómo te me declaras en frente a toda la gente", "No te vayas Lapizito".

A pesar de las constantes indirectas hacia el payasito Lapizito, este nunca respondió ante las mismas debido a que se encontraba ante miles de personas que estaban siguiendo la transmisión de la llamada por lo que decidió mejor retirarse.

