Captan a Emma Stone y Justin Theroux en posible cita romántica

Los rumores del romance entre Emma Ston y Justin Theroux toman fuerza gracias a unas fotografías en donde se les ve vacacionando juntos

Tras la separación de Jennifer Aniston y Justin Theroux, los rumores de que este último y Emma Stone mantienen un romance toman fuerza cada vez que se les ve juntos, en esta ocación se les vio muy contentos vacacionando en Francia.

De acuerdo con La Opinion, circulan en redes sociales imágenes del actual ex esposo de Jennifer Aniston, Justin Theroux en compañía de la oscarizada actriz Emma Stone. Sonrientes, relajados y juntos se les ve en las instantáneas con las que muchos pretenden confirmar el romance.

Fans de los actores confirman que el click entre ellos se dio durante la reciente Gala del Met, de la cual ambos se fueron juntos. La posible pareja también ha sido captada, paseando, por las calles de Nueva York. Pero son estas imágenes de ellos dos en una cabaña privada en Francia las que podrían confirmar seriamente la relación. E incluso se cree que la relación se empezó a forjar previo a la famosa gala antes mencionada.

Hasta ahora no se ha revelado la verdadera causa de la separación de Jennifer Aniston y Justin Theroux, el comunicado que compartió la actriz no incluia mayores explicaciones. Pero es muy curioso que a Aniston no se le ha visto más que con amigas, mientras que Theroux ya se le ha descubierto paseando con otra bella celebridad de Hollywood.

