El "batallón" anti-AMLO

Hombres de negocios se han pronunciado con sus empleados en pro de un voto razonado, sin enojos y contra candidatos de corte populista, lo que se ha interpretado como una campaña contra López Obrador

ARTURO JIMÉNEZ 31/05/2018 10:30 p.m.

Un grupo de empresarios que con sus firmas facturan alrededor de 33 mil 240 millones de dólares* se han dado a la tarea de promover el voto de manera razonada y contra una opción populista para el próximo 1 de julio, haciendo uso de su libertad de expresión.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido grandes diferencias con un grupo de empresarios a quienes acusa de ser parte de la "mafia del poder" y de intentar –de manera velada– frenar sus aspiraciones presidenciales mediante la coerción del voto e incluso, confabular para apoyar a Ricardo Anaya como el único candidato capaz de vencerlo el 1 de julio.

En algunos casos se llegó a coaccionar o dirigir el voto de colaboradores, empleados, lo que fue desmentido por las cúpulas empresariales como la Coparmex, que comanda Gustavo de Hoyos Walther; el CCE, de Juan Pablo Castañón; y la Concanaco, de Juan Manuel López Campos.

Por ello, te mostramos las fichas de los empresarios, sus empresas y los supuestos pronunciamientos en torno a las elección Presidencial del 1 de julio

1. ANDRÉS CONESA - AEROMÉXICO

Facturación de la empresa 2016: 2,888.31 mdd

Andrés Conesa, CEO de Aeroméxico, casado con la exgolfista Lorena Ochoa, es considerado como uno de los líderes empresariales en México. Sus relaciones profesionales destacan por haber sido funcionario de la SHCP en los sexenios de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, por lo que ha tenido cercanía con José Ángel Gurría, actual secretario de la OCDE y con Francisco Gil-Díaz, exCeo de Telefónica (Movistar).

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

En abril circuló una carta firmada por Andrés Conesa, CEO de la aerolínea, donde pide a sus empleados "no votar enojados" y donde advierte, no hay fórmulas mágicas para resolver los problemas del país. Además, aclara que ninguna persona "nos va a llevar a mejorar nuestro bienestar por decreto. También resalta el camino de éxito de la compañía y que no se puede permitir que se le "corten las alas".

2. ALBERTO BAILLÈRES - GRUPO BAL

Empresas: El Palacio de Hierro, la minera Peñoles y las financieras GNP Seguros y Profuturo

Facturación del conglomerado 2016: 10,310.52 mdd

Alberto Baillères, dueño del Grupo Bal, ha sido señalado como uno de los principales donadores de la campaña de Margarita Zavala, candidata a la Presidencia que abandonó sus aspiraciones. Baillères ocupó la tercera posición en el ranking de Los 100 Empresarios más Importantes de México de la revista Expansión, detrás de Carlos Slim Helú y José Antonio Fernández Carbajal de Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

Se trata del tercer hombre más rico de México, según el ranking de Forbes de 2018, quien es señalado por pedir a sus empleados votar, en este caso, abiertamente en contra del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Según información de Bloomberg, personal de El Palacio de Hierro en Perisur, en la Ciudad de México, fue citado en un tarde reciente en el comedor para una reunión obligatoria.

Ahí les repitieron varias veces: "voten por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a López Obrador", según detalla la publicación citando testimonios de empleados que estuvieron presentes.

3. GERMÁN LARREA - GRUPO MÉXICO

Empresas: GNP, Palacio de Hierro, Profuturo, Peñoles, ITAM,

Facturación del conglomerado 2016: 8,186.63 mdd

Germán Larrea, presidente de Grupo México, tiene un pleito casado con Napoleón Gómez Urrutia, postulado por AMLO para una curul en el Senado. De acuerdo con AMLO, durante el proceso de privatización de las empresas del Estado, Carlos Salinas de Gortari entregó a Germán Larrea la mina Buenavista del Cobre "a un precio de regalo". Larrea se convirtió así en parte de los miembros de la "mafia del poder".

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Grupo México, empresa dueña de Ferromex y Ferrosur, firmas azotadas por la delincuencia, pidió a sus colaboradores no votar por un gobierno populista el próximo 1 de julio. El conglomerado, que pertenece al multimillonario Germán Larrea, habría dejó claro en una misiva girada a su plantilla de más de 50 mil colaboradores que las concesiones que tiene no son producto del compadrazgo ni de la corrupción.

4. ELOY VALLINA LAGÜERA - GRUPO CHIHUAHUA

Facturación 2016: 749.69 mdd

El empresario que hizo fortuna con las empresas Ponderosa Industrial y Multibanco Comermex, es fiel al PRI, llegó a ser socio cercano de Alfonso Romo a través de la venta de acciones de Seguros La Comercial y de su papelera Ponderosa.

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Eloy Vallina Lagüera, presidente de Grupo Chihuahua, llamó a sus empleados a votar por un candidato con salud física y emocional, según una misiva enviada a sus colaboradores.

5. JOSÉ RAMÓN ELIZONDO – VASCONIA

Facturación de la empresa 2016: 149.71 mdd

Grupo Vasconia es un corporativo de referencia en diseño, desarrollo, marcas, manufactura y comercialización de artículos para la mesa, la cocina y el hogar en México y Centroamérica, con una participación relevante en Estados Unidos y Sudamérica

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

José Ramón Elizondo, presidente de Grupo Vasconia, en el que hace directamente alusión a las elecciones y señala que es "importante dirigir" el voto de manera razonada y lograr que gane un candidato bien preparado.

"Somos optimistas pero tenemos la responsabilidad de estar preparados por si, desafortunadamente, el 1 de julio gana la opción populista, con todas sus consecuencias", afirma el directivo.

6. SERGIO ARGÜELLES – FINSA

Facturación de la empresa 2016: Sin datos de facturación

FINSA es un distribuidor industrial mayorista mexicano y desarrollador de parques industriales, fundado hace más de 50 años.

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Finsa se sumó a las empresas que han pedido a sus empleados que los votos del 1 de julio sean razonados. Sergio Argüelles, se dirigió al equipo de Finsa al quienes pidió que, como ciudadanos comprometidos, se informen y analicen a profundidad su decisión, para ello, indicó, se tienen que estudiar las propuestas de los candidatos.

Hagan un análisis objetivo de los avances que hemos tenido como nación en temas económicos, democráticos y de apertura comercial", indicó.

Insistió en que "debemos estar seguros, informados y capacitados para emitir este voto", ya que estas decisiones no solamente dependen el futuro de México y de las familias, sino también el de "las compañías mexicanas y también extranjeras que hoy operan en México".

7. HÉCTOR IGNACIO HERNÁNDEZ PONS - HERDEZ

Facturación de la empresa 2016: 973.78 mdd

El empresario ha invertido cerca de 4 mil millones de pesos en adquisiciones, principalmente por Nutrisa y Helados Nestlé entre 2013 y 2014.

Desde 2004 es presidente y CEO de la empresa y ha llevado la firma a ser líder en el segmento de alimentos enlatados.

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Grupo Herdez advirtió a sus trabajadores que deben estar preparados ante una posible crisis económica en el país "como consecuencia de las próximas elecciones, o que provenga del exterior" y un posible deterioro en su patrimonio.

A través de una carta, supuestamente firmada por Héctor Hernández Pons, presidente de la compañía mexicana; advierten que serán más cautelosos en las inversiones que lleven a cabo y se limitarán a la protección y conservación de los activos de la empresa.

TAMBIÉN SEÑALADOS

8. FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN - COPPEL

Facturación de la empresa 2016: 6,424.42 mdd

Las tiendas Coppel, originarias de Sinaloa, han inundado prácticamente todo México y ya tienen presencia en Guatemala. La clave fue la adquisición de las tiendas Viana. Ahora se enfoca también al rubro bancario con Banco Coppel.

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

La empresa de Agustín Coppel Luken ha sido señalada de promover el voto contra Andrés Manuel López Obrador entre sus empleados; sin embargo, la empresa ha salido a desmentirlo.

9. ALFREDO Y JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI OBESO – CHEDRAUI

Facturación 2016: 3,556.32 mdd

Originarios de Jalapa, Veracruz, Antonio Chedraui Obeso y de José Antonio Chedraui Eguia, papá e hijo, dirigen las tiendas Chedraui con presencia en 22 estados del país, y en California, Nevada y Arizona, en Estados Unidos. La familia, de origen libanés, iniciaron el negocio en Xalapa e inició el crecimiento con el concepto de autoservicio en 1970. La cadena de autoservicios adquirió a la unidad mexicana de Carrefour y se convirtió en un emporio, aunque lejos todavía de Walmart y de Soriana, tras la adquisición de Comercial Mexicana.

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

La empresa también ha sido señalada, principalmente por Forbes, de promover entre sus empleados el voto contra el "populismo" y de razonar su voto.

*Con datos estadísticos de la Revista Mundo Ejecutivo "Las 1000 Empresas más Importantes de México 2017".

