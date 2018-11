Emma Coronel se negó a escuchar los crímenes de "El Chapo"

REDACCIÓN 20/11/2018 12:39 p.m.

Emma Coronel ha estado al pendiente del juicio de su pareja desde que dio inicio, sin embargo, fue revelado que no ha puesto atención a las acusaciones de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según una nota del New York Post, escrita por Emily Saul, a Coronel "no pareció interesarle mucho escuchar la larga lista de cargos contra" el ex líder del cártel de Sinaloa.

La ex reina de belleza se habría quitado los audífonos de su traductor en el momento en que los fiscales comenzaron a describir las acusaciones contra "El Chapo", como cuando se dijo que presuntamente el narcotraficante ordenó que asesinaran a su propio primo.

Durante la mayor parte de la audiencia, la joven mantuvo sus auriculares apagados; mientras platicó con uno de sus acompañantes.

Coronel, que vestía de negro, tacones de aguja y una larga cabellera peinada con una coleta, intercambiaba miradas y gestos con Guzmán Loera durante el juicio.

