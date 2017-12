Espectáculos

Hija de Eminem enciende las redes sociales

La joven de 21 años publicó fotos que engancharon a que engancharon a sus seguidores

REDACCIÓN 27/12/2017 01:12 p.m.

En su última foto la joven luce recostada en un sillón con una pose muy sexy. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La hija de Eminem ha demostrado que ahora es una bella y sensual mujer gracias a sus infartantes fotos en las redes.





¿Quién es ella?





Hace 15 años, Hailie Jade Scott Mathers era la niñita de papá a quién el rapero le dedicaba algunas de sus canciones.









Desde muy pequeña fue fuente de inspiración de Eminem y también protagonista de varios videoclip, quizás la recuerdes.





Hailie nació en 1995 producto de la relación del cantante con Kim Scott, su novia de toda la vida y con quien ya se ha casado dos veces.

happy early birthday to me Una publicación compartida de Hailie Scott (@hailiescott1) el Dic 22, 2017 at 7:52 PST

La joven de 21 años es amante de la moda, estudia psicología en la Universidad Estatal de Michigan.





Aunque no está ligada a la farándula, en Instagram tiene 293 mil seguidores.









La bella chica no solo destaca por su belleza, sino también por su inteligencia. La joven obtuvo diploma de honor tras graduarse del High School.





En ese entonces dedicó un profundo discurso de agradecimiento a sus padres, Marshall y Kim Mathers, por todo lo que le habían ayudado.









"Mi madre y mi padre me han empujado a ser la persona que soy y me han dado todo el apoyo para conseguir lo que he logrado".





Con información de El Sol de México.





