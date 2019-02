Menstruación y pene chiquito, los nuevos emojis de WhatsApp que están causando sensación

Se dieron a conocer 230 nuevos emojis de WhatsApp que llegarán a los celulares en los próximos meses, los que más han llamado la atención hasta ahora son los de menstruación y pene chiquito, los cuales han causado sensación entre los usuarios. Pero... ¿por qué los incluyeron?

De acuerdo Televisa News, el gráfico de menstruación fue aprobado tras una campaña liderada por la ONG Plan Internacional con el objetivo de "romper el tabú que hay en torno a la regla en varios países".

En el año 2017 se realizó una convocatoria para que se votara el mejor diseño para representar la menstruación, el dibujo ganador fue una prenda interior manchada con una gota de sangre, pero el diseño fue rechazado, así que se propuso una gota roja, la cual fue aprobada y formará parte de los emojis que irán llegando a los móviles de todo el mundo a partir de este mes.

El otro emoji que se robó la atención fue el "Pinching Hand", el cual según los usuarios hace referencia al miembro masculino, específicamente a que es muy chiquito.

A pesar de los comentarios de los usuarios Unicode, la empresa encargada de crear los emojis afirmó que no se trata de un pene pequeño, sino que la mano representando un pellizco y hace referencia a una cantidad pequeña.

Finally an emoji to describe the size of my



Attention span https://t.co/n9DOwVI4iP