Empresarios prometen al INE no coaccionar el voto

La cúpula empresarial sostuvo un encuentro privado con Lorenzo Córdova, a quien le cuestionaron lo que tienen permitido o no

En el ejercicio de su libertad de expresión, los empresarios tienen el derecho de manifestar sus puntos de vista y preferencias, siempre y cuando no busquen coaccionar a sus empleados

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se comprometió con el Instituto Nacional Electoral (INE) a no apoyar a ningún candidato en particular y a no coaccionar el voto entre sus empleados, como se llegó a ventilar.

Sin embargo, los empresarios podrán manifestar sus preferencias electorales pero sin violentar las leyes al obligar a sus trabajadores a sufragar a favor o en contra de alguna opción política.

La cúpula empresarial sostuvo un encuentro privado con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien le cuestionaron lo que tienen permitido o no hacer en el proceso electoral al momento de promover el voto.

En la reunión, que se prolongó por dos horas, Córdova les explicó que, en el ejercicio de su libertad de expresión, tienen el derecho de manifestar sus puntos de vista y preferencias, siempre y cuando no busquen coaccionar a sus empleados.

Agregó que, como parte del sector empresarial, tienen la responsabilidad de cuidar los comicios, pues el 2 de julio, un día después de la jornada electoral, será necesaria la unión de todos los mexicanos para afrontar los problemas del País.

"Sobre el posicionamiento del sector empresarial sobre la promoción del voto y cuáles son nuestros, digamos, límites dentro del marco de la ley, eso tratamos", expuso Juan Pablo Castañón, líder del CCE.

"Lo que hoy platicamos, como dijo el presidente del consejo, fue del contexto de libertad de expresión que debe prevalecer en una democracia, pero paralelamente de responsabilidad y respeto a las reglas que nos hemos dado, esas reglas tenemos que cuidarlas todos", agregó Córdova.

En semanas pasadas, el CCE y diversos organismos empresariales se confrontaron con el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Incluso, algunos pidieron a sus empleados no votar por opciones populistas o que significarían una regresión al pasado.

Al ser cuestionado sobre si los empresarios pueden reunirse con sus trabajadores para abordar el proceso electoral, Córdova respondió que tienen el derecho de ejercer su libertad de expresión, pero prohibido tratar de coaccionar el voto.

